قتلى إثر هجوم أمريكي على سفينة يشتبه بتهريبها المخدرات
05:33 GMT 06.05.2026 (تم التحديث: 05:34 GMT 06.05.2026)
© AP Photo / U.S. Navyتُظهر هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، 5 فبراير 2023.
© AP Photo / U.S. Navy
تابعنا عبر
أفادت القيادة الجنوبية التابعة لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، بأن القوات الأمريكية ضربت زورقًا لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.
وقالت القيادة في بيان: "أكدت الاستخبارات أن السفينة تتحرك عبر طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادئ".
📌مقتل 3 أشخاص في ضربة قاتلة على سفينة "لتهريب المخدرات" في شرق المحيط الهادئ - الجيش الأمريكي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 6, 2026
نفذت قوة المهام المشتركة "الرمح الجنوبي" ضربة حركية قاتلة استهدفت سفينة تُشغّلها منظمات مصنفة إرهابية
⭕️المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر ضمن مسارات معروفة لتهريب المخدرات… pic.twitter.com/O9zkCLaqjy
وبحسب التقرير، قامت القوات الأمريكية بضرب السفينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
23 فبراير, 20:17 GMT
وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.
وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.