دراسة موسعة تحدد أفضل التمارين لتخفيف الاكتئاب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
دراسة موسعة تحدد أفضل التمارين لتخفيف الاكتئاب
دراسة موسعة تحدد أفضل التمارين لتخفيف الاكتئاب
تُبرز دراسة شاملة أهمية التمارين الرياضية كأداة فعّالة لتخفيف أعراض الاكتئاب، تُضاهي في فعاليتها العلاج النفسي أو مضادات الاكتئاب في بعض الحالات. 12.02.2026
حيث حللت الدراسة عشرات التجارب لتحديد الأنشطة الأكثر فعالية، وخلصت إلى أن التمارين الهوائية، كالمشي والهرولة والجري والسباحة وركوب الدراجات، تُحقق أقوى انخفاض في أعراض الاكتئاب. كما أظهرت تمارين اليوغا وتمارين القوة وتمارين العقل والجسم، مثل التاي تشي، فوائد ملحوظة، تتناسب مع شدة التمرين، وقد عززت الجلسات الجماعية والإرشاد المهني النتائج، خاصة فيما يتعلق بالاكتئاب، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت".أفضل التمارين مُرتبة حسب التأثير أثبتت هذه الأساليب فعاليتها حتى لدى من يعانون من أمراض مصاحبة، ما يشير إلى إمكانية تطبيقها على نطاق واسع. لذا ينبغي على المتخصصين في الرعاية الصحية وصف التمارين الرياضية بالتزامن مع العلاج النفسي أو الأدوية، بدءا بتمارين هوائية أو تمارين مقاومة تحت إشراف طبي. تظهر الفوائد بعد جلسات منتظمة، حيث تحظى تمارين الرقص والجمع بين التمارين الهوائية ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) بتقييمات عالية في النماذج. فالتمارين الرياضية تُعد خيارا منخفض المخاطر ومتاحا للجميع.دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النومالاكتئاب يؤثر حتى على العظام... دراسةالتمارين الرياضية التي نحتاجها أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم
https://sarabic.ae/20210720/وضعيات-يوغا-تساعد-الجسم-على-التخلص-من-السموم-1049619444.html
22:10 GMT 12.02.2026
تُبرز دراسة شاملة أهمية التمارين الرياضية كأداة فعّالة لتخفيف أعراض الاكتئاب، تُضاهي في فعاليتها العلاج النفسي أو مضادات الاكتئاب في بعض الحالات.
حيث حللت الدراسة عشرات التجارب لتحديد الأنشطة الأكثر فعالية، وخلصت إلى أن التمارين الهوائية، كالمشي والهرولة والجري والسباحة وركوب الدراجات، تُحقق أقوى انخفاض في أعراض الاكتئاب.
كما أظهرت تمارين اليوغا وتمارين القوة وتمارين العقل والجسم، مثل التاي تشي، فوائد ملحوظة، تتناسب مع شدة التمرين، وقد عززت الجلسات الجماعية والإرشاد المهني النتائج، خاصة فيما يتعلق بالاكتئاب، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت".

أفضل التمارين مُرتبة حسب التأثير

المشي/الهرولة: حجم التأثير g ≈ -0.62
الأكثر تأثيرا، يبدو أن الشدة المتوسطة هي الأكثر فعالية.
اليوغا: حجم التأثير g ≈ -0.55
جيدة التحمل ومفيدة أيضا لأعراض القلق.
تمارين القوة (تمارين المقاومة) حجم التأثير g ≈ -0.49
فعالة في مختلف مستويات شدة الاكتئاب.
التمارين الهوائية المتنوعة (ركوب الدراجات، السباحة، تمارين الكارديو): حجم التأثير g ≈ -0.43
تجمع بين عدة أنواع من التمارين الهوائية في برنامج واحد.
التاي تشي/تشي كونغ وممارسات العقل والجسم المشابهة: حجم التأثير g ≈ -0.42
توفر خيارا ألطف يركز على العقل والجسم.
مجتمع
كيف تساعد اليوغا الجسم على التخلص من السموم
20 يوليو 2021, 17:27 GMT
أثبتت هذه الأساليب فعاليتها حتى لدى من يعانون من أمراض مصاحبة، ما يشير إلى إمكانية تطبيقها على نطاق واسع. لذا ينبغي على المتخصصين في الرعاية الصحية وصف التمارين الرياضية بالتزامن مع العلاج النفسي أو الأدوية، بدءا بتمارين هوائية أو تمارين مقاومة تحت إشراف طبي.
تظهر الفوائد بعد جلسات منتظمة، حيث تحظى تمارين الرقص والجمع بين التمارين الهوائية ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) بتقييمات عالية في النماذج. فالتمارين الرياضية تُعد خيارا منخفض المخاطر ومتاحا للجميع.
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
الاكتئاب يؤثر حتى على العظام... دراسة
التمارين الرياضية التي نحتاجها أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم
