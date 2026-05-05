https://sarabic.ae/20260505/السودان-يتهم-الإمارات-وإثيوبيا-بقصف-مطار-الخرطوم-الدولي-ويستدعي-سفيره-لدى-أديس-أبابا-1113131326.html

السودان يتهم الإمارات وإثيوبيا بقصف مطار الخرطوم الدولي ويستدعي سفيره لدى أديس أبابا

السودان يتهم الإمارات وإثيوبيا بقصف مطار الخرطوم الدولي ويستدعي سفيره لدى أديس أبابا

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، تورط دولتي الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا في حادثة قصف مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيّرة، مؤكدة أنها تملك ما وصفته... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T10:23+0000

2026-05-05T10:23+0000

2026-05-05T10:23+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار إثيوبيا

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

وقال كل من وزير الخارجية محي الدين سالم، ووزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة خالد الأعيسر، والمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عاصم عوض عبد الوهاب، في مؤتمر صحفي مشترك في الخرطوم، إن التحقيقات الحكومية والأجهزة المختصة تشير إلى أن الهجوم تم باستخدام طائرات مسيّرة، مشيرةً إلى أدلة حول استخدام مسيرات من مطارات داخل الأراضي الإثيوبية خلال فترات سابقة، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وأكد المسؤولون السودانيون أن مطار الخرطوم منشأة مدنية محمية بموجب القانون الدولي، معتبرين أن استهدافه يمثل انتهاكًا خطيرًا، ومشددين على أن السودان يحتفظ بحقه في الرد في الزمان والمكان المناسبين.وأعلن وزير الخارجية استدعاء السفير السوداني لدى إثيوبيا للتشاور، مشيرًا إلى أن الخرطوم ستضيف مزيدًا من الأدلة إلى ملفها المقدم في مجلس الأمن الدولي بشأن هذه التطورات.وحذرت الخرطوم من أنها لن تتهاون في مواجهة أي اعتداء، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تسعى لبدء أي عدوان على دول أخرى، لكنها سترد على أي استهداف لأراضيها.وقدّم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عاصم عوض عبد الوهاب، عرضًا لما وصفه بـ"حزمة من الأدلة الموثقة" أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، تتعلق بتورط الإمارات وإثيوبيا في استهدافات بطائرات مسيّرة داخل السودان.وأضاف أن إحدى هذه المسيّرات تم إسقاطها، في 17 مارس/آذار، بواسطة الدفاعات الجوية السودانية، مشيرًا إلى أنه تم تحليل بياناتها، والتي أظهرت ارتباطها بدولة الإمارات، وأنها استخدمت من داخل الأراضي الإثيوبية.كما ذكر أن المسيّرة نفذت هجمات متعددة على مواقع عسكرية قبل إسقاطها شمال مدينة الأبيض، متابعًا أن "مسيّرة أخرى عاودت الهجوم بين 1 و4 مايو، حيث تم تتبعها حتى وصولها إلى منطقة جبل أولياء، واستهدفت مواقع بينها مطار الخرطوم الدولي، قبل التصدي لها".وأكد عبد الوهاب أن هذه المعطيات تمثل "عدوانًا مباشرًا على السودان"، مشددًا على أن الجيش السوداني لن يقابلها بالصمت، وأنه في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديد يمس سيادة البلاد وأمنها.وجاء الهجوم على المطار ضمن سلسلة هجمات استهدفت مواقعا في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة. وقالت تقارير محلية، إن الهجمات تسببت في أضرار في منظومات الدفاع الجوي وأجهزة الرادارات دون أن تحدد طبيعة تلك الأضرار.

https://sarabic.ae/20260430/رئيس-مجلس-السيادة-سنخلص-السودان-قريبا-من-كابوس-الدعم-السريع-1112987881.html

https://sarabic.ae/20260420/ولي-العهد-السعودي-ورئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يؤكدان-على-ضمان-أمن-واستقرار-السودان-1112728230.html

https://sarabic.ae/20260430/بعد-إعلان-البرهان-عن-رفضه-للتفاوض-هل-يمتلك-السودان-مفاتيح-الحسم-العسكري-في-الحرب-ضد-الدعم-السريع؟-1113018208.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي