السلطات: اندلاع حريق في منطقة صناعية بعد هجوم بمسيرات
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، فجر اليوم الثلاثاء ، بإسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة خلال الليل، مضيفا أن حريقا اندلع في... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T03:05+0000
وكتب دروزدينكو على منصة " إكس " الروسية: "تم إسقاط 18 طائرة مسيرة معادية خلال الليل في مقاطعة لينينغراد".وأوضح أيضًا أنه تم رصد حريق في منطقة صناعية بمدينة كيريشي، وأن خبراء من وزارة الطوارئ وجهاز الإطفاء والإنقاذ الإقليمي في لينينغراد قد بدأوا بإخماده.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
