ظهور البعوض في أيسلندا لأول مرة يثير الدهشة ويحذر من تغيرات مناخية
أفادت قناة "آر يو في" التلفزيونية الأيسلندية بظهور البعوض لأول مرة في تاريخ البلاد، في حدث غير مسبوق أثار اهتمام العلماء والسكان على حد سواء.
وكشفت القناة أن الاكتشاف بدأ من منشور على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، نشره المواطن بيرل هيلياتسون، الذي رصد البعوض في 16 أكتوبر الجاري، وقام بتسليمه إلى المعهد الأيسلندي للتاريخ الطبيعي لفحصه.ونقلت القناة عن ألفريدنسون قوله: "هذه المرة الأولى التي يُسجل فيها وجود بعوض في أيسلندا، وهذا النوع قادر على التكيف مع الظروف الباردة". وكانت أيسلندا تُعد واحدة من الدول النادرة الخالية من البعوض بفضل مناخها القاسي الذي يعيق دورة حياته، رغم وجود حشرات أخرى مثل البراغيث. ومع ذلك، يحذر علماء من أن التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري قد تتيح لهذا النوع من البعوض التكاثر في المستقبل، مما يثير مخاوف بشأن التأثيرات البيئية المحتملة.
وكشفت القناة أن الاكتشاف بدأ من منشور على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، نشره المواطن بيرل هيلياتسون، الذي رصد البعوض
في 16 أكتوبر الجاري، وقام بتسليمه إلى المعهد الأيسلندي للتاريخ الطبيعي لفحصه.
وأكد عالم الحشرات في المعهد، ماتياس ألفريدنسون، أن الحشرات المكتشفة تنتمي إلى نوع "Culiseta annulata"، وهو بعوض يتميز بقدرته على تحمل درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعل بقاءه محتملاً في بيئة أيسلندا.
ونقلت القناة عن ألفريدنسون قوله: "هذه المرة الأولى التي يُسجل فيها وجود بعوض في أيسلندا
، وهذا النوع قادر على التكيف مع الظروف الباردة".
فيما أشار موقع "Visir" إلى أن هذا النوع من البعوض يدخل في حالة سبات ويبني أعشاشه في المباني الخارجية والكهوف لمقاومة البرد.
وكانت أيسلندا تُعد واحدة من الدول النادرة الخالية من البعوض بفضل مناخها القاسي الذي يعيق دورة حياته، رغم وجود حشرات أخرى مثل البراغيث.
ومع ذلك، يحذر علماء من أن التغيرات المناخية
الناتجة عن الاحتباس الحراري قد تتيح لهذا النوع من البعوض التكاثر في المستقبل، مما يثير مخاوف بشأن التأثيرات البيئية المحتملة.