علماء روس يكتشفون سر أصوات "الأشباح" في الفضاء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يكتشفون سر أصوات "الأشباح" في الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلن باحثون من جامعة سامارا بالتعاون مع فرع معهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، التوصل إلى تفسير علمي لظاهرة تعرف بـ"الأشباح البلازمية" التي ترصد في... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح رئيس قسم الفيزياء في الجامعة، دميتري زافيرشينسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الفريق نجح في إثبات فرضية سابقة تربط ظهور هذه التكوينات بما يعرف بـ"عدم الاستقرار الصوتي"، وذلك باستخدام نماذج رياضية تعتمد على معادلات ديناميكيات الغازات.وبيّن الباحثون أن هذه الظاهرة تحدث عندما يختل التوازن بين عمليات التسخين والتبريد في الوسط، ما يؤدي إلى تضخم الاضطرابات الصغيرة وتحولها إلى موجات صدمية قوية تشبه "صدى متصاعدًا" لا يتلاشى.وأشار الفريق إلى أن النموذج الذي طوروه يتوافق مع المشاهدات الفلكية، ويسهم في فهم أعمق للعمليات الفيزيائية التي تتحكم في الوسط بين النجوم.وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Astronomy &amp; Astrophysics الدولية، بدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.
13:05 GMT 10.04.2026
أعلن باحثون من جامعة سامارا بالتعاون مع فرع معهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، التوصل إلى تفسير علمي لظاهرة تعرف بـ"الأشباح البلازمية" التي ترصد في الفضاء، وتحديدًا في منطقة حاجز أوريون.
وأوضح رئيس قسم الفيزياء في الجامعة، دميتري زافيرشينسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الفريق نجح في إثبات فرضية سابقة تربط ظهور هذه التكوينات بما يعرف بـ"عدم الاستقرار الصوتي"، وذلك باستخدام نماذج رياضية تعتمد على معادلات ديناميكيات الغازات.
وبيّن الباحثون أن هذه الظاهرة تحدث عندما يختل التوازن بين عمليات التسخين والتبريد في الوسط، ما يؤدي إلى تضخم الاضطرابات الصغيرة وتحولها إلى موجات صدمية قوية تشبه "صدى متصاعدًا" لا يتلاشى.
وأضافت الدراسة أن هذه الاضطرابات تتحول في الفضاء إلى كتل من الغاز المتأين تتحرك بسرعات تفوق سرعة الصوت، وتتخذ أشكالًا مختلفة، وهي ما يُعرف بالأشباح البلازمية التي ترصدها التلسكوبات.
وأشار الفريق إلى أن النموذج الذي طوروه يتوافق مع المشاهدات الفلكية، ويسهم في فهم أعمق للعمليات الفيزيائية التي تتحكم في الوسط بين النجوم.
وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Astronomy & Astrophysics الدولية، بدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.
