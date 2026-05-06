اكتشاف بلدة أثرية هندوسية في ولاية كابيسا شمال شرقي أفغانستان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن علماء الآثار اكتشفوا في ولاية كابيسا شمال شرق أفغانستان بلدة أثرية يعتقد أنها تعود للعصر الهندوسي... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
آثار
وجاء في بيان الوزارة: "اظهر مسح أثري أجرته بعثة أثرية في منطقة كوه باند بولاية كابيسا، اكتشاف موقع تاريخي يُطلق عليه السكان المحليون اسم "جبل هندوسوز". وقد عُثر داخل الموقع على قبب ترابية - وهي عبارة عن هياكل نصف كروية مقببة كانت تُستخدم لحفظ الآثار المقدسة، بالإضافة إلى كهوف حجرية والعديد من الأواني الفخارية".
أعلنت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن علماء الآثار اكتشفوا في ولاية كابيسا شمال شرق أفغانستان بلدة أثرية يعتقد أنها تعود للعصر الهندوسي حيث عثر فيها على قبب لحفظ الآثار المقدسة والعديد من الأواني الخزفية.
وجاء في بيان الوزارة: "اظهر مسح أثري أجرته بعثة أثرية في منطقة كوه باند بولاية كابيسا، اكتشاف موقع تاريخي يُطلق عليه السكان المحليون اسم "جبل هندوسوز". وقد عُثر داخل الموقع على قبب ترابية - وهي عبارة عن هياكل نصف كروية مقببة كانت تُستخدم لحفظ الآثار المقدسة، بالإضافة إلى كهوف حجرية والعديد من الأواني الفخارية".
وتقع البلدة الأثرية المكتشفة في منطقة مجاورة لسلسلة جبال باتشا، وقد سُجلت بالفعل في قاعدة بيانات الإدارة كموقع أثري. وأشار البيان الوزاري إلى أنه "وفقًا للنتائج الأولية، فضلًا عن روايات السكان المحليين، فإن تاريخ البلدة الأثرية يعود إلى العصر الهندوسي، مما يدل على أن عمرها يزيد عن ألفي عام".
ويقطن منطقة كوه باند خليط من قوميات الطاجيك والبشتون وأفراد من شعب الباشاي.
وأوضحت وزارة الثقافة الأفغانية، أن ضريح أبو سعيد أبو الخير (967-1049) في منطقة "توربات" كان يُشكل أبرز معالم المنطقة حتى وقت قريب، وقد اشتهرت هذا الشخصية السياسية البارزة في الماضي، والمعروف أيضًا باسم الشيخ أبو سعيد، كشاعر فارسي أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير التراث الصوفي.