الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة

مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
19:57 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 20:03 GMT 30.01.2026)
فوائد النوم أثناء العمل
فوائد النوم أثناء العمل
CC0 / pixabay /
أظهرت دراسة جديدة من ايطاليا أن الحرمان من النوم يُلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ من خلال تعطيل غلاف الميالين الذي يعزل الخلايا العصبية.
أجرى فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة كاميرينو في إيطاليا دراسة شاملة حول كيفية تأثير قلة النوم سلباً على الغلاف الدهني الواقي للدماغ المحيط بالخلايا العصبية.
وقد حددوا اضطرابات كيميائية في الخلايا الدبقية قليلة التغصنات، وهي خلايا متخصصة تُنظم الكوليسترول الضروري لتكوين الميالين - باعتبارها السبب الجذري، حيث ربطت بين الحرمان من النوم وترقق الميالين، وبطء الإشارات العصبية، والقصور الإدراكي، وفق ماجاء في مجلة "ساينس.أليرت".

حلل الباحثون صور الرنين المغناطيسي لـ 185 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، مؤكدين بذلك نتائج سابقة وتجارب على الفئران، تُشير إلى أن سوء جودة النوم يرتبط بانخفاض سلامة بنية المادة البيضاء في الدماغ.

قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
23 سبتمبر 2025, 06:12 GMT
وقد ارتبطت التراجعات المبلغ عنها ذاتيا في عادات النوم ارتباطا مباشرا بتدهور ملحوظ في هذه المسارات العصبية، ما يُبرز التأثير الواقعي على العمليات الذهنية.
يُعد الحرمان المزمن من النوم، الذي بات شائعا في مجتمعنا المعاصر، عاملا يزيد من مخاطر انخفاض مستوى اليقظة، والتدهور المعرفي، والأمراض المرتبطة به.
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
