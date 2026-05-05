باحث في الشأن الإيراني: استهداف ميناء الفجيرة يرتبط بتصدير النفط عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الإيراني، مرتضى سماوي، عن أسباب استهداف ميناء الفجيرة في الإمارات، مشيرا إلى سببين رئيسيين، أولهما توجيه رسالة إلى أمريكا بأن إيران سترد...

2026-05-05T13:30+0000

وأوضح سماوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف ميناء الفجيرة يعود إلى كونه يتيح للإمارات تصدير النفط من دون المرور عبر مضيق هرمز، بما يقارب 1.5 مليون برميل يوميا، وإذا لم تتمكن إيران من تصدير النفط عبر المضيق فلن تسمح لأي طرف آخر بتصديره في المنطقة."وتوقع سماوي مزيدا من التصعيد في ظل "مشروع الحرية" والحشود العسكرية الأخيرة. مضيفا أن "طهران ترى في إظهار القوة وسيلة ردع في ظل تعثر المفاوضات وعدم تقديم تنازلات من أي من الطرفين".واعتبر أن مشروع قرار مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز بالقوة سيُواجه بـ "فيتو" صيني أو روسي في حال طرحه، وأن "تبادل الرسائل بين الأطراف يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة، في حين لم تحقق المفاوضات أي اختراق".وأكد سماوي أن "إيران لن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز، باعتباره ورقة استراتيجية تساعدها في التخلص من العقوبات وتأمين موارد مالية لإعادة الاعمار، ولا سيما أنها قادرة على السيطرة عليه عسكريا". وختم سماوي بالإشارة إلى أن "المقترح الإيراني يقوم على ثلاث مراحل، لضمان وقف الاعتداء في المرحلة الأولى، وفتح مضيق هرمز بإدارة إيرانية في المرحلة الثانية، للانتقال في المرحلة الأخيرة إلى مفاوضات حول الملف النووي."

