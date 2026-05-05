روبيو: أمريكا وإيران تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تناقشان المجالات التي يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن العملية التي نخوضها حاليا تهدف إلى التوصل إلى مستوى من التفاهم بشأن القضايا القائمة التي نحن على استعداد للتفاوض بشأنها". وأكمل: "القوات العاملة ضمن مشروع الحرية دمرت حتى الآن 7 زوارق إيرانية سريعة تحدت تحذيراتنا".وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تبادر بإطلاق النار في مضيق هرمز ولكنها ترد على مصدر الهجمات إذا وقعت".وجاء في بيان البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على منصة "إكس": "نحذر جميع السفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، الطريق الآمن الوحيد للعبور هو الممر الذي حددته إيران سابقا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.موسكو: التطورات المحيطة بإيران تشير إلى تعثر مفاوضات التسويةالخارجية الإيرانية: لا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي في الخليج إلا عبر تعاون دول المنطقة

