الجيش الأمريكي يعلن استهداف قارب لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/-الجيش-الأمريكي-يعلن-استهداف-قارب-لتهريب-المخدرات-في-منطقة-الكاريبي-1110670554.html
الجيش الأمريكي يعلن استهداف قارب لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي
الجيش الأمريكي يعلن استهداف قارب لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم)، اليوم الإثنين، عن غارة أخرى على ما قالت إنه قارب لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T20:17+0000
2026-02-23T20:17+0000
الكاريبي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_71edc10b4333d7730604533bbdc917c8.jpg
وقالت القيادة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بتوجيه من الجنرال فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية، نفذت فرقة العمل المشتركة "ساوثرن سبير" غارة في 23 فبراير/شباط على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية".وأضاف البيان: "وأكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تسلك طرق تهريب مخدرات معروفة في منطقة الكاريبي، وأنها متورطة في عمليات تهريب مخدرات. ونتيجة للعملية، قُتل ثلاثة رجال متورطين في أنشطة إرهابية مرتبطة بتجارة المخدرات".وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.مقتل 3 أشخاص بضربة أمريكية في المحيط الهادئالجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"
https://sarabic.ae/20260107/أمريكا-تعلن-احتجاز-ناقلة-النفط-صوفيا-في-مياه-البحر-الكاريبي-1108993927.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_122:0:2089:1475_1920x0_80_0_0_0b91984c181a7f37d1cfd05e86c6f842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكاريبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكاريبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الجيش الأمريكي يعلن استهداف قارب لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي

20:17 GMT 23.02.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالبحر الكاريبي
البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم)، اليوم الإثنين، عن غارة أخرى على ما قالت إنه قارب لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين مشتبه بهم.
وقالت القيادة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بتوجيه من الجنرال فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية، نفذت فرقة العمل المشتركة "ساوثرن سبير" غارة في 23 فبراير/شباط على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية".
وأضاف البيان: "وأكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تسلك طرق تهريب مخدرات معروفة في منطقة الكاريبي، وأنها متورطة في عمليات تهريب مخدرات. ونتيجة للعملية، قُتل ثلاثة رجال متورطين في أنشطة إرهابية مرتبطة بتجارة المخدرات".
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
أمريكا تعلن احتجاز ناقلة النفط "صوفيا" في مياه البحر الكاريبي
7 يناير, 16:05 GMT
وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.
وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.
مقتل 3 أشخاص بضربة أمريكية في المحيط الهادئ
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала