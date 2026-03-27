دراسة: الاكتئاب يلاحق الآباء الجدد بعد عام من ولادة أبنائهم

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن نمط غير متوقع في الصحة النفسية للآباء الجدد، إذ لا تظهر المشكلات مباشرة بعد الولادة، بل تتصاعد تدريجيًا لتبلغ ذروتها بعد نحو عام من ولادة...

2026-03-27T11:25+0000

وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس دايلي"، استنادًا إلى دراسة منشورة في مجلة "JAMA Network Open"، تابع الباحثون أكثر من مليون أب في السويد، ووجدوا أن معدلات الاكتئاب واضطرابات التوتر ترتفع بأكثر من 30% بعد مرور عام على ولادة الطفل مقارنة بالفترة التي سبقت الحمل. ضغوط تتراكم بمرور الوقت ويرجّح الباحثون أن هذه الزيادة المتأخرة تعود إلى تراكم الضغوط اليومية المرتبطة بالأبوة، مثل اضطراب النوم وتغير العلاقة مع الشريك، إلى جانب المسؤوليات الجديدة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن اضطرابات القلق عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد عام، بينما استمر ارتفاع الاكتئاب بشكل ملحوظ. ويرى الباحثون أن توقيت التدخل أمر بالغ الأهمية، إذ ينبغي عدم الاكتفاء بالمتابعة المبكرة بعد الولادة، بل الاستمرار في مراقبة الحالة النفسية للآباء طوال السنة الأولى. ورغم قوة البيانات، يؤكد العلماء أن النتائج تعتمد على التشخيصات الطبية المسجلة، ما يعني أن بعض الحالات غير المُبلّغ عنها قد لا تكون مشمولة، وهو ما قد يؤثر على تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة. وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية توسيع مفهوم الرعاية بعد الولادة ليشمل الآباء أيضًا، باعتبار أن استقرارهم النفسي ينعكس مباشرة على صحة الأسرة بأكملها.

