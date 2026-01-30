https://sarabic.ae/20260130/الحرمان-من-النوم-يسبب-يلحق-ماديا-بخلايا-الدماغ-دراسة-1109821618.html

الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة

الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة جديدة من ايطاليا أن الحرمان من النوم يُلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ من خلال تعطيل غلاف الميالين الذي يعزل الخلايا العصبية. 30.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-30T19:57+0000

2026-01-30T19:57+0000

2026-01-30T20:03+0000

علوم

دراسات

الصحة

ايطاليا

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103650/65/1036506593_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_050d0a9d9872f3d5c04dce40b32f8913.jpg

أجرى فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة كاميرينو في إيطاليا دراسة شاملة حول كيفية تأثير قلة النوم سلباً على الغلاف الدهني الواقي للدماغ المحيط بالخلايا العصبية.وقد حددوا اضطرابات كيميائية في الخلايا الدبقية قليلة التغصنات، وهي خلايا متخصصة تُنظم الكوليسترول الضروري لتكوين الميالين - باعتبارها السبب الجذري، حيث ربطت بين الحرمان من النوم وترقق الميالين، وبطء الإشارات العصبية، والقصور الإدراكي، وفق ماجاء في مجلة "ساينس.أليرت". وقد ارتبطت التراجعات المبلغ عنها ذاتيا في عادات النوم ارتباطا مباشرا بتدهور ملحوظ في هذه المسارات العصبية، ما يُبرز التأثير الواقعي على العمليات الذهنية.يُعد الحرمان المزمن من النوم، الذي بات شائعا في مجتمعنا المعاصر، عاملا يزيد من مخاطر انخفاض مستوى اليقظة، والتدهور المعرفي، والأمراض المرتبطة به. دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النومدراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب

https://sarabic.ae/20250923/دراسة-تكشف-عن-نظام-في-الدماغ-يعمل-على-إصلاح-جسمك-أثناء-النوم-1105149662.html

ايطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, دراسات, الصحة, ايطاليا