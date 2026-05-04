فيروس "هانتا" يهاجم سفينة في عرض البحر... شهادات من الركاب وتفاصيل جديدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
فيروس "هانتا" يهاجم سفينة في عرض البحر... شهادات من الركاب وتفاصيل جديدة
فيروس "هانتا" يهاجم سفينة في عرض البحر... شهادات من الركاب وتفاصيل جديدة
سبوتنيك عربي
يواصل مئات الركاب على متن سفينة سياحية عابرة للمحيط الأطلسي البقاء في حالة عزلة قسرية، بعد تفشي محتمل لفيروس "هانتا" المنقول عبر القوارض، في وقت أكدت فيه منظمة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال ركاب إنهم تلقوا تعليمات بالبقاء على متن السفينة انتظاراً لموافقة رسمية على النزول. ونقل أحد الركاب الأتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن صديقا له من إيرلندا يتلقى العلاج حالياً في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى تحسن حالته.وكانت تكلفة الرحلة، وفق تقارير سابقة، تتراوح بين 12.500 يورو لمقصورة مشتركة، وتصل إلى 40.000 يورو للمقصورات الفاخرة.وأشارت إلى أنها تتعامل مع "عدة حالات لفيروس غير محدد"، مضيفة أن أحد الركاب توفي خلال الليل بعد ظهور أعراض شديدة عليه، بحسب ماذكرته وسائل الإعلام.وأكدت الشركة أنه لم يتم حتى الآن الحصول على إذن للنزول، داعية الركاب إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وتقليل الاختلاط.من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات مشتبه بها لعدوى فيروس "هانتا" على متن السفينة "إم في هونديـوس"، التي كانت في طريقها من أوشوايا بالأرجنتين إلى الرأس الأخضر، مع تأكيد حالة واحدة مخبرياً.وأكدت المنظمة وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم زوجان هولنديان في أواخر الستينات من العمر، فيما نُقل رجل بريطاني (69 عاماً) إلى جوهانسبرغ حيث يخضع للعلاج في العناية المركزة.في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تراقب التطورات عن كثب، مشيرة إلى استعدادها لتقديم الدعم لمواطنيها، ومواصلة التنسيق مع شركة الرحلات والسلطات المحلية.
07:32 GMT 04.05.2026
يواصل مئات الركاب على متن سفينة سياحية عابرة للمحيط الأطلسي البقاء في حالة عزلة قسرية، بعد تفشي محتمل لفيروس "هانتا" المنقول عبر القوارض، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية تسجيل ثلاث وفيات وإصابة بريطاني بحالة حرجة، وسط رفض سلطات الرأس الأخضر السماح بنزول الركاب.
وقال ركاب إنهم تلقوا تعليمات بالبقاء على متن السفينة انتظاراً لموافقة رسمية على النزول. ونقل أحد الركاب الأتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن صديقا له من إيرلندا يتلقى العلاج حالياً في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى تحسن حالته.
وأضاف: "عادة لا ينتقل هذا الفيروس بسهولة بين البشر، لكن الوضع الحالي معقد للغاية. نأمل أن تذكرونا في دعائكم. سنواصل عبور المحيط، ومن المرجح أن نتجه إلى جزر الكناري"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكانت تكلفة الرحلة، وفق تقارير سابقة، تتراوح بين 12.500 يورو لمقصورة مشتركة، وتصل إلى 40.000 يورو للمقصورات الفاخرة.
وفي رسالة موجهة إلى الركاب، أفادت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" بأنها لا تزال بانتظار موافقة سلطات الرأس الأخضر، مؤكدة أن الأولوية ستُمنح للحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.
وأشارت إلى أنها تتعامل مع "عدة حالات لفيروس غير محدد"، مضيفة أن أحد الركاب توفي خلال الليل بعد ظهور أعراض شديدة عليه، بحسب ماذكرته وسائل الإعلام.
وأكدت الشركة أنه لم يتم حتى الآن الحصول على إذن للنزول، داعية الركاب إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وتقليل الاختلاط.
كما أوضحت أنها تبذل جهوداً مكثفة عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الدبلوماسية، لتأمين الرعاية الصحية العاجلة وضمان سلامة الركاب.
من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات مشتبه بها لعدوى فيروس "هانتا" على متن السفينة "إم في هونديـوس"، التي كانت في طريقها من أوشوايا بالأرجنتين إلى الرأس الأخضر، مع تأكيد حالة واحدة مخبرياً.
وأكدت المنظمة وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم زوجان هولنديان في أواخر الستينات من العمر، فيما نُقل رجل بريطاني (69 عاماً) إلى جوهانسبرغ حيث يخضع للعلاج في العناية المركزة.

وأضافت المنظمة أنها تتابع عن كثب حالات "مرض تنفسي حاد شديد" على متن السفينة، وتواصل التحقيق في طبيعة التفشي. ووفق بيانات تتبع السفن، كانت "إم في هونديـوس" قبالة ميناء برايا، عاصمة الرأس الأخضر، يوم الأحد. وتقل السفينة نحو 170 راكبا، إضافة إلى نحو 70 من أفراد الطاقم.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تراقب التطورات عن كثب، مشيرة إلى استعدادها لتقديم الدعم لمواطنيها، ومواصلة التنسيق مع شركة الرحلات والسلطات المحلية.
