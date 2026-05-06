الخارجية الروسية: أرسلنا مذكرة إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة حول تهديدات نظام كييف
19:05 GMT 06.05.2026 (تم التحديث: 19:19 GMT 06.05.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الروسية أرسلت مذكرة إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بشأن تهديدات زيلينسكي بضرب موسكو في ذكرى يوم النصر بالحرب الوطنية العظمى.
وقالت زاخاروفا في تصريح نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إرسال مذكرة إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية المعتمدة لدى وزارة الخارجية".
⚡️روسيا تدعو الدول الأجنبية إلى إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية وغيرها من الممثليات من كييف - الخارجية الروسية https://t.co/mqNd23rd7s pic.twitter.com/3ZoWex2xzn— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 6, 2026
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو لا تتحرك من منطلق العدوان ضد كييف، بل من منطلق الرد الحتمي على العدوان، وذلك على خلفية تهديدات نظام زيلينسكي باستهداف موسكو في عيد النصر.
وقالت زاخاروفا عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "نحن لا نتحدث من منطلق العدوان، بل نتحدث من منطلق الرد الحتمي على العدوان".
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الروسية قد أرسلت مذكرة إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة تدعو إلى أخذ بيان وزارة الدفاع على محمل الجد حول تهديدات كييف والإجراءات اللاحقة التي ستتخذها موسكو.
وأضافت زاخاروفا " تدعو وزارة الخارجية الروسية بشدة سلطات وقيادات بلدانكم ومنظماتكم على التعامل مع هذا البيان بأقصى درجات المسؤولية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أصدرت في وقت سابق، بياناً رسمياً رداً على تهديدات نظام كييف بضرب موسكو في ذكرى يوم النصر بالحرب الوطنية العظمى.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على دجانكوي هي أعمال إرهابية، لافتة إلى أن نظام كييف يكثف هجماته قبيل حلول عيد النصر في 9 أيار/مايو.
وقالت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، حول الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مدينة دجانكوي في شبه جزيرة القرم: "هذه أعمال إرهابية ينفذها نظام كييف، وتصاعدت وتيرتها قُبيل 9 أيار/ مايو".
وفي فجر اليوم الأربعاء، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الدبلوماسيين الروس في الدول الأوروبية مستعدون لاستفزازات محتملة في عيد النصر الموافق 9 أيار/مايو الجاري.