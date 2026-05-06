خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا... صور وفيديو
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تنامي الجرائم البيئية في ليبيا، تعود قضية الاتجار غير المشروع بالحياة البرية إلى الواجهة، بعد ضبط مئات السلاحف البرية التي كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد.
هذه الواقعة تكشف جانبًا مقلقًا من استنزاف التنوع البيولوجي، وتطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق القوانين والالتزامات الدولية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على هذه الكائنات النادرة في الأسواق الخارجية.
28 ديسمبر 2019, 12:43 GMT
مخالفات
قال صالح الشلوي، مدير عام منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية، إن المنظمة قامت برعاية أكثر من 200 سلحفاة برية، كانت معدة للتهريب، وذلك عقب ضبطها من قبل الجهات الأمنية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
وتابع الشلوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن عملية تهريب السلاحف تُعد مخالفة صريحة لاتفاقية سايتس المعنية بحماية الحياة البرية، مشيرًا إلى أن السلحفاة البرية، المعروفة باسم "تستودو كليماني"، تُعد من الأنواع المهددة بالانقراض، ولا توجد إلا في ليبيا، بحسب تقارير بيئية أُعدت خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بمشاركة المنظمة.
وأضاف أن الكمية المضبوطة جرى ضبطها من قبل جهاز الشرطة الزراعية فرع القبة، وكانت في طريقها للتهريب عبر شبكات اتجار غير مشروع، يُعتقد أن تقودها عمالةٌ أجنبيةٌ.
كما تشير المعلومات إلى أن الوجهة النهائية لهذه العمليات غالبًا ما تكون أوروبا، حيث يصل سعر السلحفاة الواحدة إلى أكثر من 8000 يورو.
ولفت الشلوي إلى أن المهربين يلجؤون إلى تزوير مستندات رسمية لإضفاء صفة قانونية زائفة على هذه التجارة، بما يتماشى شكليًّا مع متطلبات اتفاقية "سايتس".
وأشار إلى سابقة تعود إلى عام 2003، حين استُرجِعَت 750 سلحفاة مهربة من مصر إلى ليبيا، بالتنسيق مع السلطات المختصة، موضحًا أن الاتفاقيات الدولية تُحمّل الدولة التي تستقبل الشحنات المهربة مسؤولية إعادة هذه الكائنات إلى موطنها الأصلي، مع محاسبة المتورطين.
15 أكتوبر 2025, 11:00 GMT
وأكد أن عمليات الضبط لم تتوقف، حيث تم خلال العامين الماضيين إحباط محاولة تهريب نحو 5000 سلحفاة، ما يعكس حجم هذه التجارة غير المشروعة.
وبيَّن أن المنظمة، التي تعمل بشكل تطوعي، تستقبل هذه الكائنات بهدف الحفاظ على التوازن البيئي، حيث يتم فحصها وتصنيفها صحيًا، خاصة أن العديد منها يتعرض لأمراض تنفسية نتيجة تكديسها في ظروف غير ملائمة داخل أكياس مغلقة.
وبعد التأهيل، يتم العمل على إعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية.
وشدد الشلوي على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة بحق المهربين، ووضع تشريعات صارمة لمواجهة الانتهاكات البيئية، بما في ذلك عمليات جرف الغابات والاتجار بالحياة البرية، داعيًا إلى التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في هذا المجال.