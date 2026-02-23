عربي
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف مفاجأة صادمة بشأن المحيط الهندي

10:38 GMT 23.02.2026
© Photo / Unsplash/ Jasmine Saminمحيط
محيط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Photo / Unsplash/ Jasmine Samin
كشفت دراسة حديثة عن انخفاض ملوحة جنوب المحيط الهندي قبالة الساحل الغربي لأستراليا، بمعدل مذهل.
وأوضحت أن ذلك التغير الصادم يأتي نتيجة تأثيرات الاحترار العالمي على أنماط الرياح والتيارات المحيطية وزيادة تدفق المياه العذبة إلى المنطقة.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة كولورادو بولدر بالتعاون مع باحثين دوليين، ونشرت بتاريخ 3 فبراير/ شباط الجاري في مجلة "Nature Climate Change"، أن تحليل بيانات رصدية امتدت لنحو 6 عقود أظهر إعادة توجيه للتيارات السطحية، ما أدى إلى تغذية إحدى أكثر مناطق نصف الكرة الجنوبي ملوحة تاريخيا بكميات متزايدة من المياه العذبة الاستوائية.
بعوضة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مجتمع
ظهور البعوض في أيسلندا لأول مرة يثير الدهشة ويحذر من تغيرات مناخية
21 أكتوبر 2025, 16:51 GMT
وبحسب النتائج، تقلصت مساحة المياه السطحية عالية الملوحة في المنطقة بنحو 30% خلال الـ60 عاما الماضية، في أسرع تراجع من نوعه يُسجل في نصف الكرة الجنوبي، فيما قُدرت كمية المياه العذبة الإضافية المتدفقة سنويا بما يعادل نحو 60% من حجم بحيرة تاهو الأمريكية.
فحص المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مجتمع
علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ
12 سبتمبر 2025, 13:35 GMT
وأشار الباحثون إلى أن التغير لا يرتبط بزيادة محلية في الأمطار، بل بتأثيرات الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية، الذي يغيّر اتجاه الرياح السطحية فوق المحيطين الهندي والهادئ، ويعزز نقل المياه العذبة جنوبا.
وحذرت الدراسة من أن انخفاض الملوحة يقلل كثافة المياه السطحية ويعزز التطبق الرأسي، ما يحد من اختلاط المياه وتبادل الحرارة والمغذيات، وهو ما قد يؤثر على الدوران الحراري الملحي العالمي والنظم البيئية البحرية، مع تداعيات محتملة على التنوع البيولوجي ومصائد الأسماك.
