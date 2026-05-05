روبيو: أمريكا وإيران تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20260505/روبيو-أمريكا-وإيران-تسعيان-إلى-إيجاد-أرضية-مشتركة--1113149368.html
روبيو: أمريكا وإيران تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تناقشان المجالات التي يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن العملية التي نخوضها حاليا تهدف إلى التوصل إلى مستوى من التفاهم بشأن القضايا القائمة التي نحن على استعداد للتفاوض بشأنها". وأكمل: "القوات العاملة ضمن مشروع الحرية دمرت حتى الآن 7 زوارق إيرانية سريعة تحدت تحذيراتنا".وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تبادر بإطلاق النار في مضيق هرمز ولكنها ترد على مصدر الهجمات إذا وقعت".وجاء في بيان البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على منصة "إكس": "نحذر جميع السفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، الطريق الآمن الوحيد للعبور هو الممر الذي حددته إيران سابقا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.موسكو: التطورات المحيطة بإيران تشير إلى تعثر مفاوضات التسويةالخارجية الإيرانية: لا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي في الخليج إلا عبر تعاون دول المنطقة
19:55 GMT 05.05.2026
© AP Photo / Kevin Wolfوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تناقشان المجالات التي يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن العملية التي نخوضها حاليا تهدف إلى التوصل إلى مستوى من التفاهم بشأن القضايا القائمة التي نحن على استعداد للتفاوض بشأنها".

وتابع: "لا يمكن السماح للنظام الإيراني بالتحكم في مضيق هرمز، ومشروع الحرية يضم مدمرات وصواريخ وحاملة طائرات ومنصات غير مأهولة و15 ألف عسكري من بين الأفضل في العالم".

وأكمل: "القوات العاملة ضمن مشروع الحرية دمرت حتى الآن 7 زوارق إيرانية سريعة تحدت تحذيراتنا".
الحرس الثوري: الطريق الآمن للسفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز هو الذي حددته إيران سابقا
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تبادر بإطلاق النار في مضيق هرمز ولكنها ترد على مصدر الهجمات إذا وقعت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الطريق الآمن الوحيد للسفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز هو الممر الذي حددته طهران سابقا، لافتة إلى أن أي تحويل لمسار السفر إلى طرق أخرى سيواجه برد حاسم.

وجاء في بيان البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على منصة "إكس": "نحذر جميع السفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، الطريق الآمن الوحيد للعبور هو الممر الذي حددته إيران سابقا".
في رسالة إلى واشنطن.. إعلام: إسرائيل تريد استئناف الهجمات على إيران
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
