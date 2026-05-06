الخارجية الإماراتية: علاقات أبو ظبي الدولية شأن سيادي لا يحق لأي طرف استخدامه للتهديد
أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا لنظيرتها الإيرانية، مشددة على أن علاقات أبو ظبي وشراكاتها مع دول أخرى "شأن سيادي خالص". 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء: "ندين بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها".
وأضافت: "علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض".
وأكدت الخارجية الإماراتية على أن: "الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، مؤكدةً أن محاولات الضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة لن تنال من مواقفها الثابتة".
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الثلاثاء، بأن طهران ترفض ادعاءات الإمارات بإطلاق صواريخ ومسيرات عليها، مؤكدة أن إجراءاتِها الدفاعية تستهدف الولايات المتحدة فقط.
وقالت الخارجية في بيان لها: "نرفض ادعاءات أبو ظبي بشأن إطلاقنا صواريخ ومسيرات، ونؤكد أن إجراءاتنا الدفاعية تستهدف الولايات المتحدة فقط".
وأضافت: "ندين الإجراءات التخريبية لحكام أبو ظبي وتواطؤهم مع الأطراف المعادية واستمرار استضافة قواعدهم العسكرية، ونحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على أمن واستقرار المنطقة"، مشيرةً إلى أن "مسؤولي أبوظبي انتهجوا سلوكًا يتنافى مع مبدأ حسن الجوار، عبر تعاونهم مع الجانب الأميركي المعتدي وتهديد أمن إيران".