علماء روس يكتشفون سر أصوات "الأشباح" في الفضاء
سبوتنيك عربي
2026-04-10, سبوتنيك عربي
2026-04-10T13:05+0000
وأوضح رئيس قسم الفيزياء في الجامعة، دميتري زافيرشينسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الفريق نجح في إثبات فرضية سابقة تربط ظهور هذه التكوينات بما يعرف بـ"عدم الاستقرار الصوتي"، وذلك باستخدام نماذج رياضية تعتمد على معادلات ديناميكيات الغازات.وبيّن الباحثون أن هذه الظاهرة تحدث عندما يختل التوازن بين عمليات التسخين والتبريد في الوسط، ما يؤدي إلى تضخم الاضطرابات الصغيرة وتحولها إلى موجات صدمية قوية تشبه "صدى متصاعدًا" لا يتلاشى.وأشار الفريق إلى أن النموذج الذي طوروه يتوافق مع المشاهدات الفلكية، ويسهم في فهم أعمق للعمليات الفيزيائية التي تتحكم في الوسط بين النجوم.وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Astronomy & Astrophysics الدولية، بدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.
أعلن باحثون من جامعة سامارا بالتعاون مع فرع معهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، التوصل إلى تفسير علمي لظاهرة تعرف بـ"الأشباح البلازمية" التي ترصد في الفضاء، وتحديدًا في منطقة حاجز أوريون.
وأوضح رئيس قسم الفيزياء في الجامعة، دميتري زافيرشينسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الفريق نجح في إثبات فرضية سابقة تربط ظهور هذه التكوينات بما يعرف بـ"عدم الاستقرار الصوتي"، وذلك باستخدام نماذج رياضية تعتمد على معادلات ديناميكيات الغازات.
وبيّن الباحثون أن هذه الظاهرة تحدث عندما يختل التوازن بين عمليات التسخين والتبريد في الوسط، ما يؤدي إلى تضخم الاضطرابات الصغيرة وتحولها إلى موجات صدمية قوية تشبه "صدى متصاعدًا" لا يتلاشى.
وأضافت الدراسة أن هذه الاضطرابات تتحول في الفضاء إلى كتل من الغاز المتأين تتحرك بسرعات تفوق سرعة الصوت، وتتخذ أشكالًا مختلفة، وهي ما يُعرف بالأشباح البلازمية التي ترصدها التلسكوبات.
وأشار الفريق إلى أن النموذج الذي طوروه يتوافق مع المشاهدات الفلكية، ويسهم في فهم أعمق للعمليات الفيزيائية التي تتحكم في الوسط بين النجوم.
وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Astronomy & Astrophysics الدولية، بدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.