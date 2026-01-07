https://sarabic.ae/20260107/وزارة-النقل-الروسية-تعلق-على-احتجاز-أمريكا-لناقلة-النفط-مارينيرا--1108992641.html
وزارة النقل الروسية تعلق على احتجاز أمريكا لناقلة النفط "مارينيرا"
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة،... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: "في 24 ديسمبر(كانون الأول) 2025، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار، تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي".وختم البيان: "وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار، فإن حرية الملاحة تنطبق في مياه أعالي البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة حسب الأصول في ولايات دول أخرى".
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، مشيرة إلى انقطاع الاتصال مع الناقلة.
وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: "في 24 ديسمبر(كانون الأول) 2025، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار، تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي".
وتابع البيان: "اليوم وفي حوالي الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، صعدت قوات البحرية الأمريكية على متن سفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بالسفينة".
وختم البيان: "وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار، فإن حرية الملاحة تنطبق في مياه أعالي البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة حسب الأصول في ولايات دول أخرى".