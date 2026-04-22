موقع "نادي فالداي" يطلق الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش.
أطلق موقع "نادي فالداي للنقاش"، اليوم الثلاثاء، الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"، ابتداءً من 22 أبريل/نيسان الجاري، وهو عبارة عن تجمّع يضم باحثين شبابا متميزين في مجالات السياسة العالمية المعاصرة والاقتصاد والعلاقات العامة.
سيتمكن المشاركون من نشر موادهم التحليلية على موقع النادي، والانضمام إلى فعالياته، وسيحصلون عند إتمام مشاركتهم على لقب خبير في نادي فالداي. وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 1 يونيو/حزيران 2026.
وفي مارس/آذار2024، عقد المؤتمر الشبابي الأول "نادي فالداي: العالم في عام 2040" ضمن فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي، إيذانا بانطلاق مشروع "فالداي - جيل جديد".
9 ديسمبر 2025, 06:04 GMT
يضم المشروع حاليا "جيلا جديدا" من الخبراء من 15 دولة، هي: بيلاروسيا، البرازيل، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، قيرغيزستان، الصين، كولومبيا، باكستان، روسيا، صربيا، طاجيكستان، تركيا، جمهورية التشيك، وكوريا الجنوبية. على مدار عامين من العمل المثمر، قام المشاركون في المشروع بما يلي:
نشر أكثر من 70 مادة تحليلية، بما في ذلك تقريران من فالداي بعنوان "آفاق جديدة لعالم متعدد الأقطاب" و"النظام العالمي 2040: رؤية جيل الشباب للنظام العالمي المستقبلي".
عقد أكثر من 30 اجتماعا مغلقا مع خبراء من مديري البرامج ومدير الأبحاث في نادي فالداي، بالإضافة إلى علماء روس: ألكسندر غينزبورغ، مدير مركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (1999-2025)، وفاليري فيدوروف، المدير العام للمركز الروسي لأبحاث الرأي العام.
تقديم عروض في مناقشات فالداي ومؤتمرات فالداي السنوية التقليدية، والتي تحول أحدها، بفضل المشاركين في المشروع، إلى مؤتمر الشباب.
سيركز المشاركون خلال العام المقبل، في المشروع على إعداد مواد تحليلية ومقالات تحت إشراف مدير الأبحاث ومديري البرامج في نادي فالداي. سيجرى العمل في إطار مغلق، مما يتيح للمشاركين مناقشة وتحليل أهم القضايا الملحة على الأجندة الدولية بسرية تامة.
وكجزء من المشروع، سيتاح للباحثين الشباب فرصة المشاركة في مختلف مناقشات ومؤتمرات نادي فالداي للحوار. وسيكون المؤتمر الرئيسي لهذا العام هو مؤتمر "فالداي - جيل جديد"، الذي سيتضمن تقليديًا تقديم تقرير مشترك من قِبل المشاركين. وسيعكس التقرير آراء الباحثين الشباب حول القضايا الدولية المعاصرة والاتجاهات المهمة في التنمية العالمية والإقليمية.
يمثل مشروع "فالداي - جيل جديد" مجتمعا من الباحثين الشباب الذين يجمعهم البحث عن حلول جديدة للقضايا الملحة في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.
ويمثل أعضاء هذا المجتمع نخبة نادي فالداي من الكفاءات في مجالات البحث والنشر والمؤتمرات. ويهدف المشروع إلى بناء مجتمع عالمي من الباحثين الشباب الذين يدركون مسؤوليتهم تجاه المستقبل، ويراعون جميع وجهات النظر في عملهم الأكاديمي، ومستعدون للبحث عن إجابات جديدة للأسئلة الرئيسية على الأجندة الدولية.
يضم المشروع علماء في بداية مسيرتهم المهنية تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عاما، حاصلين على درجة الدكتوراه أو مرشحين لها، أو ممن يتابعون دراستهم حاليا. ويشرف على المشروع تيموفي بورداشيف، أستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد ومدير برنامج نادي فالداي للنقاش.