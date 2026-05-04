ولي العهد السعودي يعرب عن إدانة المملكة الهجمات الإيرانية على الإمارات
أعرب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هاتفيا للرئيس الإماراتي محمد بن زايد عن إدانته "الاعتداءات الإيرانية غير المبررة" على الإمارات، مؤكدا دعم المملكة لأبو...
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين: "أعرب ولي العهد عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما أكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دفاعها عن أمنها واستقرارها".
22:20 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 23:11 GMT 04.05.2026)
أعرب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هاتفيا للرئيس الإماراتي محمد بن زايد عن إدانته "الاعتداءات الإيرانية غير المبررة" على الإمارات، مؤكدا دعم المملكة لأبو ظبي في الدفاع عن أمنها واستقرارها.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين: "أعرب ولي العهد عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما أكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دفاعها عن أمنها واستقرارها".
كانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس الاثنين، أنها تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و 3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة.
وأكدت الوزارة في بيان: "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 549 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2260 طائرةً مسيّر".
وأضافت: "بذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 227 إصابة من جنسيات متعددة".