باحث في الشأن الإيراني: استهداف ميناء الفجيرة يرتبط بتصدير النفط عبر مضيق هرمز

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الإيراني: استهداف ميناء الفجيرة يرتبط بتصدير النفط عبر مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الإيراني، مرتضى سماوي، عن أسباب استهداف ميناء الفجيرة في الإمارات، مشيرا إلى سببين رئيسيين، أولهما توجيه رسالة إلى أمريكا بأن إيران سترد... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T13:30+0000
2026-05-05T13:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
وأوضح سماوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف ميناء الفجيرة يعود إلى كونه يتيح للإمارات تصدير النفط من دون المرور عبر مضيق هرمز، بما يقارب 1.5 مليون برميل يوميا، وإذا لم تتمكن إيران من تصدير النفط عبر المضيق فلن تسمح لأي طرف آخر بتصديره في المنطقة."وتوقع سماوي مزيدا من التصعيد في ظل "مشروع الحرية" والحشود العسكرية الأخيرة. مضيفا أن "طهران ترى في إظهار القوة وسيلة ردع في ظل تعثر المفاوضات وعدم تقديم تنازلات من أي من الطرفين".واعتبر أن مشروع قرار مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز بالقوة سيُواجه بـ "فيتو" صيني أو روسي في حال طرحه، وأن "تبادل الرسائل بين الأطراف يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة، في حين لم تحقق المفاوضات أي اختراق".وأكد سماوي أن "إيران لن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز، باعتباره ورقة استراتيجية تساعدها في التخلص من العقوبات وتأمين موارد مالية لإعادة الاعمار، ولا سيما أنها قادرة على السيطرة عليه عسكريا". وختم سماوي بالإشارة إلى أن "المقترح الإيراني يقوم على ثلاث مراحل، لضمان وقف الاعتداء في المرحلة الأولى، وفتح مضيق هرمز بإدارة إيرانية في المرحلة الثانية، للانتقال في المرحلة الأخيرة إلى مفاوضات حول الملف النووي."
13:30 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 13:35 GMT 05.05.2026)
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
حصري
تحدث الباحث في الشأن الإيراني، مرتضى سماوي، عن أسباب استهداف ميناء الفجيرة في الإمارات، مشيرا إلى سببين رئيسيين، أولهما توجيه رسالة إلى أمريكا بأن إيران سترد على التصعيد بتصعيد أكبر، والثاني يرتبط بموقف الإمارات المتباين عن شركائها الخليجيين، وتقاربها المتزايد مع إسرائيل والولايات المتحدة ودعمها لهما.
وأوضح سماوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف ميناء الفجيرة يعود إلى كونه يتيح للإمارات تصدير النفط من دون المرور عبر مضيق هرمز، بما يقارب 1.5 مليون برميل يوميا، وإذا لم تتمكن إيران من تصدير النفط عبر المضيق فلن تسمح لأي طرف آخر بتصديره في المنطقة."
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدرك أن هذا المشروع العسكري الجديد يشكل استفزازا كبيرا لإيران، التي ترفض عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأن أي تحرك عسكري أمريكي لفتح المضيق سيُقابل برد إيراني".
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري في مضيق هرمز
إعلام إيراني: سفينتان تجاريتان أمريكيتان عالقتان في منطقة صخرية من مضيق هرمز
12:51 GMT
وتوقع سماوي مزيدا من التصعيد في ظل "مشروع الحرية" والحشود العسكرية الأخيرة. مضيفا أن "طهران ترى في إظهار القوة وسيلة ردع في ظل تعثر المفاوضات وعدم تقديم تنازلات من أي من الطرفين".
ورأى الباحث في الشأن الإيراني أنه " لا يمكن التنبؤ بمسار التصعيد، وأن احتلال الجزر الإيرانية صعب وغير ذي جدوى، وأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى اغتيال المرشد الأعلى الجديد وقيادات الصف الأول في حال سنحت الفرصة، بهدف إسقاط النظام، في حين أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران لن تؤتي ثمارها في الوقت الراهن".
واعتبر أن مشروع قرار مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز بالقوة سيُواجه بـ "فيتو" صيني أو روسي في حال طرحه، وأن "تبادل الرسائل بين الأطراف يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة، في حين لم تحقق المفاوضات أي اختراق".
الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى بكين في إطار المشاورات الدبلوماسية
10:58 GMT
وأكد سماوي أن "إيران لن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز، باعتباره ورقة استراتيجية تساعدها في التخلص من العقوبات وتأمين موارد مالية لإعادة الاعمار، ولا سيما أنها قادرة على السيطرة عليه عسكريا".
وفي المقابل أشار إلى أن "واشنطن تهتم بتفاصيل الملف النووي الإيراني أكثر من فتح مضيق هرمز، لأن حملة ترامب الإعلامية لتبرير العمل العسكري كانت حول إيران النووية".
وختم سماوي بالإشارة إلى أن "المقترح الإيراني يقوم على ثلاث مراحل، لضمان وقف الاعتداء في المرحلة الأولى، وفتح مضيق هرمز بإدارة إيرانية في المرحلة الثانية، للانتقال في المرحلة الأخيرة إلى مفاوضات حول الملف النووي."
