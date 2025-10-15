https://sarabic.ae/20251015/اصطياد-كائن-بحري-نادر-في-حدث-لا-يتكرر-إلا-مرة-كل-30-عاما-فيديو-1106027478.html
استطاع باحثون التوصل إلى اكتشاف بحري لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 30 عاما بمساعدة أحد الصيادين، الذي تمكن مصادفة من اصطياد جراد بحري ملوّن بلون برتقالي يتخلله بقع... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وأطلق الباحثون على هذا النوع من الجراد اسم "جاكي"، بعدما عُثر عليه الصياد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.وبحسب مقطع فيديو نشره مركز علوم البحار التابع لجامعة نورث إيسترن عبر قناته على موقع "يوتيوب"، قالت سييرا مونوز، منسقة برامج التوعية في المركز، إن الألوان المميزة لـ"جاكي" ناتجة عن مركّب صبغي يعرف باسم الـ"أستاكساثين".ولفتت مونوز إلى أن هذا المركّب هو الذي يمنح معظم أنواع القشريات لونها الأحمر عند الطهي، مشيرة إلى أن تفاعل هذا المركب مع صبغات أخرى في مناطق مختلفة من الغلاف الخارجي يمنح الجراد هذا المظهر النادر والمميز الذي يشبه النمش.كما أشارت إلى أن صفة اللون التي ظهر بها هذا النوع من الجراد هي صفة وراثية متنحية، مشيرة إلى أن ذلك يجعل احتمالات زيادة أعداده ضئيلة.
استطاع باحثون التوصل إلى اكتشاف بحري لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 30 عاما بمساعدة أحد الصيادين، الذي تمكن مصادفة من اصطياد جراد بحري ملوّن بلون برتقالي يتخلله بقع سوداء.
وأطلق الباحثون على هذا النوع من الجراد اسم "جاكي"، بعدما عُثر عليه الصياد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
وبحسب مقطع فيديو نشره مركز علوم البحار التابع لجامعة نورث إيسترن عبر قناته على موقع "يوتيوب"، قالت سييرا مونوز، منسقة برامج التوعية في المركز، إن الألوان المميزة لـ"جاكي" ناتجة عن مركّب صبغي يعرف باسم الـ"أستاكساثين".
ولفتت مونوز إلى أن هذا المركّب هو الذي يمنح معظم أنواع القشريات
لونها الأحمر عند الطهي، مشيرة إلى أن تفاعل هذا المركب مع صبغات أخرى في مناطق مختلفة من الغلاف الخارجي يمنح الجراد هذا المظهر النادر والمميز الذي يشبه النمش.
وتابعت: "احتمالية صيد جراد بحر بهذا اللون ضئيلة للغاية، إذ يُقدّر ظهور مثل هذه الحالات بواحدة فقط من كل 30 مليون جراد بحر"، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو أن ألوانه الزاهية تجعله هدفًا سهلًا للحيوانات المفترسة في البحر".
كما أشارت إلى أن صفة اللون التي ظهر بها هذا النوع من الجراد
هي صفة وراثية متنحية، مشيرة إلى أن ذلك يجعل احتمالات زيادة أعداده ضئيلة.