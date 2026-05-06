خبير تركي: زيلينسكي يستغل وقف إطلاق النار في حرب معلوماتية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/خبير-تركي-زيلينسكي-يستغل-وقف-إطلاق-النار-في-حرب-معلوماتية-1113171218.html
خبير تركي: زيلينسكي يستغل وقف إطلاق النار في حرب معلوماتية
خبير تركي: زيلينسكي يستغل وقف إطلاق النار في حرب معلوماتية
سبوتنيك عربي
علّق الخبير التركي في العلاقات الدولية، عمر توغاي يوجيل، لوكالة سبوتنيك، أن "روسيا اقترحت وقف إطلاق النار بمناسبة يوم النصر كبادرة حسن نية لبناء منظور تفاوضي... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T20:39+0000
2026-05-06T20:39+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وأضاف يوجيل تعليقا على تهديدات زيلينسكي وانتهاك أوكرانيا لوقف إطلاق النار عشية يوم النصر، قائلاً: اقترحت روسيا وقف إطلاق النار بمناسبة يوم النصر كبادرة حسن نية لبناء منظور تفاوضي بنّاء. إلا أن الجانب الأوكراني، كما نرى، لم يقبل هذه المبادرة. بل على العكس، تستخدم كييف لغة التهديدات والهجمات، في حين لم يُحرز الجيش الأوكراني أي تقدم على الجبهة منذ فترة طويلة.وأكد الخبير على أنه يُظهر سلوك الجانب الأوكراني مرة أخرى عدم التزامه بإبرام السلام وإنهاء الأعمال العدائية. حتى الالتزام بوقف إطلاق نار لمدة يومين أو ثلاثة أيام مع كييف أمر مستحيل".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين، أن القوات المسلحة الروسية ستوجه ضربة صاروخية مضادة واسعة النطاق في قلب كييف، إذا حاول النظام الأوكراني تعطيل احتفالات الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر".وجاء في بيان وزارة الدفاع: "إذا حاول نظام كييف تنفيذ مخططاته الإجرامية لعرقلة الاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، فإن القوات المسلحة في روسيا الاتحادية ستوجه ضربات صاروخية مضادة واسعة النطاق على وسط كييف".كما أوضحت الوزارة، بأن القوات المسلحة الروسية ستتخذ كافة التدابير لضمان سلامة احتفالات يوم النصر.وأشار الخبير إلى أنه يُظهر سلوك الجانب الأوكراني مرة أخرى عدم التزامه بإبرام السلام وإنهاء الأعمال العدائية. حتى الالتزام بوقف إطلاق نار لمدة يومين أو ثلاثة أيام مع كييف أمر مستحيل".
https://sarabic.ae/20260506/الخارجية-الروسية-أرسلنا-مذكرة-إلى-جميع-البعثات-الدبلوماسية-المعتمدة-حول-تهديدات-نظام-كييف-1113169861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير تركي: زيلينسكي يستغل وقف إطلاق النار في حرب معلوماتية

20:39 GMT 06.05.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
علّق الخبير التركي في العلاقات الدولية، عمر توغاي يوجيل، لوكالة سبوتنيك، أن "روسيا اقترحت وقف إطلاق النار بمناسبة يوم النصر كبادرة حسن نية لبناء منظور تفاوضي بنّاء. إلا أن الجانب الأوكراني، كما نرى، لم يقبل هذه المبادرة".
وأضاف يوجيل تعليقا على تهديدات زيلينسكي وانتهاك أوكرانيا لوقف إطلاق النار عشية يوم النصر، قائلاً: اقترحت روسيا وقف إطلاق النار بمناسبة يوم النصر كبادرة حسن نية لبناء منظور تفاوضي بنّاء. إلا أن الجانب الأوكراني، كما نرى، لم يقبل هذه المبادرة. بل على العكس، تستخدم كييف لغة التهديدات والهجمات، في حين لم يُحرز الجيش الأوكراني أي تقدم على الجبهة منذ فترة طويلة.
وأشار الخبير، إلى أنه علاوة على ذلك، يحاول نظام كييف استغلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه لشن حرب معلوماتية ضد روسيا.
وأكد الخبير على أنه يُظهر سلوك الجانب الأوكراني مرة أخرى عدم التزامه بإبرام السلام وإنهاء الأعمال العدائية. حتى الالتزام بوقف إطلاق نار لمدة يومين أو ثلاثة أيام مع كييف أمر مستحيل".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين، أن القوات المسلحة الروسية ستوجه ضربة صاروخية مضادة واسعة النطاق في قلب كييف، إذا حاول النظام الأوكراني تعطيل احتفالات الذكرى الحادية والثمانين لـ"يوم النصر".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
الخارجية الروسية: أرسلنا مذكرة إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة حول تهديدات نظام كييف
19:05 GMT
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "إذا حاول نظام كييف تنفيذ مخططاته الإجرامية لعرقلة الاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، فإن القوات المسلحة في روسيا الاتحادية ستوجه ضربات صاروخية مضادة واسعة النطاق على وسط كييف".
وأكدت وزارة الدفاع أن روسيا، على الرغم من قدراتها، امتنعت سابقًا عن القيام بمثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية.
كما أوضحت الوزارة، بأن القوات المسلحة الروسية ستتخذ كافة التدابير لضمان سلامة احتفالات يوم النصر.وأشار الخبير إلى أنه يُظهر سلوك الجانب الأوكراني مرة أخرى عدم التزامه بإبرام السلام وإنهاء الأعمال العدائية. حتى الالتزام بوقف إطلاق نار لمدة يومين أو ثلاثة أيام مع كييف أمر مستحيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала