https://sarabic.ae/20260506/الخارجية-الأمريكية-تحذر-دبلوماسييها-من-استخدام-منصات-التوقعات-الإلكترونية-بشأن-إيران-1113172233.html
الخارجية الأمريكية تحذر دبلوماسييها من استخدام منصات التوقعات الإلكترونية بشأن إيران
الخارجية الأمريكية تحذر دبلوماسييها من استخدام منصات التوقعات الإلكترونية بشأن إيران
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، دبلوماسييها من استخدام منصات التوقعات عبر الإنترنت للتنبؤ بنتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية، معتبرة ذلك سوء... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T22:55+0000
2026-05-06T22:55+0000
2026-05-06T22:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، نقلًا عن مذكرة داخلية للوزارة، أن تقارير صحفية أثارت مخاوف بشأن استخدام مسؤولين حكوميين لمعلومات غير متاحة للعامة للمراهنة على هذه المنصات.وجاء في المذكرة: "نذكر جميع الموظفين بأن إساءة استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية تعد مخالفة جسيمة للغاية، ولن يتم التسامح معها".وفي سياق متصل، وجه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في 23 أبريل/نيسان، تهمًا للجندي غانون كين فان دايك، تتعلق باستخدام معلومات استخباراتية سرية حول عملية عسكرية في فنزويلا لتحقيق أرباح شخصية عبر المراهنات.كما يواجه الجندي تهمًا تشمل سرقة معلومات حكومية، والاحتيال السلعي، والتحويلات المالية غير القانونية.وكان فان دايك قد دفع ببراءته في 28 أبريل/نيسان من تهمة وضع رهانات بقيمة 33,934 دولارًا على منصة "بوليماركت" في الفترة ما بين 27 ديسمبر/كانون الأول و2 يناير/كانون الثاني، وهي المراهنات التي حققت له أرباحًا تجاوزت 400 ألف دولار.
https://sarabic.ae/20260506/إيران-تعلن-جاهزيتها-لتقديم-الخدمات-للسفن-بمضيق-هرمز-ومياه-المنطقة-1113172083.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101437/63/1014376366_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_334f11a516fd6d79adc7c80ae14da29f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الأمريكية تحذر دبلوماسييها من استخدام منصات التوقعات الإلكترونية بشأن إيران
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، دبلوماسييها من استخدام منصات التوقعات عبر الإنترنت للتنبؤ بنتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية، معتبرة ذلك سوء استخدام لمعلومات حكومية غير معلنة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، نقلًا عن مذكرة داخلية للوزارة، أن تقارير صحفية أثارت مخاوف بشأن استخدام مسؤولين حكوميين لمعلومات غير متاحة للعامة للمراهنة على هذه المنصات.
وجاء في المذكرة: "نذكر جميع الموظفين بأن إساءة استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية تعد مخالفة جسيمة للغاية، ولن يتم التسامح معها".
وفي سياق متصل، وجه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في 23 أبريل/نيسان، تهمًا للجندي غانون كين فان دايك، تتعلق باستخدام معلومات استخباراتية سرية حول عملية عسكرية في فنزويلا
لتحقيق أرباح شخصية عبر المراهنات.
كما يواجه الجندي تهمًا تشمل سرقة معلومات حكومية، والاحتيال السلعي، والتحويلات المالية غير القانونية.
وكان فان دايك قد دفع ببراءته في 28 أبريل/نيسان من تهمة وضع رهانات بقيمة 33,934 دولارًا على منصة "بوليماركت" في الفترة ما بين 27 ديسمبر/كانون الأول و2 يناير/كانون الثاني، وهي المراهنات التي حققت له أرباحًا تجاوزت 400 ألف دولار.