https://sarabic.ae/20260212/دراسة--موسعة-تحدد-أفضل-التمارين-لتخفيف-الاكتئاب-1110309812.html
دراسة موسعة تحدد أفضل التمارين لتخفيف الاكتئاب
سبوتنيك عربي
تُبرز دراسة شاملة أهمية التمارين الرياضية كأداة فعّالة لتخفيف أعراض الاكتئاب، تُضاهي في فعاليتها العلاج النفسي أو مضادات الاكتئاب في بعض الحالات. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T22:10+0000
2026-02-12T22:10+0000
2026-02-12T22:10+0000
مجتمع
علوم
كونغ فو
الاكتئاب
رياضة
تمارين رياضية
يوغا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104471298_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_de9108329b4f91ccc5bbac383852ba02.jpg
حيث حللت الدراسة عشرات التجارب لتحديد الأنشطة الأكثر فعالية، وخلصت إلى أن التمارين الهوائية، كالمشي والهرولة والجري والسباحة وركوب الدراجات، تُحقق أقوى انخفاض في أعراض الاكتئاب. كما أظهرت تمارين اليوغا وتمارين القوة وتمارين العقل والجسم، مثل التاي تشي، فوائد ملحوظة، تتناسب مع شدة التمرين، وقد عززت الجلسات الجماعية والإرشاد المهني النتائج، خاصة فيما يتعلق بالاكتئاب، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت".أفضل التمارين مُرتبة حسب التأثير أثبتت هذه الأساليب فعاليتها حتى لدى من يعانون من أمراض مصاحبة، ما يشير إلى إمكانية تطبيقها على نطاق واسع. لذا ينبغي على المتخصصين في الرعاية الصحية وصف التمارين الرياضية بالتزامن مع العلاج النفسي أو الأدوية، بدءا بتمارين هوائية أو تمارين مقاومة تحت إشراف طبي. تظهر الفوائد بعد جلسات منتظمة، حيث تحظى تمارين الرقص والجمع بين التمارين الهوائية ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) بتقييمات عالية في النماذج. فالتمارين الرياضية تُعد خيارا منخفض المخاطر ومتاحا للجميع.دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النومالاكتئاب يؤثر حتى على العظام... دراسةالتمارين الرياضية التي نحتاجها أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم
https://sarabic.ae/20210720/وضعيات-يوغا-تساعد-الجسم-على-التخلص-من-السموم-1049619444.html
علوم, كونغ فو, الاكتئاب, رياضة, تمارين رياضية, يوغا
حيث حللت الدراسة عشرات التجارب لتحديد الأنشطة الأكثر فعالية، وخلصت إلى أن التمارين الهوائية، كالمشي والهرولة والجري والسباحة وركوب الدراجات، تُحقق أقوى انخفاض في أعراض الاكتئاب.
كما أظهرت تمارين اليوغا وتمارين القوة وتمارين العقل والجسم، مثل التاي تشي، فوائد ملحوظة، تتناسب مع شدة التمرين، وقد عززت الجلسات الجماعية والإرشاد المهني النتائج، خاصة فيما يتعلق بالاكتئاب، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت
".
أفضل التمارين مُرتبة حسب التأثير
المشي/الهرولة
: حجم التأثير g ≈ -0.62
الأكثر تأثيرا، يبدو أن الشدة المتوسطة هي الأكثر فعالية.
اليوغا
: حجم التأثير g ≈ -0.55
جيدة التحمل ومفيدة أيضا لأعراض القلق.
تمارين القوة
(تمارين المقاومة) حجم التأثير g ≈ -0.49
فعالة في مختلف مستويات شدة الاكتئاب.
التمارين الهوائية المتنوعة
(ركوب الدراجات، السباحة، تمارين الكارديو): حجم التأثير g ≈ -0.43
تجمع بين عدة أنواع من التمارين الهوائية في برنامج واحد.
التاي تشي/تشي كونغ
وممارسات العقل والجسم المشابهة: حجم التأثير g ≈ -0.42
توفر خيارا ألطف يركز على العقل والجسم.
أثبتت هذه الأساليب فعاليتها حتى لدى من يعانون من أمراض مصاحبة، ما يشير إلى إمكانية تطبيقها على نطاق واسع. لذا ينبغي على المتخصصين في الرعاية الصحية وصف التمارين الرياضية بالتزامن مع العلاج النفسي أو الأدوية، بدءا بتمارين هوائية أو تمارين مقاومة تحت إشراف طبي.
تظهر الفوائد بعد جلسات منتظمة، حيث تحظى تمارين الرقص والجمع بين التمارين الهوائية ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) بتقييمات عالية في النماذج. فالتمارين الرياضية تُعد خيارا منخفض المخاطر ومتاحا للجميع.