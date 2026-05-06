خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا... صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/خبير-بيئي-يحذر-تهريب-السلاحف-البرية-يهدد-أحد-أندر-الأنواع-في-ليبيا-صور-وفيديو--1113157395.html
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا... صور وفيديو
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تنامي الجرائم البيئية في ليبيا، تعود قضية الاتجار غير المشروع بالحياة البرية إلى الواجهة، بعد ضبط مئات السلاحف البرية التي كانت... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T09:22+0000
2026-05-06T09:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/06/1113157748_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4e550744fe409e30b3fe89976c3c8d2.jpg
هذه الواقعة تكشف جانبًا مقلقًا من استنزاف التنوع البيولوجي، وتطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق القوانين والالتزامات الدولية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على هذه الكائنات النادرة في الأسواق الخارجية.مخالفاتقال صالح الشلوي، مدير عام منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية، إن المنظمة قامت برعاية أكثر من 200 سلحفاة برية، كانت معدة للتهريب، وذلك عقب ضبطها من قبل الجهات الأمنية.وأضاف أن الكمية المضبوطة جرى ضبطها من قبل جهاز الشرطة الزراعية فرع القبة، وكانت في طريقها للتهريب عبر شبكات اتجار غير مشروع، يُعتقد أن تقودها عمالةٌ أجنبيةٌ.كما تشير المعلومات إلى أن الوجهة النهائية لهذه العمليات غالبًا ما تكون أوروبا، حيث يصل سعر السلحفاة الواحدة إلى أكثر من 8000 يورو.وأشار إلى سابقة تعود إلى عام 2003، حين استُرجِعَت 750 سلحفاة مهربة من مصر إلى ليبيا، بالتنسيق مع السلطات المختصة، موضحًا أن الاتفاقيات الدولية تُحمّل الدولة التي تستقبل الشحنات المهربة مسؤولية إعادة هذه الكائنات إلى موطنها الأصلي، مع محاسبة المتورطين.وأكد أن عمليات الضبط لم تتوقف، حيث تم خلال العامين الماضيين إحباط محاولة تهريب نحو 5000 سلحفاة، ما يعكس حجم هذه التجارة غير المشروعة.وبيَّن أن المنظمة، التي تعمل بشكل تطوعي، تستقبل هذه الكائنات بهدف الحفاظ على التوازن البيئي، حيث يتم فحصها وتصنيفها صحيًا، خاصة أن العديد منها يتعرض لأمراض تنفسية نتيجة تكديسها في ظروف غير ملائمة داخل أكياس مغلقة. وبعد التأهيل، يتم العمل على إعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية.وشدد الشلوي على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة بحق المهربين، ووضع تشريعات صارمة لمواجهة الانتهاكات البيئية، بما في ذلك عمليات جرف الغابات والاتجار بالحياة البرية، داعيًا إلى التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20191228/تهريب-السلاحف-البرية-الليبية-يعرضها-للانقراض--وحملة-لمنع-الظاهرةفيديو-1043897689.html
https://sarabic.ae/20251015/اصطياد-كائن-بحري-نادر-في-حدث-لا-يتكرر-إلا-مرة-كل-30-عاما-فيديو-1106027478.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/06/1113157748_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9e419a807b9481c14ee609650d7db5c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري

خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا... صور وفيديو

09:22 GMT 06.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تنامي الجرائم البيئية في ليبيا، تعود قضية الاتجار غير المشروع بالحياة البرية إلى الواجهة، بعد ضبط مئات السلاحف البرية التي كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد.
هذه الواقعة تكشف جانبًا مقلقًا من استنزاف التنوع البيولوجي، وتطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق القوانين والالتزامات الدولية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على هذه الكائنات النادرة في الأسواق الخارجية.
السلاحف الخضراء تنطلق نحو البحر من شاطئ المنصوري في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2019
مجتمع
تهريب السلاحف البرية الليبية يعرضها للانقراض وحملة لمنع الظاهرة... فيديو
28 ديسمبر 2019, 12:43 GMT
مخالفات
قال صالح الشلوي، مدير عام منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية، إن المنظمة قامت برعاية أكثر من 200 سلحفاة برية، كانت معدة للتهريب، وذلك عقب ضبطها من قبل الجهات الأمنية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026 - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026 - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYخبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026 - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
خبير بيئي يحذر: تهريب السلاحف البرية يهدد أحد أندر الأنواع في ليبيا 2026
وتابع الشلوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن عملية تهريب السلاحف تُعد مخالفة صريحة لاتفاقية سايتس المعنية بحماية الحياة البرية، مشيرًا إلى أن السلحفاة البرية، المعروفة باسم "تستودو كليماني"، تُعد من الأنواع المهددة بالانقراض، ولا توجد إلا في ليبيا، بحسب تقارير بيئية أُعدت خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بمشاركة المنظمة.
وأضاف أن الكمية المضبوطة جرى ضبطها من قبل جهاز الشرطة الزراعية فرع القبة، وكانت في طريقها للتهريب عبر شبكات اتجار غير مشروع، يُعتقد أن تقودها عمالةٌ أجنبيةٌ.
كما تشير المعلومات إلى أن الوجهة النهائية لهذه العمليات غالبًا ما تكون أوروبا، حيث يصل سعر السلحفاة الواحدة إلى أكثر من 8000 يورو.
ولفت الشلوي إلى أن المهربين يلجؤون إلى تزوير مستندات رسمية لإضفاء صفة قانونية زائفة على هذه التجارة، بما يتماشى شكليًّا مع متطلبات اتفاقية "سايتس".
وأشار إلى سابقة تعود إلى عام 2003، حين استُرجِعَت 750 سلحفاة مهربة من مصر إلى ليبيا، بالتنسيق مع السلطات المختصة، موضحًا أن الاتفاقيات الدولية تُحمّل الدولة التي تستقبل الشحنات المهربة مسؤولية إعادة هذه الكائنات إلى موطنها الأصلي، مع محاسبة المتورطين.
جراد بحري ملون بلون برتقالي يتخلله بقع سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
اصطياد كائن بحري نادر في حدث لا يتكرر إلا مرة كل 30 عاما.. فيديو
15 أكتوبر 2025, 11:00 GMT
وأكد أن عمليات الضبط لم تتوقف، حيث تم خلال العامين الماضيين إحباط محاولة تهريب نحو 5000 سلحفاة، ما يعكس حجم هذه التجارة غير المشروعة.
وبيَّن أن المنظمة، التي تعمل بشكل تطوعي، تستقبل هذه الكائنات بهدف الحفاظ على التوازن البيئي، حيث يتم فحصها وتصنيفها صحيًا، خاصة أن العديد منها يتعرض لأمراض تنفسية نتيجة تكديسها في ظروف غير ملائمة داخل أكياس مغلقة.
وبعد التأهيل، يتم العمل على إعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية.
وشدد الشلوي على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة بحق المهربين، ووضع تشريعات صارمة لمواجهة الانتهاكات البيئية، بما في ذلك عمليات جرف الغابات والاتجار بالحياة البرية، داعيًا إلى التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في هذا المجال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала