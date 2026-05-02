الناتو: نتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار خفض القوات في ألمانيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الناتو: نتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار خفض القوات في ألمانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) أليسون هارت، أن الحلف "يُجري مشاورات مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل قرارها المتعلق بخفض عدد قواتها في ألمانيا". 02.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت هارت، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن الحلف "يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع قواتها في ألمانيا". وأضافت المتحدثة باسم الحلف أن هذه الخطوة "تعكس أهمية استمرار الدول الأوروبية في زيادة استثماراتها الدفاعية، وتحمّل نصيب أكبر من المسؤولية في تعزيز الأمن المشترك"، مشيرة إلى أن هذا التوجه "يشهد تقدمًا منذ اتفاق الحلفاء على تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، خلال القمة التي عُقدت في لاهاي، العام الماضي". وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق من اليوم السبت، ردًا على إعلان خطط سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، إنه "على الأوروبيين تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنهم"، على حد قوله.وأضاف بيستوريوس أن "ألمانيا تسير على الطريق الصحيح" في هذا الصدد، مشيرًا إلى توسيع قواتها المسلحة (البوندسفير)، وزيادة وتيرة شراء المعدات، وبناء البنى التحتية.وتابع: "إن وجود الجنود الأمريكيين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة، ومع ذلك، كان من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أوروبا، بما فيها ألمانيا".وفي مارس/ آذار 2026، قال وزير الدفاع الألماني، إنه "لا يرى أي عوائق قانونية" أمام استخدام الولايات المتحدة لقاعدة رامشتاين العسكرية الموجودة في ألمانيا، للقيام بعمل عسكري ضد إيران.وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، صرّح أمس الجمعة، بأنه لا يرى أي شروط مسبقة لسحب القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية من الأراضي الألمانية، ولكنه أقرّ ببعض تحركات القوات.وأضاف أن "الولايات المتحدة أوضحت بالفعل رغبتها في التركيز بشكل أكبر على منطقة المحيط الهادئ".وتابع وزير الخارجية الألماني: "يجب أن نتحمل المزيد من المسؤولية، يجب أن نعزز موقفنا".ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
13:52 GMT 02.05.2026
أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) أليسون هارت، أن الحلف "يُجري مشاورات مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل قرارها المتعلق بخفض عدد قواتها في ألمانيا".
وقالت هارت، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن الحلف "يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع قواتها في ألمانيا".
وأضافت المتحدثة باسم الحلف أن هذه الخطوة "تعكس أهمية استمرار الدول الأوروبية في زيادة استثماراتها الدفاعية، وتحمّل نصيب أكبر من المسؤولية في تعزيز الأمن المشترك"، مشيرة إلى أن هذا التوجه "يشهد تقدمًا منذ اتفاق الحلفاء على تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، خلال القمة التي عُقدت في لاهاي، العام الماضي".

وأكدت هارت أن الحلف "لا يزال واثقًا من قدرته على ضمان الردع والدفاع، في ظل هذا التحول نحو دور أوروبي أقوى داخل حلف أكثر تماسكًا".

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق من اليوم السبت، ردًا على إعلان خطط سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، إنه "على الأوروبيين تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنهم"، على حد قوله.
وأضاف بيستوريوس أن "ألمانيا تسير على الطريق الصحيح" في هذا الصدد، مشيرًا إلى توسيع قواتها المسلحة (البوندسفير)، وزيادة وتيرة شراء المعدات، وبناء البنى التحتية.
وتابع: "إن وجود الجنود الأمريكيين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة، ومع ذلك، كان من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أوروبا، بما فيها ألمانيا".

وأشار بيستوريوس إلى أن العدد الحالي للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا "يقارب 40 ألف جندي"، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار 2026، قال وزير الدفاع الألماني، إنه "لا يرى أي عوائق قانونية" أمام استخدام الولايات المتحدة لقاعدة رامشتاين العسكرية الموجودة في ألمانيا، للقيام بعمل عسكري ضد إيران.
وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، صرّح أمس الجمعة، بأنه لا يرى أي شروط مسبقة لسحب القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية من الأراضي الألمانية، ولكنه أقرّ ببعض تحركات القوات.

وقال فاديفول، في تصريحات متلفزة، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب قد يسحب قواته من ألمانيا، ويغلق قاعدة "رامشتاين" الجوية إذا لزم الأمر: "لا، هذا أمر مستبعد تمامًا، تحتاج الولايات المتحدة إلى "رامشتاين" ليس للدفاع عن أوروبا، بل لكي تتمكن من العمل في أفريقيا وآسيا، وربما إيران... قد تكون هناك بعض تحركات القوات، ونحن نتقبل ذلك بهدوء".

وأضاف أن "الولايات المتحدة أوضحت بالفعل رغبتها في التركيز بشكل أكبر على منطقة المحيط الهادئ".
وتابع وزير الخارجية الألماني: "يجب أن نتحمل المزيد من المسؤولية، يجب أن نعزز موقفنا".

وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، أعلن أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.

ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
