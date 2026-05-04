طهران: التواصل مستمر مع روسيا والصين باعتبارهما دولتين صديقتين ترتبطان معنا باتفاقيات
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن تواصل إيران مع كل من روسيا والصين مستمر باعتبارهما دولتين صديقتين ترتبطان مع طهران... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "نحن على اتصال مستمر مع روسيا والصين كدولتين صديقتين ترتبطان معنا باتفاقات متعددة، من بينها مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة الاستراتيجية".
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن تواصل إيران مع كل من روسيا والصين مستمر باعتبارهما دولتين صديقتين ترتبطان مع طهران باتفاقيات متعددة.
وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "نحن على اتصال مستمر مع روسيا والصين كدولتين صديقتين ترتبطان معنا باتفاقات متعددة، من بينها مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة الاستراتيجية".
وأضاف: "كلتا الدولتين عضوين في مجلس الأمن ولديهما دور إقليمي، لكن استعادة حقوقنا تعتمد على دورنا وقدراتنا الذاتية".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبورغ، "كان جيد جدا"، مؤكدا عزم طهران على مواصلة العلاقات الإستراتيجية مع روسيا
وقال عراقجي: "كان لقاؤنا مع الرئيس بوتين جيدًا جدًا، ناقشنا بالتفصيل جميع المواضيع، سواء في العلاقات الثنائية، أو القضايا الإقليمية، كما تم التطرق إلى التعاون بين البلدين، وتم طرح أفكار جيدة جدا".
وأردف، قائلا: "نشكر أصدقاءنا الروس على دعمهم خلال هذه الحرب
، ونعلن عن إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة العلاقات الإستراتيجية والشراكة الإستراتيجية مع روسيا في الظروف الجديدة".