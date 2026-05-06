إعلام: رفض الولايات المتحدة نشر صواريخ في ألمانيا سيعرقل الخطط العسكرية الأوروبية

ذكرت تقارير بريطانية، نقلاً عن مسؤولين في حلف "الناتو" لم تسمهم، أن خطة الولايات المتحدة للتخلي عن نشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا كشفت عن النقص الصارخ في...

وقالت التقارير: "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء نشر الصواريخ بعيدة المدى المخطط لها في ألمانيا قد كشف عن النقص الصارخ في قدرات الردع لدى أوروبا (ضد روسيا)".وتابعت صحيفة " فايننشال تايمز" أن أوروبا تجد نفسها في وضع غير مواتٍ للغاية.ويزعمون أن بناء مخزون من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى المنتجة محلياً والتي يمكن استخدامها دون موافقة واشنطن من شأنه أن يغير بشكل جذري حسابات الردع والهجوم الأوروبية.ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" سابقاً، نقلاً عن مصدر، أن الولايات المتحدة، في إطار خطتها لخفض عدد قواتها الأمريكية في ألمانيا، ستعيد النظر في قرارها بنشر كتيبة من الأسلحة بعيدة المدى في البلاد، بما في ذلك صواريخ "توماهوك".في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفاً ذلك بـ"ردع العدوان الروسي".وقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.وزير الدفاع الألماني يعلق على خطط سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانياالناتو: نتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار خفض القوات في ألمانيا

