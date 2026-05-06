https://sarabic.ae/20260506/اكتشاف-بلدة-أثرية-هندوسية-في-ولاية-كابيسا-شمال-شرقي-أفغانستان-1113164363.html

اكتشاف بلدة أثرية هندوسية في ولاية كابيسا شمال شرقي أفغانستان

اكتشاف بلدة أثرية هندوسية في ولاية كابيسا شمال شرقي أفغانستان

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن علماء الآثار اكتشفوا في ولاية كابيسا شمال شرق أفغانستان بلدة أثرية يعتقد أنها تعود للعصر الهندوسي... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T14:03+0000

2026-05-06T14:03+0000

2026-05-06T14:03+0000

العالم

آثار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103075/84/1030758404_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_ebbf0b4985331c3ede98506848d9aecc.jpg

وجاء في بيان الوزارة: "اظهر مسح أثري أجرته بعثة أثرية في منطقة كوه باند بولاية كابيسا، اكتشاف موقع تاريخي يُطلق عليه السكان المحليون اسم "جبل هندوسوز". وقد عُثر داخل الموقع على قبب ترابية - وهي عبارة عن هياكل نصف كروية مقببة كانت تُستخدم لحفظ الآثار المقدسة، بالإضافة إلى كهوف حجرية والعديد من الأواني الفخارية".وأوضحت وزارة الثقافة الأفغانية، أن ضريح أبو سعيد أبو الخير (967-1049) في منطقة "توربات" كان يُشكل أبرز معالم المنطقة حتى وقت قريب، وقد اشتهرت هذا الشخصية السياسية البارزة في الماضي، والمعروف أيضًا باسم الشيخ أبو سعيد، كشاعر فارسي أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير التراث الصوفي.

https://sarabic.ae/20251028/مصطفى-وزيري--يوضح-لـسبوتنيك-آلية-اختيار-الآثار-في-المتحف-الكبير-وتفاصيل-أكبر-أثر-عرفته-البشرية-1106485168.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, آثار