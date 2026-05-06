دراسة: الشعور بالعجز واليأس يحول مشاعرنا إلى "ألم مزمن" ويقلص جودة الحياة

كشفت دراسة بريطانية أن مشاعر العجز واليأس لا تكتفي بتعميق الحالة النفسية السلبية، بل تسهم في تحويلها إلى ما يشبه "الألم المزمن"، مع تأثيرات مباشرة على جودة... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب ما أورده موقع "ميديكال إكسبريس"، توصل الباحثون إلى أن ما يُعرف بـ"الهزيمة العقلية" — وهو مصطلح طبي يعبّر عن فقدان الإحساس بالهوية الاجتماعية — يؤدي إلى تضخيم الإحساس بالألم وزيادة حدّته لدى المصابين.واعتمدت الدراسة على متابعة 137 بالغًا يعانون من آلام مزمنة، حيث تم استطلاع أفكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم ثلاث مرات يوميًا على مدار أسبوعين.وأشار الباحثون إلى أن هذه الحالة تخلق "حلقة مفرغة"، إذ يعزز الشعور بالعجز التصورات الذاتية السلبية، ما يزيد من حدة الألم ويعمّق المعاناة.وتأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه الطلب على علاجات الألم المزمن، حيث تشير بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إلى أن نحو 26% من البالغين يعانون من أحد أشكال هذا النوع من الألم.كما تُقدّر مؤسسات صحية أن نحو 1.9 مليون بالغ إضافي قد يواجهون الألم المزمن بحلول عام 2040، ما يسلّط الضوء على حجم التحدي الصحي المتنامي.من جانبه، أوضح الباحث سواران سينغ، أستاذ الطب النفسي الاجتماعي والمجتمعي بجامعة وارويك، أن تحديد أوقات ذروة الشعور بالهزيمة العقلية خلال اليوم قد يفتح المجال أمام تطوير أدوات رقمية، مثل تطبيقات الهواتف الذكية، لتقديم دعم فوري يساعد الأفراد على تعديل أفكارهم السلبية، والحفاظ على نشاطهم، وتقليل معاناتهم.

