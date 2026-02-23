https://sarabic.ae/20260223/-الجيش-الأمريكي-يعلن-استهداف-قارب-لتهريب-المخدرات-في-منطقة-الكاريبي-1110670554.html
الجيش الأمريكي يعلن استهداف قارب لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم)، اليوم الإثنين، عن غارة أخرى على ما قالت إنه قارب لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
الكاريبي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقالت القيادة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بتوجيه من الجنرال فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية، نفذت فرقة العمل المشتركة "ساوثرن سبير" غارة في 23 فبراير/شباط على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية".وأضاف البيان: "وأكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تسلك طرق تهريب مخدرات معروفة في منطقة الكاريبي، وأنها متورطة في عمليات تهريب مخدرات. ونتيجة للعملية، قُتل ثلاثة رجال متورطين في أنشطة إرهابية مرتبطة بتجارة المخدرات".وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.
