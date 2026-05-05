https://sarabic.ae/20260505/الزيدي-مهاتفا-بزشكيان-بغداد-قادرة-على-الإسهام-في-الوساطة-بين-طهران-وواشنطن-1113144185.html
الزيدي مهاتفا بزشكيان: بغداد قادرة على الإسهام في الوساطة بين طهران وواشنطن
الزيدي مهاتفا بزشكيان: بغداد قادرة على الإسهام في الوساطة بين طهران وواشنطن
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي المُكلف علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T17:36+0000
2026-05-05T17:36+0000
2026-05-05T17:36+0000
العراق
العالم
الأخبار
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الزيدي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.وأفاد بيان رئاسة الوزراء العراقية أن "الاتصال شهد استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، حيث اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة".وأشار الزيدي إلى "موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات"، مؤكدا "قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما.وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
https://sarabic.ae/20260427/الرئيس-العراقي-يكلف-الزيدي-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1112928646.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_92:0:980:666_1920x0_80_0_0_ce7ab16762ccf3be355661a4c3807727.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, العالم, الأخبار, إيران
العراق, العالم, الأخبار, إيران
الزيدي مهاتفا بزشكيان: بغداد قادرة على الإسهام في الوساطة بين طهران وواشنطن
أكد رئيس الوزراء العراقي المُكلف علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الزيدي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأفاد بيان رئاسة الوزراء العراقية أن "الاتصال شهد استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، حيث اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة".
وأشار الزيدي إلى "موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات"، مؤكدا "قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية
استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما.
وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز
، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.