الناتو: نتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار خفض القوات في ألمانيا

الناتو: نتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار خفض القوات في ألمانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) أليسون هارت، أن الحلف "يُجري مشاورات مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل قرارها المتعلق بخفض عدد قواتها في ألمانيا". 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T13:52+0000

2026-05-02T13:52+0000

2026-05-02T13:52+0000

وقالت هارت، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن الحلف "يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع قواتها في ألمانيا". وأضافت المتحدثة باسم الحلف أن هذه الخطوة "تعكس أهمية استمرار الدول الأوروبية في زيادة استثماراتها الدفاعية، وتحمّل نصيب أكبر من المسؤولية في تعزيز الأمن المشترك"، مشيرة إلى أن هذا التوجه "يشهد تقدمًا منذ اتفاق الحلفاء على تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، خلال القمة التي عُقدت في لاهاي، العام الماضي". وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق من اليوم السبت، ردًا على إعلان خطط سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، إنه "على الأوروبيين تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنهم"، على حد قوله.وأضاف بيستوريوس أن "ألمانيا تسير على الطريق الصحيح" في هذا الصدد، مشيرًا إلى توسيع قواتها المسلحة (البوندسفير)، وزيادة وتيرة شراء المعدات، وبناء البنى التحتية.وتابع: "إن وجود الجنود الأمريكيين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة، ومع ذلك، كان من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أوروبا، بما فيها ألمانيا".وفي مارس/ آذار 2026، قال وزير الدفاع الألماني، إنه "لا يرى أي عوائق قانونية" أمام استخدام الولايات المتحدة لقاعدة رامشتاين العسكرية الموجودة في ألمانيا، للقيام بعمل عسكري ضد إيران.وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، صرّح أمس الجمعة، بأنه لا يرى أي شروط مسبقة لسحب القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية من الأراضي الألمانية، ولكنه أقرّ ببعض تحركات القوات.وأضاف أن "الولايات المتحدة أوضحت بالفعل رغبتها في التركيز بشكل أكبر على منطقة المحيط الهادئ".وتابع وزير الخارجية الألماني: "يجب أن نتحمل المزيد من المسؤولية، يجب أن نعزز موقفنا".ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.

https://sarabic.ae/20260429/وزير-الحرب-الأمريكي-يطالب-بصياغة-نسخة-جديدة-من-الناتو-تعيده-إلى-جذوره-القتالية-1112972267.html

https://sarabic.ae/20260502/وزير-الدفاع-الألماني-يعلق-على-خطط-سحب-5-آلاف-جندي-أمريكي-من-ألمانيا-1113056100.html

https://sarabic.ae/20260421/ترامب-الناتو-نمر-من-ورق-ولسنا-بحاجته-1112748752.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا