الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأربعاء، أن "خفر السواحل الأمريكي لا يزال يجري عمليات بحث عن ناجين إثر ضربة عسكرية شنتها الولايات المتحدة ضد مجموعة من القوارب... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T07:41+0000
2026-01-01T07:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
بحر
قارب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102086/25/1020862531_0:188:3586:2205_1920x0_80_0_0_9f5684f2befbb56ee310460ad593e1aa.jpg
وذكرت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، في بيان نشرته على منصة "إكس"، بأنها شنت ضربة استهدفت قاربين، دون أن تحدد موقع العملية، مشيرة إلى مقتل 5 أشخاص جراء الهجوم.وذكرت القيادة، في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن الضربات نفذت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأمر من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، واستهدفت "3 قوارب لمهربي مخدرات كانت تسير ضمن قافلة واحدة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدمير الجيش الأمريكي لـ"منشأة كبيرة" على أراضي فنزويلا.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تهريب المخدرات". وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية يزعم أنها كانت تنقل مخدرات، وأشار تقرير لقناة "إن بي سي"، في أواخر سبتمبر الماضي، إلى أن "القوات الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا".الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة ضد قوارب يشتبه بنقلها مخدرات في الكاريبي
سبوتنيك عربي
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"

07:41 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 07:42 GMT 01.01.2026)
© AP Photoمقاتلة أمريكية من طراز اف 15
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأربعاء، أن "خفر السواحل الأمريكي لا يزال يجري عمليات بحث عن ناجين إثر ضربة عسكرية شنتها الولايات المتحدة ضد مجموعة من القوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ".
وذكرت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، في بيان نشرته على منصة "إكس"، بأنها شنت ضربة استهدفت قاربين، دون أن تحدد موقع العملية، مشيرة إلى مقتل 5 أشخاص جراء الهجوم.

وأوضحت القيادة أنه "تم قتل 5 مهربي مخدرات خلال هذه العملية، 3 على متن القارب الأول واثنان على متن الثاني".

وكانت القيادة الجنوبية الأمريكية، أعلنت يوم أمس الأربعاء، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت قوارب يشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات.

وذكرت القيادة، في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن الضربات نفذت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأمر من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، واستهدفت "3 قوارب لمهربي مخدرات كانت تسير ضمن قافلة واحدة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
إعلام: توجيه سري من ترامب تضمن أسماء 24 جماعة لتهريب المخدرات
28 ديسمبر 2025, 00:26 GMT

وجاء في بيان القيادة أن "3 من إرهابيي المخدرات، الذين كانوا على متن القارب الأول، قتلوا خلال الضربة الأولى، فيما قفز من تبقى من إرهابيي المخدرات من القاربين الأخريين إلى البحر وابتعدوا عنهما قبل أن يغرق القاربان في ضربات لاحقة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدمير الجيش الأمريكي لـ"منشأة كبيرة" على أراضي فنزويلا.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تهريب المخدرات". وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية يزعم أنها كانت تنقل مخدرات، وأشار تقرير لقناة "إن بي سي"، في أواخر سبتمبر الماضي، إلى أن "القوات الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا".
الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة ضد قوارب يشتبه بنقلها مخدرات في الكاريبي
