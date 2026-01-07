إعلام: الجيش الأمريكي يعلن الاستيلاء على ناقلة نفط "مرتبطة بفنزويلا" في شمال الأطلسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "قوات من الجيش الأمريكي استولت على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات ومرتبطة بفنزويلا، في شمال المحيط الأطلسي، بعد... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T15:23+0000
2026-01-07T15:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
وأشارت تلك الوسائل إلى قول المسؤول الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن "الجيش الأمريكي سيطر على السفينة ثم سلّمها إلى جهات إنفاذ القانون المختصة"، بحسب قوله.وتابع: "كانت الولايات المتحدة تتابع الناقلة منذ الشهر الماضي، بعد محاولتها التهرب من طوق المراقبة الأمريكي المفروض على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المرتبطة بفنزويلا".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "السفينة كانت مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2024، للاشتباه في تورطها بتهريب شحنات لصالح شركة مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني".وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن قواعد بيانات الشحن البحري تشير إلى أن السفينة كانت تعرف سابقا باسم "بيلا 1"، قبل أن تغير اسمها إلى "مارينيرا" و"كانت ترفع العلم الروسي"، كما تشير إلى أن مواقع تتبع السفن كشفت أن موقعها كان بين اسكتلندا وآيسلندا أثناء تحركها شمالا.وبحسب المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف وسائل الإعلام الأمريكية عن اسمه، فإن طائرات عسكرية أمريكية حلّقت فوق الناقلة خلال الأيام الماضية، كما شاركت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مراقبتها.ويوم السبت 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وقال ترامب إنه "تم احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية الاحتجاز تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
إعلام: الجيش الأمريكي يعلن الاستيلاء على ناقلة نفط "مرتبطة بفنزويلا" في شمال الأطلسي

15:23 GMT 07.01.2026 (تم التحديث: 15:29 GMT 07.01.2026)
نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "قوات من الجيش الأمريكي استولت على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات ومرتبطة بفنزويلا، في شمال المحيط الأطلسي، بعد ملاحقتها لأسابيع".
وأشارت تلك الوسائل إلى قول المسؤول الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن "الجيش الأمريكي سيطر على السفينة ثم سلّمها إلى جهات إنفاذ القانون المختصة"، بحسب قوله.
وتابع: "كانت الولايات المتحدة تتابع الناقلة منذ الشهر الماضي، بعد محاولتها التهرب من طوق المراقبة الأمريكي المفروض على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المرتبطة بفنزويلا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
ترامب: سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة لأمريكا
أمس, 00:35 GMT
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "السفينة كانت مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2024، للاشتباه في تورطها بتهريب شحنات لصالح شركة مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني".

وأضاف: "خفر السواحل الأمريكي، حاول في ديسمبر(كانون الأول الماضي) صعود السفينة أثناء وجودها في البحر الكاريبي في طريقها إلى فنزويلا، لكنها رفضت الامتثال واتجهت لعبور المحيط الأطلسي".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن قواعد بيانات الشحن البحري تشير إلى أن السفينة كانت تعرف سابقا باسم "بيلا 1"، قبل أن تغير اسمها إلى "مارينيرا" و"كانت ترفع العلم الروسي"، كما تشير إلى أن مواقع تتبع السفن كشفت أن موقعها كان بين اسكتلندا وآيسلندا أثناء تحركها شمالا.
ضربات أمريكية تستهدف عدة مناطق في كاراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
خبير: جوهر ما يحصل في فنزويلا يتمحور حول مواردها ونفطها
4 يناير, 10:58 GMT
وبحسب المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف وسائل الإعلام الأمريكية عن اسمه، فإن طائرات عسكرية أمريكية حلّقت فوق الناقلة خلال الأيام الماضية، كما شاركت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مراقبتها.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين، فإن هذه الخطوة تأتي "في إطار سياسة أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن مواصلة مصادرة السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، المرتبطة بفنزويلا".

ويوم السبت 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
وقال ترامب إنه "تم احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية الاحتجاز تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
