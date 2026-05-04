بنغازي تدشن أول خط شحن مباشر مع الصين وتعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة البحرية.. صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي تدشن أول خط شحن مباشر مع الصين وتعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة البحرية، 4 مايو/ آيار 2026
شهدت مدينة بنغازي الليبية، اليوم الإثنين، تدشين أول خط شحن تجاري مباشر يربطها بالصين، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار التجارة الليبية وتعزيز الانفتاح على الأسواق الدولية.
واستقبل ميناء المنطقة الحرة جليانة أول سفينة شحن بحري قادمة من الصين بشكل مباشر، إيذانا ببدء تشغيل الخط الجديد، الذي يُنتظر أن يسهم في تسريع حركة التبادل التجاري وخفض تكاليف الشحن والوقت، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وتعزز هذه الخطوة موقع ليبيا على خارطة الملاحة الدولية، باعتبارها ممرا حيويا لحركة الشحن في حوض البحر المتوسط، كما تدعم توجه اعتماد ميناء المنطقة الحرة جليانة كمركز إقليمي للترانزيت وإعادة التصدير نحو الأسواق المجاورة.
وتمهد هذه التوسعات الاقتصادية لعودة قوية لدور مدينة بنغازي كمحور تجاري رئيسي في ليبيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، الأمر الذي من شأنه دعم التجارة الدولية وتعزيز فرص الاستثمار، فضلا عن ترسيخ حضور ليبيا كلاعب مؤثر في حركة الشحن العالمية خلال المرحلة المقبلة.