بنغازي تدشن أول خط شحن مباشر مع الصين وتعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة البحرية.. صور

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بنغازي تدشن أول خط شحن مباشر مع الصين وتعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة البحرية.. صور
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة بنغازي الليبية، اليوم الإثنين، تدشين أول خط شحن تجاري مباشر يربطها بالصين، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار التجارة الليبية وتعزيز الانفتاح على... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
واستقبل ميناء المنطقة الحرة جليانة أول سفينة شحن بحري قادمة من الصين بشكل مباشر، إيذانا ببدء تشغيل الخط الجديد، الذي يُنتظر أن يسهم في تسريع حركة التبادل التجاري وخفض تكاليف الشحن والوقت، وفقا لمراسل "سبوتنيك". وتعزز هذه الخطوة موقع ليبيا على خارطة الملاحة الدولية، باعتبارها ممرا حيويا لحركة الشحن في حوض البحر المتوسط، كما تدعم توجه اعتماد ميناء المنطقة الحرة جليانة كمركز إقليمي للترانزيت وإعادة التصدير نحو الأسواق المجاورة. وتمهد هذه التوسعات الاقتصادية لعودة قوية لدور مدينة بنغازي كمحور تجاري رئيسي في ليبيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، الأمر الذي من شأنه دعم التجارة الدولية وتعزيز فرص الاستثمار، فضلا عن ترسيخ حضور ليبيا كلاعب مؤثر في حركة الشحن العالمية خلال المرحلة المقبلة.
ماهر الشاعري
14:05 GMT 04.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي تدشن أول خط شحن مباشر مع الصين وتعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة البحرية، 4 مايو/ آيار 2026
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
شهدت مدينة بنغازي الليبية، اليوم الإثنين، تدشين أول خط شحن تجاري مباشر يربطها بالصين، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار التجارة الليبية وتعزيز الانفتاح على الأسواق الدولية.
واستقبل ميناء المنطقة الحرة جليانة أول سفينة شحن بحري قادمة من الصين بشكل مباشر، إيذانا ببدء تشغيل الخط الجديد، الذي يُنتظر أن يسهم في تسريع حركة التبادل التجاري وخفض تكاليف الشحن والوقت، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وتعزز هذه الخطوة موقع ليبيا على خارطة الملاحة الدولية، باعتبارها ممرا حيويا لحركة الشحن في حوض البحر المتوسط، كما تدعم توجه اعتماد ميناء المنطقة الحرة جليانة كمركز إقليمي للترانزيت وإعادة التصدير نحو الأسواق المجاورة.
وتمهد هذه التوسعات الاقتصادية لعودة قوية لدور مدينة بنغازي كمحور تجاري رئيسي في ليبيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، الأمر الذي من شأنه دعم التجارة الدولية وتعزيز فرص الاستثمار، فضلا عن ترسيخ حضور ليبيا كلاعب مؤثر في حركة الشحن العالمية خلال المرحلة المقبلة.
