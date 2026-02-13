https://sarabic.ae/20260213/دراسة-ساعة-أقل-أمام-التلفاز-قد-تقلل-خطر-الاكتئاب-1110324951.html

دراسة: ساعة أقل أمام التلفاز قد تقلل خطر الإصابة بالاكتئاب

دراسة: ساعة أقل أمام التلفاز قد تقلل خطر الإصابة بالاكتئاب

قد يبدو تقليص وقت مشاهدة التلفاز ساعة واحدة يوميًا خطوة بسيطة، إلا أن دراسة أوروبية أشارت إلى أنها قد تُحدث فرقًا ملموسًا في خفض خطر الإصابة بالاكتئاب، لا سيما... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

الدراسة المنشورة في مجلة "European Psychiatry"، تابعت أكثر من 65 ألف شخص في هولندا، على مدار أربع سنوات، وخلُصت إلى أن "استبدال ساعة من مشاهدة التلفاز بأنشطة أخرى خفّض احتمال الإصابة بالاكتئاب بنسبة 11% بشكل عام"، وفقا لموقع "ساينس دايلي". وكلما زاد الوقت المُعاد تخصيصه بعيدًا عن الشاشة، ارتفعت نسبة الانخفاض بخطر الإصابة. في المقابل، لم يُظهر استبدال 30 دقيقة بالأعمال المنزلية تأثيرًا ملحوظًا. أما على مستوى الفئات العمرية، فلم يُسجل لدى كبار السن تأثير واضح لاستبدال وقت التلفاز بأنشطة يومية عادية، باستثناء الرياضة التي ارتبطت بانخفاض تدريجي في الخطر مع زيادة مدتها. ولدى فئة الشباب، لم يكن التأثير ذا دلالة إحصائية، ويرجّح الباحثون أن يعود ذلك إلى أن هذه الفئة أكثر نشاطًا بدنيًا بطبيعتها. وخضع المشاركون لمتابعة استمرت أربع سنوات، جرى خلالها تسجيل أنشطتهم اليومية، مع تشخيص الاكتئاب عبر مقابلات نفسية معيارية. وتشير النتائج إلى أن قضاء وقت طويل أمام التلفاز يرتبط بمزيد من الجلوس وقلة الحركة، وتراجع التفاعل الاجتماعي والتحفيز الذهني والجسدي، في حين ترتبط الأنشطة البدنية، خاصة الجماعية منها، بتحسين المزاج وتنشيط كيمياء الدماغ المرتبطة بالسعادة. وفي ظل ارتفاع معدلات الاكتئاب عالميًا، قد يكون أحد أبسط التدخلات هو تقليل الوقت أمام الشاشة مقابل قدر أكبر من الحركة.

