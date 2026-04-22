https://sarabic.ae/20260422/موقع-نادي-فالداي-يطلق-الدعوة-الثالثة-لتقديم-الطلبات-لمشروع-فالداي---جيل-جديد-1112749207.html

موقع "نادي فالداي" يطلق الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"

سبوتنيك عربي

أطلق موقع "نادي فالداي للنقاش"، اليوم الثلاثاء، الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"، ابتداءً من 22 أبريل/نيسان الجاري، وهو عبارة عن تجمّع... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T07:00+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_0:19:959:558_1920x0_80_0_0_9e53e3ec276ed4630c818cb730037b75.jpg

سيتمكن المشاركون من نشر موادهم التحليلية على موقع النادي، والانضمام إلى فعالياته، وسيحصلون عند إتمام مشاركتهم على لقب خبير في نادي فالداي. وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 1 يونيو/حزيران 2026.يضم المشروع حاليا "جيلا جديدا" من الخبراء من 15 دولة، هي: بيلاروسيا، البرازيل، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، قيرغيزستان، الصين، كولومبيا، باكستان، روسيا، صربيا، طاجيكستان، تركيا، جمهورية التشيك، وكوريا الجنوبية. على مدار عامين من العمل المثمر، قام المشاركون في المشروع بما يلي:وكجزء من المشروع، سيتاح للباحثين الشباب فرصة المشاركة في مختلف مناقشات ومؤتمرات نادي فالداي للحوار. وسيكون المؤتمر الرئيسي لهذا العام هو مؤتمر "فالداي - جيل جديد"، الذي سيتضمن تقليديًا تقديم تقرير مشترك من قِبل المشاركين. وسيعكس التقرير آراء الباحثين الشباب حول القضايا الدولية المعاصرة والاتجاهات المهمة في التنمية العالمية والإقليمية.يمثل مشروع "فالداي - جيل جديد" مجتمعا من الباحثين الشباب الذين يجمعهم البحث عن حلول جديدة للقضايا الملحة في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.يضم المشروع علماء في بداية مسيرتهم المهنية تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عاما، حاصلين على درجة الدكتوراه أو مرشحين لها، أو ممن يتابعون دراستهم حاليا. ويشرف على المشروع تيموفي بورداشيف، أستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد ومدير برنامج نادي فالداي للنقاش.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

