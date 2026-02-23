https://sarabic.ae/20260223/دراسة-تكشف-مفاجأة-صادمة-بشأن-المحيط-الهندي-1110654512.html
دراسة تكشف مفاجأة صادمة بشأن المحيط الهندي
دراسة تكشف مفاجأة صادمة بشأن المحيط الهندي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن انخفاض ملوحة جنوب المحيط الهندي قبالة الساحل الغربي لأستراليا، بمعدل مذهل. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T10:38+0000
2026-02-23T10:38+0000
2026-02-23T10:38+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110654248_0:193:1033:774_1920x0_80_0_0_35a75cfda4d70bc763de4ccf6009122a.jpg
وأوضحت أن ذلك التغير الصادم يأتي نتيجة تأثيرات الاحترار العالمي على أنماط الرياح والتيارات المحيطية وزيادة تدفق المياه العذبة إلى المنطقة.وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة كولورادو بولدر بالتعاون مع باحثين دوليين، ونشرت بتاريخ 3 فبراير/ شباط الجاري في مجلة "Nature Climate Change"، أن تحليل بيانات رصدية امتدت لنحو 6 عقود أظهر إعادة توجيه للتيارات السطحية، ما أدى إلى تغذية إحدى أكثر مناطق نصف الكرة الجنوبي ملوحة تاريخيا بكميات متزايدة من المياه العذبة الاستوائية.وبحسب النتائج، تقلصت مساحة المياه السطحية عالية الملوحة في المنطقة بنحو 30% خلال الـ60 عاما الماضية، في أسرع تراجع من نوعه يُسجل في نصف الكرة الجنوبي، فيما قُدرت كمية المياه العذبة الإضافية المتدفقة سنويا بما يعادل نحو 60% من حجم بحيرة تاهو الأمريكية.وأشار الباحثون إلى أن التغير لا يرتبط بزيادة محلية في الأمطار، بل بتأثيرات الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية، الذي يغيّر اتجاه الرياح السطحية فوق المحيطين الهندي والهادئ، ويعزز نقل المياه العذبة جنوبا.وحذرت الدراسة من أن انخفاض الملوحة يقلل كثافة المياه السطحية ويعزز التطبق الرأسي، ما يحد من اختلاط المياه وتبادل الحرارة والمغذيات، وهو ما قد يؤثر على الدوران الحراري الملحي العالمي والنظم البيئية البحرية، مع تداعيات محتملة على التنوع البيولوجي ومصائد الأسماك.
https://sarabic.ae/20251021/ظهور-البعوض-في-أيسلندا-لأول-مرة-يثير-الدهشة-ويحذر-من-تغيرات-مناخية-1106254261.html
https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يكشفون-أدلة-خطيرة-على-تغير-المناخ-1104786635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110654248_0:0:1033:774_1920x0_80_0_0_5949aa84324d023b01133874c0017ff9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, منوعات, الأخبار
دراسة تكشف مفاجأة صادمة بشأن المحيط الهندي
كشفت دراسة حديثة عن انخفاض ملوحة جنوب المحيط الهندي قبالة الساحل الغربي لأستراليا، بمعدل مذهل.
وأوضحت أن ذلك التغير الصادم يأتي نتيجة تأثيرات الاحترار العالمي على أنماط الرياح والتيارات المحيطية وزيادة تدفق المياه العذبة إلى المنطقة.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة كولورادو بولدر بالتعاون مع باحثين دوليين، ونشرت بتاريخ 3 فبراير/ شباط الجاري في مجلة
"Nature Climate Change"، أن تحليل بيانات رصدية امتدت لنحو 6 عقود أظهر إعادة توجيه للتيارات السطحية، ما أدى إلى تغذية إحدى أكثر مناطق نصف الكرة الجنوبي ملوحة تاريخيا بكميات متزايدة من المياه العذبة الاستوائية.
21 أكتوبر 2025, 16:51 GMT
وبحسب النتائج، تقلصت مساحة المياه السطحية عالية الملوحة في المنطقة بنحو 30% خلال الـ60 عاما الماضية، في أسرع تراجع من نوعه يُسجل في نصف الكرة الجنوبي، فيما قُدرت كمية المياه العذبة الإضافية المتدفقة سنويا بما يعادل نحو 60% من حجم بحيرة تاهو الأمريكية.
12 سبتمبر 2025, 13:35 GMT
وأشار الباحثون إلى أن التغير لا يرتبط بزيادة محلية في الأمطار، بل بتأثيرات الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية، الذي يغيّر اتجاه الرياح السطحية فوق المحيطين الهندي والهادئ، ويعزز نقل المياه العذبة جنوبا.
وحذرت الدراسة من أن انخفاض الملوحة يقلل كثافة المياه السطحية ويعزز التطبق الرأسي، ما يحد من اختلاط المياه وتبادل الحرارة والمغذيات، وهو ما قد يؤثر على الدوران الحراري الملحي العالمي والنظم البيئية البحرية، مع تداعيات محتملة على التنوع البيولوجي ومصائد الأسماك.