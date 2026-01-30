https://sarabic.ae/20260130/الحرمان-من-النوم-يسبب-يلحق-ماديا-بخلايا-الدماغ-دراسة-1109821618.html
الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة
الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة من ايطاليا أن الحرمان من النوم يُلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ من خلال تعطيل غلاف الميالين الذي يعزل الخلايا العصبية. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T19:57+0000
2026-01-30T19:57+0000
2026-01-30T20:03+0000
علوم
دراسات
الصحة
ايطاليا
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103650/65/1036506593_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_050d0a9d9872f3d5c04dce40b32f8913.jpg
أجرى فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة كاميرينو في إيطاليا دراسة شاملة حول كيفية تأثير قلة النوم سلباً على الغلاف الدهني الواقي للدماغ المحيط بالخلايا العصبية.وقد حددوا اضطرابات كيميائية في الخلايا الدبقية قليلة التغصنات، وهي خلايا متخصصة تُنظم الكوليسترول الضروري لتكوين الميالين - باعتبارها السبب الجذري، حيث ربطت بين الحرمان من النوم وترقق الميالين، وبطء الإشارات العصبية، والقصور الإدراكي، وفق ماجاء في مجلة "ساينس.أليرت". وقد ارتبطت التراجعات المبلغ عنها ذاتيا في عادات النوم ارتباطا مباشرا بتدهور ملحوظ في هذه المسارات العصبية، ما يُبرز التأثير الواقعي على العمليات الذهنية.يُعد الحرمان المزمن من النوم، الذي بات شائعا في مجتمعنا المعاصر، عاملا يزيد من مخاطر انخفاض مستوى اليقظة، والتدهور المعرفي، والأمراض المرتبطة به. دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النومدراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
https://sarabic.ae/20250923/دراسة-تكشف-عن-نظام-في-الدماغ-يعمل-على-إصلاح-جسمك-أثناء-النوم-1105149662.html
ايطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103650/65/1036506593_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1071efb8f2793453f7afe8fd3d7a2176.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, دراسات, الصحة, ايطاليا
علوم, دراسات, الصحة, ايطاليا
الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة
19:57 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 20:03 GMT 30.01.2026)
أظهرت دراسة جديدة من ايطاليا أن الحرمان من النوم يُلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ من خلال تعطيل غلاف الميالين الذي يعزل الخلايا العصبية.
أجرى فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة كاميرينو في إيطاليا دراسة شاملة حول كيفية تأثير قلة النوم سلباً على الغلاف الدهني الواقي للدماغ المحيط بالخلايا العصبية.
وقد حددوا اضطرابات كيميائية في الخلايا الدبقية قليلة التغصنات، وهي خلايا متخصصة تُنظم الكوليسترول الضروري لتكوين الميالين - باعتبارها السبب الجذري، حيث ربطت بين الحرمان من النوم وترقق الميالين، وبطء الإشارات العصبية، والقصور الإدراكي، وفق ماجاء في مجلة "ساينس.أليرت
".
حلل الباحثون صور الرنين المغناطيسي لـ 185 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، مؤكدين بذلك نتائج سابقة وتجارب على الفئران، تُشير إلى أن سوء جودة النوم يرتبط بانخفاض سلامة بنية المادة البيضاء في الدماغ.
23 سبتمبر 2025, 06:12 GMT
وقد ارتبطت التراجعات المبلغ عنها ذاتيا في عادات النوم ارتباطا مباشرا بتدهور ملحوظ في هذه المسارات العصبية، ما يُبرز التأثير الواقعي على العمليات الذهنية.
يُعد الحرمان المزمن من النوم، الذي بات شائعا في مجتمعنا المعاصر، عاملا يزيد من مخاطر انخفاض مستوى اليقظة، والتدهور المعرفي، والأمراض المرتبطة به.