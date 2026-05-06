إيران تعلن جاهزيتها لتقديم الخدمات للسفن بمضيق هرمز ومياه المنطقة
أعلنت منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، مساء الأربعاء، جاهزيتها لتقديم الخدمات البحرية والفنية والصحية لجميع السفن الموجودة في مضيق هرمز ومياه المنطقة. 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "مراعاةً لأحوال البحّارين والحفاظ على سلامة وقابلية الملاحة البحرية للسفن، يمكن لجميع قادة ومالكي السفن الاستفادة من الخدمات البحرية العامة، بما في ذلك التموين والوقود، وكذلك الخدمات الصحية والطبية، أو اللوازم المسموح بها التي تحتاجها أعمال الصيانة".
وأضافت: "يمكن لجميع قادة ومالكي السفن، من أجل الحصول على الخدمات البحرية العامة، الاتصال بمراكز مراقبة الحركة البحرية (في.تي.إس) الخاصة بأقرب ميناء إيراني أو بممثليهم المحليين عبر القناة 16 من نظام "في.إتش.إف"، والإعلان عن احتياجاتهم".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا محادثات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.