لقاح فيروس الورم الحليمي البشري قد يحمي من 3 أنواع من السرطان
أظهرت دراسة حديثة أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يُوفر فوائد صحية كبيرة للرجال، بالإضافة إلى النساء. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وتشيرالدراسة التي نُشرت في مجلة "جاما أونكولوجي" إلى أن اللقاح يُمكن أن يُقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالسرطانات المرتبطة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري. يُعد فيروس الورم الحليمي البشري من أكثر الفيروسات انتشارًا في العالم، وهو معروف بتسببه في العديد من سرطانات الجهاز التناسلي والفموي، ويعمل اللقاح عن طريق الوقاية من العدوى بسلالات فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة التي تُحفز نمو الخلايا السرطانية. وتُعزز هذه النتائج توصيات الصحة العامة العالمية بإدراج الرجال في برامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. ويُشير الخبراء إلى أن هذه النتائج يُمكن أن تُؤثر على سياسات الصحة العامة ومبادرات التوعية التي تهدف إلى زيادة معدلات التطعيم كإجراء حاسم ضد أنواع متعددة من السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.
https://sarabic.ae/20260326/علماء-روس-يطورون-علاجا-ثوريا-لسرطان-الثدي-1111961791.html
ويؤكد الباحثون أن التطعيم المبكر يُوفر حماية طويلة الأمد ويُساعد في خفض العبء الإجمالي للمرض.
