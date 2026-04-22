موقع "نادي فالداي" يطلق الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260422/موقع-نادي-فالداي-يطلق-الدعوة-الثالثة-لتقديم-الطلبات-لمشروع-فالداي---جيل-جديد-1112749207.html
موقع "نادي فالداي" يطلق الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"
موقع "نادي فالداي" يطلق الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"
سبوتنيك عربي
أطلق موقع "نادي فالداي للنقاش"، اليوم الثلاثاء، الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"، ابتداءً من 22 أبريل/نيسان الجاري، وهو عبارة عن تجمّع... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
مؤتمر فالداي
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_0:19:959:558_1920x0_80_0_0_9e53e3ec276ed4630c818cb730037b75.jpg
سيتمكن المشاركون من نشر موادهم التحليلية على موقع النادي، والانضمام إلى فعالياته، وسيحصلون عند إتمام مشاركتهم على لقب خبير في نادي فالداي. وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 1 يونيو/حزيران 2026.يضم المشروع حاليا "جيلا جديدا" من الخبراء من 15 دولة، هي: بيلاروسيا، البرازيل، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، قيرغيزستان، الصين، كولومبيا، باكستان، روسيا، صربيا، طاجيكستان، تركيا، جمهورية التشيك، وكوريا الجنوبية. على مدار عامين من العمل المثمر، قام المشاركون في المشروع بما يلي:وكجزء من المشروع، سيتاح للباحثين الشباب فرصة المشاركة في مختلف مناقشات ومؤتمرات نادي فالداي للحوار. وسيكون المؤتمر الرئيسي لهذا العام هو مؤتمر "فالداي - جيل جديد"، الذي سيتضمن تقليديًا تقديم تقرير مشترك من قِبل المشاركين. وسيعكس التقرير آراء الباحثين الشباب حول القضايا الدولية المعاصرة والاتجاهات المهمة في التنمية العالمية والإقليمية.يمثل مشروع "فالداي - جيل جديد" مجتمعا من الباحثين الشباب الذين يجمعهم البحث عن حلول جديدة للقضايا الملحة في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.يضم المشروع علماء في بداية مسيرتهم المهنية تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عاما، حاصلين على درجة الدكتوراه أو مرشحين لها، أو ممن يتابعون دراستهم حاليا. ويشرف على المشروع تيموفي بورداشيف، أستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد ومدير برنامج نادي فالداي للنقاش.
https://sarabic.ae/20251209/بمشاركة-دولية-واسعة-مؤتمر-فالداي-للحوار-بموسكو-يبحث-مستقبل-الأمن-الأوراسي-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1107960483.html
https://sarabic.ae/20260210/خبراء-فالداي-عدم-الاستقرار-العالمي-يهدد-تماسك-الدول-والحفاظ-على-الانسجام-الاجتماعي-بالغ-الأهمية-1110214348.html
https://sarabic.ae/20260209/هل-انهار-توازن-الشرق-الأوسط؟-نقاشات-دولية-في-مؤتمر-فالداي-حول-نظام-إقليمي-جديد-1110187283.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_96:0:863:575_1920x0_80_0_0_2183ad8d36a5705efd2ea55cbe9fd716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
موقع "نادي فالداي" يطلق الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"

07:00 GMT 22.04.2026
© Sputnik . Maksim Blinovشعار نادي فالداي الدولي للنقاش.
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
أطلق موقع "نادي فالداي للنقاش"، اليوم الثلاثاء، الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات لمشروع "فالداي - جيل جديد"، ابتداءً من 22 أبريل/نيسان الجاري، وهو عبارة عن تجمّع يضم باحثين شبابا متميزين في مجالات السياسة العالمية المعاصرة والاقتصاد والعلاقات العامة.
سيتمكن المشاركون من نشر موادهم التحليلية على موقع النادي، والانضمام إلى فعالياته، وسيحصلون عند إتمام مشاركتهم على لقب خبير في نادي فالداي. وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 1 يونيو/حزيران 2026.

وفي مارس/آذار2024، عقد المؤتمر الشبابي الأول "نادي فالداي: العالم في عام 2040" ضمن فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي، إيذانا بانطلاق مشروع "فالداي - جيل جديد".

انطلاق أعمال مؤتمر نادي فالداي الدولي للحوار في موسكو
انطلاق أعمال مؤتمر نادي فالداي الدولي للحوار في موسكو
9 ديسمبر 2025, 06:04 GMT
يضم المشروع حاليا "جيلا جديدا" من الخبراء من 15 دولة، هي: بيلاروسيا، البرازيل، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، قيرغيزستان، الصين، كولومبيا، باكستان، روسيا، صربيا، طاجيكستان، تركيا، جمهورية التشيك، وكوريا الجنوبية. على مدار عامين من العمل المثمر، قام المشاركون في المشروع بما يلي:
نشر أكثر من 70 مادة تحليلية، بما في ذلك تقريران من فالداي بعنوان "آفاق جديدة لعالم متعدد الأقطاب" و"النظام العالمي 2040: رؤية جيل الشباب للنظام العالمي المستقبلي".
عقد أكثر من 30 اجتماعا مغلقا مع خبراء من مديري البرامج ومدير الأبحاث في نادي فالداي، بالإضافة إلى علماء روس: ألكسندر غينزبورغ، مدير مركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (1999-2025)، وفاليري فيدوروف، المدير العام للمركز الروسي لأبحاث الرأي العام.
تقديم عروض في مناقشات فالداي ومؤتمرات فالداي السنوية التقليدية، والتي تحول أحدها، بفضل المشاركين في المشروع، إلى مؤتمر الشباب.

سيركز المشاركون خلال العام المقبل، في المشروع على إعداد مواد تحليلية ومقالات تحت إشراف مدير الأبحاث ومديري البرامج في نادي فالداي. سيجرى العمل في إطار مغلق، مما يتيح للمشاركين مناقشة وتحليل أهم القضايا الملحة على الأجندة الدولية بسرية تامة.

مؤتمر فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
خبراء "فالداي": عدم الاستقرار العالمي يهدد تماسك الدول.. والحفاظ على الانسجام الاجتماعي بالغ الأهمية
10 فبراير, 11:27 GMT
وكجزء من المشروع، سيتاح للباحثين الشباب فرصة المشاركة في مختلف مناقشات ومؤتمرات نادي فالداي للحوار. وسيكون المؤتمر الرئيسي لهذا العام هو مؤتمر "فالداي - جيل جديد"، الذي سيتضمن تقليديًا تقديم تقرير مشترك من قِبل المشاركين. وسيعكس التقرير آراء الباحثين الشباب حول القضايا الدولية المعاصرة والاتجاهات المهمة في التنمية العالمية والإقليمية.
يمثل مشروع "فالداي - جيل جديد" مجتمعا من الباحثين الشباب الذين يجمعهم البحث عن حلول جديدة للقضايا الملحة في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد
9 فبراير, 16:52 GMT
ويمثل أعضاء هذا المجتمع نخبة نادي فالداي من الكفاءات في مجالات البحث والنشر والمؤتمرات. ويهدف المشروع إلى بناء مجتمع عالمي من الباحثين الشباب الذين يدركون مسؤوليتهم تجاه المستقبل، ويراعون جميع وجهات النظر في عملهم الأكاديمي، ومستعدون للبحث عن إجابات جديدة للأسئلة الرئيسية على الأجندة الدولية.
يضم المشروع علماء في بداية مسيرتهم المهنية تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عاما، حاصلين على درجة الدكتوراه أو مرشحين لها، أو ممن يتابعون دراستهم حاليا. ويشرف على المشروع تيموفي بورداشيف، أستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد ومدير برنامج نادي فالداي للنقاش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала