كراسنودار تستعد لعقد مؤتمر "فالداي" الدولي للحوار يومي 12 و13 مايو
يعقد نادي "فالداي" الدولي للحوار مؤتمره السادس لآسيا الوسطى يومي 12 و 13 مايو/أيار الجاري، تحت شعار "روسيا وآسيا الوسطى: استكشاف النظام العالمي الجديد"، وذلك
العالم
روسيا
مؤتمر فالداي
يعقد نادي "فالداي" الدولي للحوار مؤتمره السادس لآسيا الوسطى يومي 12 و 13 مايو/أيار الجاري، تحت شعار "روسيا وآسيا الوسطى: استكشاف النظام العالمي الجديد"، وذلك في مدينة غيلينجيك في إقليم كراسنودار الروسي.
سيجمع المؤتمر أكثر من 30 خبيرًا وشخصية سياسية من ثماني دول، هي: الهند، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، ومنغوليا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وسيكون ألكسندر ستيرنيك، مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، ضيف شرف في المؤتمر.
وجرت العادة أن يُعقد مؤتمر آسيا الوسطى في مناطق مختلفة من روسيا. عند اختيار مكان انعقاد المؤتمر، راعى نادي "فالداي" العلاقات التاريخية التي تربط المنطقة بدول آسيا الوسطى، فضلاً عن رغبة المشاركين في إقامة حوار مع شركاء روس جدد.
هذا العام، انتقل مكان انعقاد المؤتمر من بحيرة بايكال في منطقة إيركوتسك إلى مدينة غيلينجيك في إقليم كراسنودار.
وفقًا لدراسة استقصائية أجراها النادي سابقًا للمشاركين المحتملين في المؤتمر، فإن الإمكانات السياحية والزراعية لإقليم كراسنودار ستكون بلا شك محل اهتمام ضيوف منتدى آسيا الوسطى. وتتميز هذه المنطقة أيضًا بموقع جغرافي فريد، فهي تقع بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا. وتمر عبر إقليم كراسنودار ممرات نقل دولية رئيسية، مما يجعلها مركزًا لوجستيًا حيويًا ومفترق طرق للتجارة في أوراسيا الكبرى.
ولطالما أولى نادي "فالداي" اهتمامًا بالغًا بتطوير النقل والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية في منطقة أوراسيا عمومًا، وفي آسيا الوسطى خصوصًا.
وازدادت الحاجة إلى ممرات نقل جديدة في المنطقة بشكل ملحوظ مع تعطل سلاسل الإمداد التقليدية المتجهة غربًا، مما استدعى إعادة توجيه التجارة الخارجية على وجه السرعة. ومع ذلك، حتى في ظل الإجراءات التقييدية الغربية، تستمر الشحنات بين الصين وآسيا الوسطى وروسيا وأوروبا. ويُوفر ممر النقل الدولي بين أوروبا وغرب الصين (ITC) اتصالًا عابرًا للقارات، وهو يُحاكي في جوانب عديدة طريق الحرير الذي ربط الصين بأوروبا لآلاف السنين.
نظرًا للتقارب الجغرافي والروابط الاقتصادية والثقافية، شكّلت أحداث الشرق الأوسط سياقا دوليا مهما لجدول أعمال مؤتمر آسيا الوسطى. فالصراعات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تصاعد التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في دول آسيا الوسطى المجاورة.
وسيناقش المؤتمر هذا العام تداعيات الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، فضلًا عن التحديات التي تواجه الأمن الدولي في آسيا الوسطى وأوراسيا الكبرى ككل.
تُبدي روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى اهتمامًا متساويًا بتطبيع الأوضاع الإنسانية، وإعادة بناء البنية التحتية، ومواصلة تنمية إيران. وترتبط مشاركتها بالعديد من الخطط لتطوير روابط النقل والتجارة الدولية في الفضاء الأوراسي، بما في ذلك مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
علاوة على ذلك، تُعدّ إيران، مثل روسيا ومعظم دول آسيا الوسطى، عضوا مهما في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تحالف رئيسي لتحقيق الاستقرار في العمليات الإقليمية.
وسيتناول جدول أعمال المؤتمر أيضًا تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في ظل تدهور المعايير الدولية وتضاؤل دور المؤسسات متعددة الأطراف، ومع ذلك، لا يمكن أن تتحول آسيا الوسطى إلى ساحة للتنافس بين القوى العالمية. من جانبها، تهتم روسيا بالتنمية المستدامة للمنطقة، وستعارض أي محاولات من قوى خارجية لتأجيج التوترات الإقليمية. على مدى 35 عامًا من الاستقلال، أثبتت جمهوريات آسيا الوسطى جدارتها كشركاء موثوق بهم، وقدرتها على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وعملت روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى على صياغة استراتيجيات تنمية وطنية تستند إلى فرص الاقتصاد العالمي المفتوح. واليوم، ومع تغير الظروف بشكل كبير، لا بد من التركيز على ضرورة تعاون روسيا ودول آسيا الوسطى للتكيف مع الظروف المعاصرة، وإيجاد مكانتها في النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ، وخلق بيئة تنموية جديدة ضمن الفضاء الأوراسي المشترك.