بزشكيان: مفاوضات فتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي
وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا محادثات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
بزشكيان: مفاوضات فتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
ترامب: المحادثات مع إيران كانت جيدة جدا خلال الـ 24 ساعة الماضية
20:30 GMT
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا محادثات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
