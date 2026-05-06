دراسة: الشعور بالعجز واليأس يحول مشاعرنا إلى "ألم مزمن" ويقلص جودة الحياة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الشعور بالعجز واليأس يحول مشاعرنا إلى "ألم مزمن" ويقلص جودة الحياة
كشفت دراسة بريطانية أن مشاعر العجز واليأس لا تكتفي بتعميق الحالة النفسية السلبية، بل تسهم في تحويلها إلى ما يشبه "الألم المزمن"، مع تأثيرات مباشرة على جودة... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب ما أورده موقع "ميديكال إكسبريس"، توصل الباحثون إلى أن ما يُعرف بـ"الهزيمة العقلية" — وهو مصطلح طبي يعبّر عن فقدان الإحساس بالهوية الاجتماعية — يؤدي إلى تضخيم الإحساس بالألم وزيادة حدّته لدى المصابين.واعتمدت الدراسة على متابعة 137 بالغًا يعانون من آلام مزمنة، حيث تم استطلاع أفكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم ثلاث مرات يوميًا على مدار أسبوعين.وأشار الباحثون إلى أن هذه الحالة تخلق "حلقة مفرغة"، إذ يعزز الشعور بالعجز التصورات الذاتية السلبية، ما يزيد من حدة الألم ويعمّق المعاناة.وتأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه الطلب على علاجات الألم المزمن، حيث تشير بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إلى أن نحو 26% من البالغين يعانون من أحد أشكال هذا النوع من الألم.كما تُقدّر مؤسسات صحية أن نحو 1.9 مليون بالغ إضافي قد يواجهون الألم المزمن بحلول عام 2040، ما يسلّط الضوء على حجم التحدي الصحي المتنامي.من جانبه، أوضح الباحث سواران سينغ، أستاذ الطب النفسي الاجتماعي والمجتمعي بجامعة وارويك، أن تحديد أوقات ذروة الشعور بالهزيمة العقلية خلال اليوم قد يفتح المجال أمام تطوير أدوات رقمية، مثل تطبيقات الهواتف الذكية، لتقديم دعم فوري يساعد الأفراد على تعديل أفكارهم السلبية، والحفاظ على نشاطهم، وتقليل معاناتهم.
دراسة: الشعور بالعجز واليأس يحول مشاعرنا إلى "ألم مزمن" ويقلص جودة الحياة

07:59 GMT 06.05.2026
كشفت دراسة بريطانية أن مشاعر العجز واليأس لا تكتفي بتعميق الحالة النفسية السلبية، بل تسهم في تحويلها إلى ما يشبه "الألم المزمن"، مع تأثيرات مباشرة على جودة الحياة.
وبحسب ما أورده موقع "ميديكال إكسبريس"، توصل الباحثون إلى أن ما يُعرف بـ"الهزيمة العقلية" — وهو مصطلح طبي يعبّر عن فقدان الإحساس بالهوية الاجتماعية — يؤدي إلى تضخيم الإحساس بالألم وزيادة حدّته لدى المصابين.
واعتمدت الدراسة على متابعة 137 بالغًا يعانون من آلام مزمنة، حيث تم استطلاع أفكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم ثلاث مرات يوميًا على مدار أسبوعين.
وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة "Pain"، أن ارتفاع مستويات الشعور بالهزيمة العقلية يرتبط بشكل مباشر بزيادة الإحساس بالألم، ما يدفع المصابين إلى الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية والتقليل من الحركة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم حالتهم.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الحالة تخلق "حلقة مفرغة"، إذ يعزز الشعور بالعجز التصورات الذاتية السلبية، ما يزيد من حدة الألم ويعمّق المعاناة.
وقالت الباحثة الرئيسة نيكول تانغ، أستاذة علم النفس في جامعة وارويك، إن "الألم ليس أمرًا يمكن التخلص منه بسهولة، بل هو جزء من واقع يعيشه الفرد"، مؤكدة أن طريقة تعامل الأشخاص مع الألم والمعاني التي يربطونها به قد تضيف طبقة إضافية من المعاناة يمكن التعامل معها عبر تدخلات مناسبة.

وتأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه الطلب على علاجات الألم المزمن، حيث تشير بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إلى أن نحو 26% من البالغين يعانون من أحد أشكال هذا النوع من الألم.
كما تُقدّر مؤسسات صحية أن نحو 1.9 مليون بالغ إضافي قد يواجهون الألم المزمن بحلول عام 2040، ما يسلّط الضوء على حجم التحدي الصحي المتنامي.
من جانبه، أوضح الباحث سواران سينغ، أستاذ الطب النفسي الاجتماعي والمجتمعي بجامعة وارويك، أن تحديد أوقات ذروة الشعور بالهزيمة العقلية خلال اليوم قد يفتح المجال أمام تطوير أدوات رقمية، مثل تطبيقات الهواتف الذكية، لتقديم دعم فوري يساعد الأفراد على تعديل أفكارهم السلبية، والحفاظ على نشاطهم، وتقليل معاناتهم.
