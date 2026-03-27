دراسة: الاكتئاب يلاحق الآباء الجدد بعد عام من ولادة أبنائهم
سبوتنيك عربي
2026-03-27T11:25+0000
https://sarabic.ae/20260213/دراسة-ساعة-أقل-أمام-التلفاز-قد-تقلل-خطر-الاكتئاب-1110324951.html
https://sarabic.ae/20260212/دراسة--موسعة-تحدد-أفضل-التمارين-لتخفيف-الاكتئاب-1110309812.html
https://sarabic.ae/20260206/-الاكتئاب-يؤثر-حتى-على-العظام-دراسة-1110070736.html
كشفت دراسة حديثة عن نمط غير متوقع في الصحة النفسية للآباء الجدد، إذ لا تظهر المشكلات مباشرة بعد الولادة، بل تتصاعد تدريجيًا لتبلغ ذروتها بعد نحو عام من ولادة الطفل.
وبحسب تقرير نشره موقع
"ساينس دايلي"، استنادًا إلى دراسة منشورة في مجلة "JAMA Network Open"، تابع الباحثون أكثر من مليون أب في السويد، ووجدوا أن معدلات الاكتئاب واضطرابات التوتر ترتفع بأكثر من 30% بعد مرور عام على ولادة الطفل مقارنة بالفترة التي سبقت الحمل.
وأظهرت البيانات أن التشخيصات النفسية كانت أقل خلال فترة الحمل والأشهر الأولى بعد الولادة، قبل أن تعود للارتفاع لاحقًا، خاصة فيما يتعلق بالاكتئاب والضغوط النفسية.
ويرجّح الباحثون أن هذه الزيادة المتأخرة تعود إلى تراكم الضغوط اليومية المرتبطة بالأبوة، مثل اضطراب النوم وتغير العلاقة مع الشريك، إلى جانب المسؤوليات الجديدة.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن اضطرابات القلق عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد عام، بينما استمر ارتفاع الاكتئاب
بشكل ملحوظ.
ولفتت الدراسة إلى أن نحو ثلث الرجال فقط يتلقون دعمًا أو معلومات صحية نفسية خلال هذه المرحلة، ما يعكس فجوة واضحة في الاهتمام بصحة الآباء مقارنة بالأمهات.
ويرى الباحثون أن توقيت التدخل أمر بالغ الأهمية، إذ ينبغي عدم الاكتفاء بالمتابعة المبكرة بعد الولادة، بل الاستمرار في مراقبة الحالة النفسية للآباء طوال السنة الأولى.
ورغم قوة البيانات، يؤكد العلماء أن النتائج تعتمد على التشخيصات الطبية المسجلة، ما يعني أن بعض الحالات غير المُبلّغ عنها قد لا تكون مشمولة، وهو ما قد يؤثر على تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة.
وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية توسيع مفهوم الرعاية بعد الولادة ليشمل الآباء أيضًا، باعتبار أن استقرارهم النفسي
ينعكس مباشرة على صحة الأسرة بأكملها.