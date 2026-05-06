مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة حديثة تكشف سر النهم رغم الشبع
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن تناول الوجبات الخفيفة رغم الشعور بالامتلاء لا يرتبط بالضرورة بضعف الإرادة، بل بآليات دماغية تستمر في تحفيز الرغبة بالأكل حتى بعد الشبع. 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة "أبيتايت"، أن الدماغ يواصل إرسال إشارات "مكافأة" عند رؤية الأطعمة المغرية، وهو ما يدفع الأفراد لتناول الطعام دون وجود جوع فعلي، بحسب ماذكر موقع "هافبوست". واعتمد الباحثون على مراقبة نشاط الدماغ لدى 76 مشاركًا باستخدام تخطيط كهربائية الدماغ، حيث أظهرت النتائج استمرار تفاعل الدماغ مع صور أطعمة مثل الشيبس والشوكولاتة والفشار حتى بعد تناول وجبة مشبعة.من جانبها، أوضحت اختصاصية التغذية جيسيكا هيغينز أن الدماغ "شديد الحساسية" لصور الطعام، مؤكدة أن دوافع الأكل لا تقتصر على الجوع، بل تشمل عوامل بيئية ونفسية مثل الإعلانات والمحيط الاجتماعي.ورغم ذلك، يؤكد خبراء أن التحكم في السلوك الغذائي لا يزال ممكنًا. وتشمل الحلول المقترحة تقليل التعرض للمحفزات الغذائية، مثل إبعاد الأطعمة غير الصحية، إلى جانب الالتزام بوجبات متوازنة تساعد على الحد من الرغبة المفاجئة في الأكل.ويؤكد مختصون أن تناول الوجبات الخفيفة ليس سلبيًا بالضرورة، إذ يمكن أن يمد الجسم بالطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الإفراط في الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، ما يؤدي إلى زيادة السعرات دون فائدة غذائية تُذكر.وفي المحصلة، يرى الخبراء أن استجابة الدماغ لمحفزات الطعام قد تكون خارجة عن السيطرة، لكن القرارات الغذائية تظل بيد الإنسان، فيما تلعب البيئة المحيطة دورًا حاسمًا في توجيه هذه السلوكيات.
دراسة حديثة تكشف سر النهم رغم الشبع

07:38 GMT 06.05.2026
كشفت دراسة حديثة أن تناول الوجبات الخفيفة رغم الشعور بالامتلاء لا يرتبط بالضرورة بضعف الإرادة، بل بآليات دماغية تستمر في تحفيز الرغبة بالأكل حتى بعد الشبع.
وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة "أبيتايت"، أن الدماغ يواصل إرسال إشارات "مكافأة" عند رؤية الأطعمة المغرية، وهو ما يدفع الأفراد لتناول الطعام دون وجود جوع فعلي، بحسب ماذكر موقع "هافبوست".
واعتمد الباحثون على مراقبة نشاط الدماغ لدى 76 مشاركًا باستخدام تخطيط كهربائية الدماغ، حيث أظهرت النتائج استمرار تفاعل الدماغ مع صور أطعمة مثل الشيبس والشوكولاتة والفشار حتى بعد تناول وجبة مشبعة.

وقال الباحث الرئيسي، توماس سامبروك، المحاضر في علم النفس بجامعة إيست أنجليا، إن الإشارات البصرية المرتبطة بالطعام "قوية للغاية"، مشيرًا إلى أن كثرة المحفزات المحيطة تعزز تكوين عادات الأكل دون حاجة بيولوجية.

من جانبها، أوضحت اختصاصية التغذية جيسيكا هيغينز أن الدماغ "شديد الحساسية" لصور الطعام، مؤكدة أن دوافع الأكل لا تقتصر على الجوع، بل تشمل عوامل بيئية ونفسية مثل الإعلانات والمحيط الاجتماعي.
ورغم ذلك، يؤكد خبراء أن التحكم في السلوك الغذائي لا يزال ممكنًا.
إذ تشير تيريزا جنتيلي، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم الحميات، إلى أن الرغبة في تناول الطعام قد تكون تلقائية، لكن يمكن إدارتها من خلال بناء عادات صحية تقلل الاعتماد على الإرادة فقط.
وتشمل الحلول المقترحة تقليل التعرض للمحفزات الغذائية، مثل إبعاد الأطعمة غير الصحية، إلى جانب الالتزام بوجبات متوازنة تساعد على الحد من الرغبة المفاجئة في الأكل.
ويؤكد مختصون أن تناول الوجبات الخفيفة ليس سلبيًا بالضرورة، إذ يمكن أن يمد الجسم بالطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الإفراط في الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، ما يؤدي إلى زيادة السعرات دون فائدة غذائية تُذكر.
وفي المحصلة، يرى الخبراء أن استجابة الدماغ لمحفزات الطعام قد تكون خارجة عن السيطرة، لكن القرارات الغذائية تظل بيد الإنسان، فيما تلعب البيئة المحيطة دورًا حاسمًا في توجيه هذه السلوكيات.
