الاكتئاب يؤثر حتى على العظام... دراسة
يُعدّ كل من هشاشة العظام والاكتئاب مشكلة شائعة بين كبار السن، وغالبا ما يترافقان. وقد أظهرت أبحاث كثيرة أن مرضى الاكتئاب يعانون في كثير من الأحيان من مشكلات هيكلية، مثل انخفاض كثافة العظام. في المقابل، يميل مرضى هشاشة العظام، وهو اضطراب يتميز بانخفاض كتلة العظام، إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب لديهم.كان يُعتقد سابقا أن الدماغ البشري مُبرمج بشكل ثابت، لكننا نعلم الآن أن هذا العضو الحيوي يتمتع بمرونة استثنائية، إذ يتغير مع التقدم في العمر واكتساب الخبرة، وينطبق الأمر نفسه على عظامنا، حسب ما ورد في مجلة "ساينس أليرت".كما يُظهر بروتين آخر مُشتق من العظام، يُسمى أوستيوبروتين، دورا مضادًا للالتهابات في الدماغ، وقدرة على إعادة تشكيل الأنسجة العصبية. وتشير الدراسات الجينية إلى أن الأشخاص الذين يحملون طفرات جينية مرتبطة بإنتاج بروتين أوستيوبروتين هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. إن التعمق في دراسة هذا المسار قد يساعدنا في إيجاد طريقة أفضل للتعامل مع هاتين الحالتين اللتين يصعب علاجهما. ويقترح الأطباء مستقبلًا واعدًا لبرامج التمارين الرياضية المصممة خصيصا، والتعديل العصبي، أو الأدوية التي تركز على الإشارات المشتقة من العظام والمرتبطة بالحالة المزاجية وصحة العظام.التمارين الرياضية التي نحتاجها أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدمدراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
ناقشت دراسة جديدة لثلاثة أطباء أعصاب صينيين مفهوم نظرية "محور العظام-الدماغ"، وكيف يُمكن لهذا المفهوم أن يُساعدنا على فهم وعلاج "القاتل الصامت" مثل هشاشة العظام، واضطرابٍ عصبي نفسي مُعقّد مثل الاكتئاب، وخلصت إلى أن محور العظام-الدماغ، الذي كان يُعتبر في السابق مجرد فرضية، يُمثل الآن "شبكة فسيولوجيةً حقيقية".
