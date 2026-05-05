https://sarabic.ae/20260505/الزيدي-مهاتفا-بزشكيان-بغداد-قادرة-على-الإسهام-في-الوساطة-بين-طهران-وواشنطن-1113144185.html

الزيدي مهاتفا بزشكيان: بغداد قادرة على الإسهام في الوساطة بين طهران وواشنطن

الزيدي مهاتفا بزشكيان: بغداد قادرة على الإسهام في الوساطة بين طهران وواشنطن

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي المُكلف علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T17:36+0000

2026-05-05T17:36+0000

2026-05-05T17:36+0000

العراق

العالم

الأخبار

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الزيدي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.وأفاد بيان رئاسة الوزراء العراقية أن "الاتصال شهد استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، حيث اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة".وأشار الزيدي إلى "موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات"، مؤكدا "قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما.وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

https://sarabic.ae/20260427/الرئيس-العراقي-يكلف-الزيدي-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1112928646.html

العراق

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, العالم, الأخبار, إيران