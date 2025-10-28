https://sarabic.ae/20251028/مصطفى-وزيري--يوضح-لـسبوتنيك-آلية-اختيار-الآثار-في-المتحف-الكبير-وتفاصيل-أكبر-أثر-عرفته-البشرية-1106485168.html

مصطفى وزيري يوضح لـ"سبوتنيك": آلية اختيار الآثار في المتحف الكبير وتفاصيل أكبر أثر عرفته البشرية

مصطفى وزيري يوضح لـ"سبوتنيك": آلية اختيار الآثار في المتحف الكبير وتفاصيل أكبر أثر عرفته البشرية

سبوتنيك عربي

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير يمثل "هدية مصر للعالم"، حيث تم تصميمه ليكون أيقونة ثقافية وسياحية... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T14:55+0000

2025-10-28T14:55+0000

2025-10-28T14:55+0000

حصري

سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

المتحف الكبير

مصر

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106406480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7b316fe732655176e7c7c9a4127398ed.jpg

وأكد في حواره مع "سبوتنيك"، أن المتحف سيعرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في التاريخ، إلى جانب قطع أثرية نادرة تمثل كافة عصور الحضارة المصرية، كما تم إنشاء متحف مركب خوفو ليحتضن أكبر أثر عضوي عرفته البشرية، وهو مركب الملك خوفو، كما جرى ترميم المركب الثاني الذي كان مفككا إلى 1799 قطعة، بالإضافة إلى أيقونات أخرى مثل المسلة المعلقة، وهي أول مسلة معلقة عرفتها البشرية، إلى جانب تمثال الملك رمسيس الذي تم الكشف عنه في ميت رهينة عام 1820، والذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 11 مترا بوزن أكثر من 80 طنا…جاء ذلك في حوار خاص مع "سبوتنيك" حول الأهمية التاريخية والحضارية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر2025… وإلى نص الحوار:بداية، دكتور مصطفى، على أي أساس تم اختيار القطع الأثرية التي تم وضعها في المتحف؟..وهل تمثل كافة الأوجه والنماذج للحضارة المصرية؟هناك لجنة تسمى "لجنة سيناريو العرض المتحفي" في المجلس الأعلى للآثار، وهي التي تقوم باختيار القطع الأثرية بعناية فائقة، فكل متحف له سيناريو خاص به. وحين يتم اكتشاف آثار في منطقة ما عن طريق البعثة المصرية أو أي بعثات أجنبية، تقوم هذه اللجنة باختيار القطع التي تتناسب مع كل متحف طبقا للسيناريوهات المعدة سلفا لكل متحف، وهي فكرة رائعة، أن يحدث نوع من التميز والتفرد لكل متحف، حتى يستطيع السائح أن يزور هذا المتحف وذاك، وكل متحف له أيقونته الخاصة وما يميزه عن المتاحف الأخرى.كيف يتجلى هذا التخصص في المتاحف الرئيسية وكذلك المتحف المصري الكبير؟أصبح المتحف المصري في التحرير يختص بالتماثيل الملكية مثل خوفو وخفرع ومنقرع، وحتشبسوت ورمسيس وتحتمس،. أما المتحف القومي للحضارة المصرية، فيضم المومياوات الملكية وبعض القطع الأثرية النادرة، في حين أن المتحف المصري الكبير، له خصوصيته أيضا،إذ اتخذ القرار بأن يتم نقل مجموعة توت عنخ آمون لكي تعرض كاملة لأول مرة، وهي البالغ عددها 5398 قطعة، في متحف واحد يحمل حضارة واحدة من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر المتأخر، وحتى الفترة اليونانية الرومانية، داخل قاعات العرض المتعددة في المتحف.ما أهم القطع الأيقونية في المتحف الكبير الذي سيفتتح رسميا في الأول من نوفمبر؟يضم المتحف عشرات الآلاف من القطع الأثرية، وبالفعل هناك أيقونات مميزة بدرجة كبيرة، حيث تم إنشاء متحف مركب خوفو ليحتضن أكبر أثر عضوي عرفته البشرية، وهو مركب الملك خوفو، حيث تم ترميم المركب الثاني الذي كان مفككا إلى 1799 قطعة، وهناك أيقونات أخرى مثل المسلة المعلقة، وهي أول مسلة معلقة عرفتها البشرية، بالإضافة إلى تمثال الملك رمسيس الذي تم الكشف عنه في ميت رهينة عام 1820، والذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 11 مترا بوزن 90 طنا تقريبا.كيف تمت عمليات الترميم ونقل هذه الآثار بهذه الأحجام والأوزان الهائلة؟تطلب الأمر جهودا غير عادية بالطبع، حيث تم النقل بخبرات رائعة من المرممين وتحت إشراف الأثريين، من المخازن والمتاحف وأماكن أخرى، وتم نقلها بعناية فائقة إلى معامل الترميم ومراكز الترميم في المتحف المصري الكبير، والتي تتخصص في المواد العضوية والحجرية والمعادن والمنسوجات، حيث تتوقف كل القطع لفترة في المعمل قبل أن تعرض، حيث يقوم الزملاء المرممون بإجراء عمليات الترميم والتقوية اللازمة قبل نقل القطع إلى قاعة العرض ومكانها المخصص في المتحف.ما هو المردود السياحي والثقافي الذي تتوقعونه من هذا الافتتاح الضخم؟من المؤكد أن الآثار هي القوة الناعمة لمصر. لقد سبق وقمنا بفاعليتين احتفاليتين، الأولى كانت نقل المومياوات الملكية، والثانية كانت افتتاح طريق الكباش، وفي كلتيهما شرفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور، أما عن المتحف المصري الكبير، فإن احتفالية الافتتاح سيتغنى بها العالم أجمع، وستعكس صورة مصر الحضارية والتاريخية والحداثة أيضا.أما على مستوى حركة السياحة، فنحن نعلم أن الحركة السياحية في القاهرة كانت عبارة عن ثلاثة أيام بليلتين لأغلب السائحين، لكن بافتتاح المتحف الكبير، ستتم إضافة ليلة سياحية أخرى على الأقل، لأن هذا المتحف لا يمكن زيارته في ساعة أو ساعتين. لذلك حرصنا على أن نقدم خدمات تليق بالزائر، من كافيتريات ومطاعم ومنطقة للأطفال ومتحف للطفل، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات التي تحسن تجربة الزائر بشكل عام.ويعد المتحف أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف متر، ويضم مدخلا رئيسا بمساحة نحو 7 آلاف متر، به تمثال للملك رمسيس الثاني، ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل 6 طوابق.ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف متر مربع، وقاعات عرض مؤقت بمساحة نحو 1700 مربع، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف مربع، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو 5 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويا.كما أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون من أبرز مفاجآت الافتتاح، حيث تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، بعضها يعرض لأول مرة، موزعة على موضوعات متعددة مثل الهوية، الحياة الأسرية، والطقوس الجنائزية.أجرى المقابلة/ محمد حميدة

https://sarabic.ae/20251027/زاهي-حواس-لـسبوتنيك-نتطلع-لزيادة-التعاون-العلمي-مع-علماء-الآثار-الروس-1106442969.html

https://sarabic.ae/20251026/فاروق-حسني-لـ-سبوتنيك-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-إضافة-إنسانية-وثقافية-للبشرية-كلها-1106413701.html

https://sarabic.ae/20251027/المتحف-المصري-الكبير-أكبر-متحف-في-العالم-مخصص-لحضارة-واحدة-1106443186.html

https://sarabic.ae/20251027/حواس-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-مهمة-عن-متحف-مصر-الكبير-ومن-هو-بطل-المتحف؟-1106442400.html

مصر

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, المتحف الكبير, مصر, غزة