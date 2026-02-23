https://sarabic.ae/20260223/دراسة-تكشف-مفاجأة-صادمة-بشأن-المحيط-الهندي-1110654512.html

دراسة تكشف مفاجأة صادمة بشأن المحيط الهندي

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن انخفاض ملوحة جنوب المحيط الهندي قبالة الساحل الغربي لأستراليا، بمعدل مذهل. 23.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت أن ذلك التغير الصادم يأتي نتيجة تأثيرات الاحترار العالمي على أنماط الرياح والتيارات المحيطية وزيادة تدفق المياه العذبة إلى المنطقة.وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة كولورادو بولدر بالتعاون مع باحثين دوليين، ونشرت بتاريخ 3 فبراير/ شباط الجاري في مجلة "Nature Climate Change"، أن تحليل بيانات رصدية امتدت لنحو 6 عقود أظهر إعادة توجيه للتيارات السطحية، ما أدى إلى تغذية إحدى أكثر مناطق نصف الكرة الجنوبي ملوحة تاريخيا بكميات متزايدة من المياه العذبة الاستوائية.وبحسب النتائج، تقلصت مساحة المياه السطحية عالية الملوحة في المنطقة بنحو 30% خلال الـ60 عاما الماضية، في أسرع تراجع من نوعه يُسجل في نصف الكرة الجنوبي، فيما قُدرت كمية المياه العذبة الإضافية المتدفقة سنويا بما يعادل نحو 60% من حجم بحيرة تاهو الأمريكية.وأشار الباحثون إلى أن التغير لا يرتبط بزيادة محلية في الأمطار، بل بتأثيرات الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية، الذي يغيّر اتجاه الرياح السطحية فوق المحيطين الهندي والهادئ، ويعزز نقل المياه العذبة جنوبا.وحذرت الدراسة من أن انخفاض الملوحة يقلل كثافة المياه السطحية ويعزز التطبق الرأسي، ما يحد من اختلاط المياه وتبادل الحرارة والمغذيات، وهو ما قد يؤثر على الدوران الحراري الملحي العالمي والنظم البيئية البحرية، مع تداعيات محتملة على التنوع البيولوجي ومصائد الأسماك.

