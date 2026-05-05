الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى بكين في إطار المشاورات الدبلوماسية
يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية المتواصلة مع مختلف الدول، وفقا لما... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
10:58 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 10:59 GMT 05.05.2026)
يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية المتواصلة مع مختلف الدول، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الإيرانية.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: "عباس عراقجي، وزير الخارجية، سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى بكين في إطار استمرار المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول".
وأضاف البيان: "خلال هذه الزيارة، سيتباحث وزير الخارجية مع نظيره الصيني، وانغ يي، حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، ويتبادلان وجهات النظر".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية
"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأميركي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران
، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.