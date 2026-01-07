https://sarabic.ae/20260107/أمريكا-تعلن-احتجاز-ناقلة-النفط-صوفيا-في-مياه-البحر-الكاريبي-1108993927.html
أمريكا تعلن احتجاز ناقلة النفط "صوفيا" في مياه البحر الكاريبي
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم)، أن القوات العسكرية الأمريكية احتجزت، اليوم الأربعاء، ناقلة النفط "صوفيا" في مياه البحر الكاريبي، مشيرة إلى أنها... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان نشرته القيادة الأمريكية عبر منصة "إكس": "خلال عملية نُفذت صباح اليوم، احتجزت وزارة الحرب، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، ناقلة نفط خاضعة للعقوبات دون وقوع أي حوادث".وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "قوات من الجيش الأمريكي استولت على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات ومرتبطة بفنزويلا، في شمال المحيط الأطلسي، بعد ملاحقتها لأسابيع".وتابع: "كانت الولايات المتحدة تتابع الناقلة منذ الشهر الماضي، بعد محاولتها التهرب من طوق المراقبة الأمريكي المفروض على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المرتبطة بفنزويلا".
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم)، أن القوات العسكرية الأمريكية احتجزت، اليوم الأربعاء، ناقلة النفط "صوفيا" في مياه البحر الكاريبي، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بمرافقتها إلى ميناء أمريكي.
وجاء في بيان نشرته القيادة الأمريكية عبر منصة "إكس": "خلال عملية نُفذت صباح اليوم، احتجزت وزارة الحرب، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، ناقلة نفط خاضعة للعقوبات دون وقوع أي حوادث".
وتابع البيان: "كانت الناقلة المحتجزة "صوفيا"، في المياه الدولية، تمارس أنشطة غير قانونية في البحر الكاريبي. ويقوم خفر السواحل الأمريكي بمرافقة السفينة إلى الولايات المتحدة لرسوها النهائي"، وفقًا لما نشرته "ساوثكوم" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "قوات من الجيش الأمريكي استولت على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات ومرتبطة بفنزويلا، في شمال المحيط الأطلسي، بعد ملاحقتها لأسابيع".
وأشارت تلك الوسائل إلى قول المسؤول الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن "الجيش الأمريكي سيطر على السفينة ثم سلّمها إلى جهات إنفاذ القانون المختصة"، بحسب قوله.
وتابع: "كانت الولايات المتحدة تتابع الناقلة
منذ الشهر الماضي، بعد محاولتها التهرب من طوق المراقبة الأمريكي المفروض على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المرتبطة بفنزويلا".