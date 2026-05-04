"سبوتنيك" ترصد انطلاق "اصنع في الإمارات 2026"... النسخة الأكبر في تاريخ المنصة
تحت شعار "الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى"، انطلقت اليوم الأثنين، فعاليات النسخة الخامسة من منتدى ومعرض "اصنع في الإمارات 2026"، والتي تُعد الأضخم على الإطلاق... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
09:44 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 10:35 GMT 04.05.2026)
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
تحت شعار "الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى"، انطلقت اليوم الأثنين، فعاليات النسخة الخامسة من منتدى ومعرض "اصنع في الإمارات 2026"، والتي تُعد الأضخم على الإطلاق منذ انطلاق هذه المنصة الصناعية الرائدة.
وواكبت "سبوتنيك" الزخم الكبير الذي يشهده المعرض في يومه الأول، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ويمتد المعرض على مساحة عرض هائلة تصل إلى 88 ألف متر مربع بمشاركة 1245 جهة عارضة، ما يعكس التوجه الصناعي الطموح لدولة الإمارات والتزامها ببناء اقتصاد مستدام قائم على الإنتاج والابتكار.
ويشهد الحدث، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 120 ألف زائر حتى 7 مايو/ أيار الجاري، حضورا لافتا لوزراء وقادة أعمال ومستثمرين دوليين، حيث يتحول المعرض إلى ساحة كبرى للإعلان عن صفقات استراتيجية واتفاقيات شراء بمليارات الدراهم بين جهات حكومية وشركات وطنية ومؤسسات عالمية.
ومن جانبها، تكشف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفعالية عن سلسلة مبادرات مفصلية لتعزيز مرونة القطاع، أبرزها إطلاق الجيل الجديد من برنامج المحتوى الوطني (ICV)، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالإضافة إلى حلول تمويلية تنافسية تهدف إلى تمكين الشركات المصنعة وتوطين سلاسل الإمداد.
ويقام المعرض بتنظيم مجموعة "أدنيك" وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين هم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة "أدنوك"، ومنصة "لعماد" (L’IMAD)، ليؤكد هذا التحالف الوطني على تكامل الجهود لتحقيق أهداف "مشروع 300 مليار" وتعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي جاذب للاستثمارات المتقدمة.