الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"

أفاد مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأربعاء، أن "خفر السواحل الأمريكي لا يزال يجري عمليات بحث عن ناجين إثر ضربة عسكرية شنتها الولايات المتحدة ضد مجموعة من القوارب...

وذكرت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، في بيان نشرته على منصة "إكس"، بأنها شنت ضربة استهدفت قاربين، دون أن تحدد موقع العملية، مشيرة إلى مقتل 5 أشخاص جراء الهجوم.وذكرت القيادة، في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن الضربات نفذت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأمر من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، واستهدفت "3 قوارب لمهربي مخدرات كانت تسير ضمن قافلة واحدة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدمير الجيش الأمريكي لـ"منشأة كبيرة" على أراضي فنزويلا.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تهريب المخدرات". وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية يزعم أنها كانت تنقل مخدرات، وأشار تقرير لقناة "إن بي سي"، في أواخر سبتمبر الماضي، إلى أن "القوات الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا".الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة ضد قوارب يشتبه بنقلها مخدرات في الكاريبي

