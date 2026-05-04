فيروس "هانتا" يهاجم سفينة في عرض البحر... شهادات من الركاب وتفاصيل جديدة

يواصل مئات الركاب على متن سفينة سياحية عابرة للمحيط الأطلسي البقاء في حالة عزلة قسرية، بعد تفشي محتمل لفيروس "هانتا" المنقول عبر القوارض، في وقت أكدت فيه منظمة...

وقال ركاب إنهم تلقوا تعليمات بالبقاء على متن السفينة انتظاراً لموافقة رسمية على النزول. ونقل أحد الركاب الأتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن صديقا له من إيرلندا يتلقى العلاج حالياً في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى تحسن حالته.وكانت تكلفة الرحلة، وفق تقارير سابقة، تتراوح بين 12.500 يورو لمقصورة مشتركة، وتصل إلى 40.000 يورو للمقصورات الفاخرة.وأشارت إلى أنها تتعامل مع "عدة حالات لفيروس غير محدد"، مضيفة أن أحد الركاب توفي خلال الليل بعد ظهور أعراض شديدة عليه، بحسب ماذكرته وسائل الإعلام.وأكدت الشركة أنه لم يتم حتى الآن الحصول على إذن للنزول، داعية الركاب إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وتقليل الاختلاط.من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات مشتبه بها لعدوى فيروس "هانتا" على متن السفينة "إم في هونديـوس"، التي كانت في طريقها من أوشوايا بالأرجنتين إلى الرأس الأخضر، مع تأكيد حالة واحدة مخبرياً.وأكدت المنظمة وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم زوجان هولنديان في أواخر الستينات من العمر، فيما نُقل رجل بريطاني (69 عاماً) إلى جوهانسبرغ حيث يخضع للعلاج في العناية المركزة.في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تراقب التطورات عن كثب، مشيرة إلى استعدادها لتقديم الدعم لمواطنيها، ومواصلة التنسيق مع شركة الرحلات والسلطات المحلية.

