الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى بكين في إطار المشاورات الدبلوماسية

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية المتواصلة مع مختلف الدول، وفقا لما... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T10:58+0000

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: "عباس عراقجي، وزير الخارجية، سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى بكين في إطار استمرار المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأميركي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

