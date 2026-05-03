القوات الروسية تسقط 334 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 334 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
وكتبت الوزارة في بيان لها: "اعترضت الدفاعات الجوية المسيرات الأوكرانية فوق مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وأوريول، وبسكوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وشبه جزيرة القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 قنابل جوية موجّهة وصاروخين من طراز "هيمارس" و 505 طائرة مسيرة أوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
