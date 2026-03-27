دراسة: الاكتئاب يلاحق الآباء الجدد بعد عام من ولادة أبنائهم

عربي
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260327/دراسة-الاكتئاب-يلاحق-الآباء-الجدد-بعد-عام-من-ولادة-أبنائهم--1111991025.html
دراسة: الاكتئاب يلاحق الآباء الجدد بعد عام من ولادة أبنائهم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن نمط غير متوقع في الصحة النفسية للآباء الجدد، إذ لا تظهر المشكلات مباشرة بعد الولادة، بل تتصاعد تدريجيًا لتبلغ ذروتها بعد نحو عام من ولادة...
2026-03-27T11:25+0000
2026-03-27T11:25+0000
مجتمع
السويد
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104360/72/1043607250_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_51dbf986829fb826d94566df8f4b0e78.jpg
وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس دايلي"، استنادًا إلى دراسة منشورة في مجلة "JAMA Network Open"، تابع الباحثون أكثر من مليون أب في السويد، ووجدوا أن معدلات الاكتئاب واضطرابات التوتر ترتفع بأكثر من 30% بعد مرور عام على ولادة الطفل مقارنة بالفترة التي سبقت الحمل. ضغوط تتراكم بمرور الوقت ويرجّح الباحثون أن هذه الزيادة المتأخرة تعود إلى تراكم الضغوط اليومية المرتبطة بالأبوة، مثل اضطراب النوم وتغير العلاقة مع الشريك، إلى جانب المسؤوليات الجديدة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن اضطرابات القلق عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد عام، بينما استمر ارتفاع الاكتئاب بشكل ملحوظ. ويرى الباحثون أن توقيت التدخل أمر بالغ الأهمية، إذ ينبغي عدم الاكتفاء بالمتابعة المبكرة بعد الولادة، بل الاستمرار في مراقبة الحالة النفسية للآباء طوال السنة الأولى. ورغم قوة البيانات، يؤكد العلماء أن النتائج تعتمد على التشخيصات الطبية المسجلة، ما يعني أن بعض الحالات غير المُبلّغ عنها قد لا تكون مشمولة، وهو ما قد يؤثر على تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة. وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية توسيع مفهوم الرعاية بعد الولادة ليشمل الآباء أيضًا، باعتبار أن استقرارهم النفسي ينعكس مباشرة على صحة الأسرة بأكملها.
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104360/72/1043607250_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_854634265ba835ae6dc9320c03346d1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السويد, منوعات
السويد, منوعات

دراسة: الاكتئاب يلاحق الآباء الجدد بعد عام من ولادة أبنائهم

CC BY 2.0 / / الاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
CC BY 2.0 / /
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن نمط غير متوقع في الصحة النفسية للآباء الجدد، إذ لا تظهر المشكلات مباشرة بعد الولادة، بل تتصاعد تدريجيًا لتبلغ ذروتها بعد نحو عام من ولادة الطفل.
وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس دايلي"، استنادًا إلى دراسة منشورة في مجلة "JAMA Network Open"، تابع الباحثون أكثر من مليون أب في السويد، ووجدوا أن معدلات الاكتئاب واضطرابات التوتر ترتفع بأكثر من 30% بعد مرور عام على ولادة الطفل مقارنة بالفترة التي سبقت الحمل.
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
وأظهرت البيانات أن التشخيصات النفسية كانت أقل خلال فترة الحمل والأشهر الأولى بعد الولادة، قبل أن تعود للارتفاع لاحقًا، خاصة فيما يتعلق بالاكتئاب والضغوط النفسية.
ضغوط تتراكم بمرور الوقت
ويرجّح الباحثون أن هذه الزيادة المتأخرة تعود إلى تراكم الضغوط اليومية المرتبطة بالأبوة، مثل اضطراب النوم وتغير العلاقة مع الشريك، إلى جانب المسؤوليات الجديدة.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن اضطرابات القلق عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد عام، بينما استمر ارتفاع الاكتئاب بشكل ملحوظ.
ولفتت الدراسة إلى أن نحو ثلث الرجال فقط يتلقون دعمًا أو معلومات صحية نفسية خلال هذه المرحلة، ما يعكس فجوة واضحة في الاهتمام بصحة الآباء مقارنة بالأمهات.
ويرى الباحثون أن توقيت التدخل أمر بالغ الأهمية، إذ ينبغي عدم الاكتفاء بالمتابعة المبكرة بعد الولادة، بل الاستمرار في مراقبة الحالة النفسية للآباء طوال السنة الأولى.
ورغم قوة البيانات، يؤكد العلماء أن النتائج تعتمد على التشخيصات الطبية المسجلة، ما يعني أن بعض الحالات غير المُبلّغ عنها قد لا تكون مشمولة، وهو ما قد يؤثر على تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة.
وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية توسيع مفهوم الرعاية بعد الولادة ليشمل الآباء أيضًا، باعتبار أن استقرارهم النفسي ينعكس مباشرة على صحة الأسرة بأكملها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала