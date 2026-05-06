الخارجية الإماراتية: علاقات أبو ظبي الدولية شأن سيادي لا يحق لأي طرف استخدامه للتهديد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الخارجية الإماراتية: علاقات أبو ظبي الدولية شأن سيادي لا يحق لأي طرف استخدامه للتهديد
سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء: "ندين بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها".وأكدت الخارجية الإماراتية على أن: "الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، مؤكدةً أن محاولات الضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة لن تنال من مواقفها الثابتة".أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الثلاثاء، بأن طهران ترفض ادعاءات الإمارات بإطلاق صواريخ ومسيرات عليها، مؤكدة أن إجراءاتِها الدفاعية تستهدف الولايات المتحدة فقط. وأضافت: "ندين الإجراءات التخريبية لحكام أبو ظبي وتواطؤهم مع الأطراف المعادية واستمرار استضافة قواعدهم العسكرية، ونحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على أمن واستقرار المنطقة"، مشيرةً إلى أن "مسؤولي أبوظبي انتهجوا سلوكًا يتنافى مع مبدأ حسن الجوار، عبر تعاونهم مع الجانب الأميركي المعتدي وتهديد أمن إيران".
https://sarabic.ae/20260506/سنتكوم-عطلنا-ناقلة-نفط-ترفع-العلم-الإيراني-1113169151.html
أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا لنظيرتها الإيرانية، مشددة على أن علاقات أبو ظبي وشراكاتها مع دول أخرى "شأن سيادي خالص".
وقالت الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء: "ندين بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها".
وأضافت: "علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض".
وأكدت الخارجية الإماراتية على أن: "الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، مؤكدةً أن محاولات الضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة لن تنال من مواقفها الثابتة".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
"سنتكوم": عطلنا ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني
18:44 GMT
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الثلاثاء، بأن طهران ترفض ادعاءات الإمارات بإطلاق صواريخ ومسيرات عليها، مؤكدة أن إجراءاتِها الدفاعية تستهدف الولايات المتحدة فقط.

وقالت الخارجية في بيان لها: "نرفض ادعاءات أبو ظبي بشأن إطلاقنا صواريخ ومسيرات، ونؤكد أن إجراءاتنا الدفاعية تستهدف الولايات المتحدة فقط".

وأضافت: "ندين الإجراءات التخريبية لحكام أبو ظبي وتواطؤهم مع الأطراف المعادية واستمرار استضافة قواعدهم العسكرية، ونحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على أمن واستقرار المنطقة"، مشيرةً إلى أن "مسؤولي أبوظبي انتهجوا سلوكًا يتنافى مع مبدأ حسن الجوار، عبر تعاونهم مع الجانب الأميركي المعتدي وتهديد أمن إيران".
