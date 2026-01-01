https://sarabic.ae/20260101/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-هجمات-جديدة-على-قوارب-يزعم-أنها-تنقل-مخدرات-في-المحيط-الهادئ-1108788712.html
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأربعاء، أن "خفر السواحل الأمريكي لا يزال يجري عمليات بحث عن ناجين إثر ضربة عسكرية شنتها الولايات المتحدة ضد مجموعة من القوارب... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T07:41+0000
2026-01-01T07:41+0000
2026-01-01T07:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
بحر
قارب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102086/25/1020862531_0:188:3586:2205_1920x0_80_0_0_9f5684f2befbb56ee310460ad593e1aa.jpg
وذكرت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، في بيان نشرته على منصة "إكس"، بأنها شنت ضربة استهدفت قاربين، دون أن تحدد موقع العملية، مشيرة إلى مقتل 5 أشخاص جراء الهجوم.وذكرت القيادة، في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن الضربات نفذت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأمر من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، واستهدفت "3 قوارب لمهربي مخدرات كانت تسير ضمن قافلة واحدة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدمير الجيش الأمريكي لـ"منشأة كبيرة" على أراضي فنزويلا.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تهريب المخدرات". وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية يزعم أنها كانت تنقل مخدرات، وأشار تقرير لقناة "إن بي سي"، في أواخر سبتمبر الماضي، إلى أن "القوات الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا".الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة ضد قوارب يشتبه بنقلها مخدرات في الكاريبي
https://sarabic.ae/20251228/إعلام-توجيه-سري-لترامب-تضمن-أسماء-24-جماعة-لتهريب-المخدرات-1108650812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102086/25/1020862531_199:0:3387:2391_1920x0_80_0_0_dd7f3b6ebff979f67101b36b74e0927c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, بحر, قارب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, بحر, قارب
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"
07:41 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 07:42 GMT 01.01.2026)
أفاد مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأربعاء، أن "خفر السواحل الأمريكي لا يزال يجري عمليات بحث عن ناجين إثر ضربة عسكرية شنتها الولايات المتحدة ضد مجموعة من القوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ".
وذكرت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، في بيان نشرته على منصة "إكس"، بأنها شنت ضربة استهدفت قاربين، دون أن تحدد موقع العملية، مشيرة إلى مقتل 5 أشخاص جراء الهجوم.
وأوضحت القيادة أنه "تم قتل 5 مهربي مخدرات خلال هذه العملية، 3 على متن القارب الأول واثنان على متن الثاني".
وكانت القيادة الجنوبية الأمريكية، أعلنت يوم أمس الأربعاء، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت قوارب يشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات.
وذكرت القيادة، في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن الضربات نفذت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأمر من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث
، واستهدفت "3 قوارب لمهربي مخدرات كانت تسير ضمن قافلة واحدة".
28 ديسمبر 2025, 00:26 GMT
وجاء في بيان القيادة أن "3 من إرهابيي المخدرات، الذين كانوا على متن القارب الأول، قتلوا خلال الضربة الأولى، فيما قفز من تبقى من إرهابيي المخدرات من القاربين الأخريين إلى البحر وابتعدوا عنهما قبل أن يغرق القاربان في ضربات لاحقة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدمير الجيش الأمريكي لـ"منشأة كبيرة" على أراضي فنزويلا.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي
بـ"مكافحة تهريب المخدرات". وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية يزعم أنها كانت تنقل مخدرات، وأشار تقرير لقناة "إن بي سي"، في أواخر سبتمبر الماضي، إلى أن "القوات الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا".