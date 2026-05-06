انخفاض حاد في سعر "خام برنت" مع أنباء عن اتفاق إيراني أمريكي وشيك لإنهاء الحرب
انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تداول تقارير أفادت بقرب التوقيع على اتفاق لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ما أثار تفاؤلا في الأسواق بقرب تسوية... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يوليو،تموز المقبل بنسبة 9.19% إلى 99.77 دولار للبرميل.كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد خلال 48 ساعة.وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.وأشارت إلى أن الاتفاق سيشمل تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران.
انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تداول تقارير أفادت بقرب التوقيع على اتفاق لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ما أثار تفاؤلا في الأسواق بقرب تسوية الأزمة.
وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يوليو،تموز المقبل بنسبة 9.19% إلى 99.77 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يونيو/حزيران المقبل بنسبة 10.76% إلى 91.27 دولار للبرميل.

كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد خلال 48 ساعة.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
روبيو: أمريكا وإيران تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة
أمس, 19:55 GMT
وقالت التقارير: "يعتقد البيت الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً".
وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.
وأشارت إلى أن الاتفاق سيشمل تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران.
