شرطة دبي تستعد لإطلاق دوريات ذكية ذاتية القيادة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
شرطة دبي تستعد لإطلاق دوريات ذكية ذاتية القيادة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"
سبوتنيك عربي
تقترب شرطة دبي من إحداث نقلة نوعية في منظومتها الأمنية والميدانية عبر دمج أحدث تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية، وذلك من خلال التعاون مع... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
وكشف ممثل شركة "مايكروبوليس للروبوتات"، عدنان الفارس، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المشروع يتضمن ثلاث منصات متطورة (سمارت باترول) مصممة لتغطية كافة التضاريس، من شوارع المدينة الحديثة وصولا إلى المناطق السكنية الهادئة والبيئات الصحراوية الوعرة". وأضاف: "أما المنصة الثانية فهي "دورية المدينة" التي تعمل كمحلل ذكي للبيانات المرورية والأمنية في قلب دبي؛ إذ تقوم كاميراتها بتحليل المشاهد بشكل فوري لرصد المخالفات، والتعرف الآلي على لوحات السيارات، وإرسال إشعارات لحظية إلى مراكز القيادة والسيطرة عند رصد أي تجاوز للأنظمة والقوانين". وأكد الفارس أن "هذه الروبوتات، التي تُعرض بفخر كمنتج وطني في "اصنع في الإمارات"، مزودة بخمس خوارزميات برمجية متقدمة، من أبرز مهامها الكشف التلقائي عن الأسلحة وتقديم توصيف دقيق وشامل لأي حدث طارئ، مع ضمان بقاء الكادر البشري في مركز العمليات على اطلاع دائم وبث حي لما يدور في الميدان".
شرطة دبي تستعد لإطلاق دوريات ذكية ذاتية القيادة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"

11:57 GMT 05.05.2026
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
تقترب شرطة دبي من إحداث نقلة نوعية في منظومتها الأمنية والميدانية عبر دمج أحدث تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية، وذلك من خلال التعاون مع شركة "مايكروبوليس للروبوتات" لتطوير دوريات آلية قادرة على العمل بشكل مستقل تماما.
وكشف ممثل شركة "مايكروبوليس للروبوتات"، عدنان الفارس، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المشروع يتضمن ثلاث منصات متطورة (سمارت باترول) مصممة لتغطية كافة التضاريس، من شوارع المدينة الحديثة وصولا إلى المناطق السكنية الهادئة والبيئات الصحراوية الوعرة".

وأوضح الفارس أن "التوجه الجديد يعتمد على تخصص كل منصة في بيئة عمل محددة لضمان أقصى درجات الكفاءة؛ حيث تأتي المنصة الأولى "إم 1" المخصصة للمناطق الوعرة لتكون بمثابة عين شرطة دبي في الصحراء والمناطق غير المعبدة، وهي مجهزة بطائرة بدون طيار (درون) تنطلق آليا لتتبع الأشخاص والمطلوبين في الأماكن التي قد يعجز الروبوت عن بلوغها، مما يوفر تغطية أمنية شاملة من الجو والبر".

وأضاف: "أما المنصة الثانية فهي "دورية المدينة" التي تعمل كمحلل ذكي للبيانات المرورية والأمنية في قلب دبي؛ إذ تقوم كاميراتها بتحليل المشاهد بشكل فوري لرصد المخالفات، والتعرف الآلي على لوحات السيارات، وإرسال إشعارات لحظية إلى مراكز القيادة والسيطرة عند رصد أي تجاوز للأنظمة والقوانين".
وفي ما يتعلق بحماية الأحياء السكنية، أشار الفارس إلى "المنصة الثالثة "إم 2" التي تبرز كشرطي آلي جوال مصمم للتفاعل مع البيئة المجتمعية، حيث يمتلك القدرة على تمييز الأشخاص وتحليل سلوكياتهم، مثل رصد حالات الجري المريب في أوقات متأخرة أو تحديد هويات المطلوبين أمنيا".
وأكد الفارس أن "هذه الروبوتات، التي تُعرض بفخر كمنتج وطني في "اصنع في الإمارات"، مزودة بخمس خوارزميات برمجية متقدمة، من أبرز مهامها الكشف التلقائي عن الأسلحة وتقديم توصيف دقيق وشامل لأي حدث طارئ، مع ضمان بقاء الكادر البشري في مركز العمليات على اطلاع دائم وبث حي لما يدور في الميدان".
