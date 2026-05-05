الخارجية الإيرانية: لا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي في الخليج إلا عبر تعاون دول المنطقة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الخارجية الإيرانية: لا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي في الخليج إلا عبر تعاون دول المنطقة
سبوتنيك عربي
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، دول الجوار الإيراني في الخليج إلى الكفّ عن السعي إلى استعارة الأمن من القوى خارج المنطقة. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T14:10+0000
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن إسماعيل بقائي، أن الوجود العسكري الأمريكي يعد المصدر الوحيد لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، كما یعرض الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية للخطر.وشدد على الموقف الثابت لإيران القائم على ضمان أمن الخليج في إطار التعاون الإقليمي بين دول المنطقة دون أي تدخل خارجي، مؤكدا أن إيران لا تكنّ أي عداء لجيرانها.​وأضاف بقائي أن "القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، بدلا من توفير الأمن الحقيقي، تعرّض دولها بشكل متكرر لمخاطر غير ضرورية والوجود العسكري للولايات المتحدة الأمريكية يعد عبئا إضافيا لا يجلب سوى انعدام الأمن".​ودعا بقائي حكومات المنطقة إلى اعتماد الحوار البنّاء والآليات الإقليمية المشتركة لضمان الأمن؛ مؤكدًا أن عزم إيران على الدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية في مواجهة أي عدوان خارجي؛ قائلا إن "الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا للضغوط".​وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراءات الدفاعية الإيرانية تستهدف حصرا الأصول والقواعد الأمريكية التي تستخدم بشكل فعّال لشن هجمات ضد إيران، ولا تستهدف بأي حال دول المنطقة؛ مشيرا إلى حرص طهران على تجنّب أي تصعيد مع دول الجوار، کما تحرص علی مواصلة مواجهة أسباب عدم الاستقرار في المنطقة المتمثلة في المغامرات الخارجية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
14:10 GMT 05.05.2026
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، دول الجوار الإيراني في الخليج إلى الكفّ عن السعي إلى استعارة الأمن من القوى خارج المنطقة.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن إسماعيل بقائي، أن الوجود العسكري الأمريكي يعد المصدر الوحيد لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، كما یعرض الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية للخطر.
وشدد على الموقف الثابت لإيران القائم على ضمان أمن الخليج في إطار التعاون الإقليمي بين دول المنطقة دون أي تدخل خارجي، مؤكدا أن إيران لا تكنّ أي عداء لجيرانها.
​وأضاف بقائي أن "القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، بدلا من توفير الأمن الحقيقي، تعرّض دولها بشكل متكرر لمخاطر غير ضرورية والوجود العسكري للولايات المتحدة الأمريكية يعد عبئا إضافيا لا يجلب سوى انعدام الأمن".
​ودعا بقائي حكومات المنطقة إلى اعتماد الحوار البنّاء والآليات الإقليمية المشتركة لضمان الأمن؛ مؤكدًا أن عزم إيران على الدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية في مواجهة أي عدوان خارجي؛ قائلا إن "الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا للضغوط".
​وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراءات الدفاعية الإيرانية تستهدف حصرا الأصول والقواعد الأمريكية التي تستخدم بشكل فعّال لشن هجمات ضد إيران، ولا تستهدف بأي حال دول المنطقة؛ مشيرا إلى حرص طهران على تجنّب أي تصعيد مع دول الجوار، کما تحرص علی مواصلة مواجهة أسباب عدم الاستقرار في المنطقة المتمثلة في المغامرات الخارجية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
