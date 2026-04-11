تطوير لقاح المكورات السحائية يصل إلى مراحله النهائية في روسيا
سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات شافالييف خلال المنتدى السادس للخبراء حول الوقاية المناعية، الذي عُقد في مركز روسيا سيغودنيا الدولي للوسائط المتعددة، حيث أشار إلى أن المشروع يقترب من مراحله الحاسمة، مع التحضير لعقد اجتماع مشترك في مجلس الدوما لعرض آخر المستجدات المتعلقة بتطوير اللقاح وآليات اعتماده.ويُنظر إلى تطوير هذا اللقاح على أنه خطوة استراتيجية، خاصة أن عدوى المكورات السحائية تُعد من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى مضاعفات شديدة مثل التهاب السحايا وتسمم الدم، ما يجعل الوقاية منها أولوية لدى الأنظمة الصحية.وأكد شافالييف أن الجهات المعنية تدرك أهمية هذا الإنجاز، لا سيما في ظل الحاجة إلى تعزيز برامج التحصين، وتوفير لقاحات محلية فعالة تقلل الاعتماد على الاستيراد وتدعم الأمن الصحي الوطني.
أعلن رافائيل شافالييف، مدير إدارة الرعاية الطبية للأطفال وخدمات الأمومة والصحة العامة في وزارة الصحة الروسية، أن الشركات الدوائية المحلية باتت في المراحل النهائية من تطوير لقاح جديد لمكافحة المكورات السحائية، في خطوة تُعد مهمة لتعزيز منظومة الوقاية الصحية في البلاد.
وجاءت تصريحات شافالييف خلال المنتدى السادس للخبراء حول الوقاية المناعية، الذي عُقد في مركز روسيا سيغودنيا الدولي للوسائط المتعددة، حيث أشار إلى أن المشروع يقترب من مراحله الحاسمة، مع التحضير لعقد اجتماع مشترك في مجلس الدوما لعرض آخر المستجدات المتعلقة بتطوير اللقاح وآليات اعتماده.
وأوضح المسؤول الروسي أن عدة شركات مصنعة دخلت بالفعل مراحل متقدمة تشمل التحقق النهائي من فعالية اللقاح، وإجراء التجارب السريرية، إضافة إلى خطوات التسجيل الرسمي، ما يعكس تسارع وتيرة العمل على هذا المشروع الصحي الحيوي.
ويُنظر إلى تطوير هذا اللقاح على أنه خطوة استراتيجية، خاصة أن عدوى المكورات السحائية تُعد من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى مضاعفات شديدة مثل التهاب السحايا وتسمم الدم، ما يجعل الوقاية منها أولوية لدى الأنظمة الصحية.
وأكد شافالييف أن الجهات المعنية تدرك أهمية هذا الإنجاز، لا سيما في ظل الحاجة إلى تعزيز برامج التحصين، وتوفير لقاحات محلية فعالة تقلل الاعتماد على الاستيراد وتدعم الأمن الصحي الوطني.