موسكو: التطورات المحيطة بإيران تشير إلى تعثر مفاوضات التسوية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن التطورات المحيطة بإيران تشير إلى أن عملية التفاوض لحل النزاع قد تعثرت.
2026-05-05T16:21+0000
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نلاحظ بأسف أن التطورات المحيطة بإيران تشير إلى أن عملية التفاوض لحل الوضع في منطقة الخليج قد تعثرت".
وأوضحت زاخاروفا بأن روسيا تدعو أطراف الصراع حول إيران إلى إبداء التحلي بضبط النفس والتريث في ظل تعثر العملية التفاوضية.
وقالت: "على هذه الخلفية (تعثر العملية التفاوضية لتسوية الوضع في منطقة الخليج)، نحث جميع الأطراف لإبداء أقصى درجات ضبط النفس و التبصر".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز
، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.