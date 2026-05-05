خطط لإجلاء 150 راكب سفينة قبالة الرأس الأخضر لاحتمال تفشي فيروس قاتل

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
خطط لإجلاء 150 راكب سفينة قبالة الرأس الأخضر لاحتمال تفشي فيروس قاتل
قال مسؤولون إن مسعفين يعملون على إجلاء شخصين ظهرت عليهما أعراض فيروس ‌هانتا القاتل عقب ما يشتبه بأنه ⁠تفش للفيروس على متن سفينة سياحية راسية قبالة سواحل غرب... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت ​السلطات ⁠أن نحو 150 شخصا ما زالوا عالقين على متن السفينة بعد وفاة ثلاثة، زوجان هولنديان ومواطن ألماني، وإصابة آخرين بالمرض بينهم بريطاني غادر السفينة ‌ويخضع للعلاج في جنوب أفريقيا.وقال المعهد الوطني للصحة ‌العامة والبيئة في هولندا الذي يساعد في التعامل مع تفشي المرض إن فيروس هانتا تأكد انتقاله إلى أحد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض.وقال المعهد إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الآخرون الذين ⁠ظهرت عليهم الأعراض ⁠مصابين بالفيروس أيضا، أو إذا كانت الوفيات الأخرى ناجمة عن الفيروس كذلك.ويمكن تفشي فيروس هانتا، الذي قد يسبب أمراضا تنفسية قاتلة، عندما تنتقل جزيئات من براز ​القوارض أو بولها عبر الهواء. ولا ينتقل الفيروس بسهولة بين البشر.ولا توجد أدوية محددة لعلاج المرض، لذا يركز العلاج على الرعاية الداعمة، بما في ذلك وضع ​المرضى على أجهزة التنفس الصناعي في ​الحالات الخطيرة.وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر على عامة ​الناس منخفض ⁠ولا داعي للذعر أو فرض قيود على السفر. لكن السلطات في دولة الرأس الأخضر قالت ‌إنها لم تسمح للسفينة (هونديوس) التي ترفع علم هولندا بالرسو في إجراء احترازي.وأضافت المنظمة في ‌بيان أنها حددت سبع حالات إصابة بفيروس هانتا على متن السفينة السياحية، منها حالتان أكدت التحاليل إصابتهما وخمس مشتبه بإصابتها بالفيروس.وقال متحدث باسم شركة (أوشنوايد إكسبديشنز)، المشغلة للسفينة ومقرها هولندا، إنه تم توجيه جميع الركاب بالبقاء داخل غرفهم ⁠في إجراء احترازي لمنع أي انتشار محتمل للفيروس.وعلى الرغم من ​أن تفشي العدوى بين البشر ⁠نادر، فقد تستمر فترة الحضانة أسابيع عدة، مما يعني أن بعض الأشخاص قد لا تظهر ⁠عليهم الأعراض بعد.وقالت السلطات الإسبانية إنها لم ‌تتلق بعد طلبا لرسو السفينة وإنزال الركاب هناك. ولم ترد وزارة الخارجية الهولندية على طلب للتعليق حتى الآن. وقالت شركة أوشنوايد إكسبيديشنز إن الوزارة ستكون الجهة التي تقدم الطلب.وقال متحدث باسم المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة إن مصدر تفشي المرض غير واضح.
خطط لإجلاء 150 راكب سفينة قبالة الرأس الأخضر لاحتمال تفشي فيروس قاتل

02:05 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 03:05 GMT 05.05.2026)
قال مسؤولون إن مسعفين يعملون على إجلاء شخصين ظهرت عليهما أعراض فيروس ‌هانتا القاتل عقب ما يشتبه بأنه ⁠تفش للفيروس على متن سفينة سياحية راسية قبالة سواحل غرب أفريقيا، وتنقل ركابا معظمهم من البريطانيين والأمريكيين والإسبان.
وأضافت ​السلطات ⁠أن نحو 150 شخصا ما زالوا عالقين على متن السفينة بعد وفاة ثلاثة، زوجان هولنديان ومواطن ألماني، وإصابة آخرين بالمرض بينهم بريطاني غادر السفينة ‌ويخضع للعلاج في جنوب أفريقيا.
وقال المعهد الوطني للصحة ‌العامة والبيئة في هولندا الذي يساعد في التعامل مع تفشي المرض إن فيروس هانتا تأكد انتقاله إلى أحد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض.
وقال مصدر مطلع على الأمر لوسائل إعلان أمريكية، إن المرأة الهولندية التي توفيت ثبتت إصابتها بالفيروس أيضا.
وقال المعهد إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الآخرون الذين ⁠ظهرت عليهم الأعراض ⁠مصابين بالفيروس أيضا، أو إذا كانت الوفيات الأخرى ناجمة عن الفيروس كذلك.
ويمكن تفشي فيروس هانتا، الذي قد يسبب أمراضا تنفسية قاتلة، عندما تنتقل جزيئات من براز ​القوارض أو بولها عبر الهواء. ولا ينتقل الفيروس بسهولة بين البشر.
ولا توجد أدوية محددة لعلاج المرض، لذا يركز العلاج على الرعاية الداعمة، بما في ذلك وضع ​المرضى على أجهزة التنفس الصناعي في ​الحالات الخطيرة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر على عامة ​الناس منخفض ⁠ولا داعي للذعر أو فرض قيود على السفر. لكن السلطات في دولة الرأس الأخضر قالت ‌إنها لم تسمح للسفينة (هونديوس) التي ترفع علم هولندا بالرسو في إجراء احترازي.
وأضافت المنظمة في ‌بيان أنها حددت سبع حالات إصابة بفيروس هانتا على متن السفينة السياحية، منها حالتان أكدت التحاليل إصابتهما وخمس مشتبه بإصابتها بالفيروس.
وقال متحدث باسم شركة (أوشنوايد إكسبديشنز)، المشغلة للسفينة ومقرها هولندا، إنه تم توجيه جميع الركاب بالبقاء داخل غرفهم ⁠في إجراء احترازي لمنع أي انتشار محتمل للفيروس.
وعلى الرغم من ​أن تفشي العدوى بين البشر ⁠نادر، فقد تستمر فترة الحضانة أسابيع عدة، مما يعني أن بعض الأشخاص قد لا تظهر ⁠عليهم الأعراض بعد.
وقالت الشركة إنها تبحث إمكان فحص الركاب وإنزالهم في جزيرتي لاس بالماس وتينيريفي الإسبانيتين.
وقالت السلطات الإسبانية إنها لم ‌تتلق بعد طلبا لرسو السفينة وإنزال الركاب هناك. ولم ترد وزارة الخارجية الهولندية على طلب للتعليق حتى الآن. وقالت شركة أوشنوايد إكسبيديشنز إن الوزارة ستكون الجهة التي تقدم الطلب.
وقال متحدث باسم المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة إن مصدر تفشي المرض غير واضح.
