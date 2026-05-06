محلل سياسي لـ"سبوتنيك": إلغاء واشنطن نشر صواريخ "توماهوك" بألمانيا... رسالة لأوروبا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": إلغاء واشنطن نشر صواريخ "توماهوك" بألمانيا... رسالة لأوروبا
قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، إن تراجع واشنطن عن إمداد ألمانيا بالصواريخ الأمريكية "توماهوك" يؤكد السردية الروسية بأن واشنطن "شريك... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أوروبا ترى في الإجراءات الأمريكية الأخيرة مؤشرات خطيرة تدعوها لمراجعة حساباتها مع واشنطن، حيث إن المظلة النووية الأمريكية لأوروبا مشروطة، ولا تنازلات بشأن الالتزام الأمريكي بالردع النووي، لكن إلغاء "توماهوك" يطرح سؤالًا: إذا كان السلاح التقليدي يُسحب بحجة (النقص)، فماذا عن النووي وقت الأزمة؟وأشار عنتر إلى أن ملف تسليم ألمانيا صواريخ "توماهوك" الأمريكية مرَّ بعدة مراحل، بداية من الوعد الأمريكي في يوليو/تموز 2024، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أن أمريكا ستنشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا بدءًا من 2026 كرادع لروسيا، حتى تطور أوروبا صواريخها الخاصة "8c40".وتابع عنتر: في مايو/أيار من العام الحالي 2026، أعلن البنتاغون سحب 5000 جندي من ألمانيا، وتزامن معه تقارير عن إلغاء نشر كتيبة "توماهوك"، بدوره أرجع المستشار الألماني، ميرتس، تراجع واشنطن بشأن نشر صواريخ "توماهوك" إلى أن "الأمريكيين لا يملكون ما يكفي لأنفسهم الآن. لا توجد عمليًا أي إمكانية لتزويدنا بهذه الأنظمة"، بدورها قالت وزارة الدفاع الألمانية إن التأخر الأمريكي لا يعني إلغاءً نهائيًا، وإن الصواريخ "كان من المفترض نشرها وقد تُنشر"، على عكس تأكيد المستشار الألماني ميرتس.ويرى الكاتب والمحلل السياسي أنه، وبعيدًا عن المبررات السابقة هناك أسباب حقيقية، وواقعًا على الأرض كان التراجع الأمريكي، يتمثل في نقص المخزون الأمريكي من صواريخ "توماهوك"، حيث تم استنزاف المخزون في حروب إيران وأوكرانيا، علاوة على أن التركيز الأمريكي اليوم يتحول نحو "الهند-باسيفك" لمواجهة الصين، مع تقليل وجودها في أوروبا.واستطرد: إضافة إلى الأسباب السابقة، هناك حسابات داخلية نظرًا لحلول العملية الانتخابية، فالجميع يعلم أن ترامب لم يلتزم أصلًا بخطة بايدن، وسبق أن طالب بخفض الوجود العسكري في ألمانيا في ولايته الأولى، كما أن خلاف ترامب مع ميرتس حول حرب إيران سرّع القرار، رغم نفي ميرتس وجود صلة مباشرة، لافتًا إلى أن هناك تغييرًا في موازين القوى، وأن واشنطن تريد من أوروبا أن تتحمل (حصة أكبر من مسؤولية أمنها)، والرسالة الأمريكية تقول لهم: (طوروا صواريخكم بأنفسكم)، الأمر الذي دفع أوروبا للبدء في خطط لسد الفجوة بالفعل، لكنها تحتاج إلى سنوات.وأوضح عنتر، أن واشنطن لم تترك أوروبا كليًا، لكنها تعطي درسًا قاسيًا: (ادفعوا أكثر ودافعوا عن أنفسكم)، لافتًا إلى أن التراجع الأمريكي قد يكون سببه مزيج من نقص المخزون، أولوية الصين، وضغط ترامب لخفض الالتزامات الخارجية، والنتيجة أن أوروبا مجبرة الآن على بناء (استقلال استراتيجي حقيقي)، لكن ذلك سيأخذ 5-10 سنوات على الأقل، مشيرًا إلى أن الفجوة بين إلغاء "توماهوك" اليوم وجاهزية البديل الأوروبي غدًا هي أخطر ما في المشهد، وتضع برلين وباريس أمام اختبار: إما تسريع التسلّح، أو القبول بدور أضعف أمام موسكو.وختم بالقول إن الجميع لا يثق بأمريكا، وسوف تشهد الأيام القادمة تشكيل قوة ردع أوروبية بعيدًا عن التبعية والطاعة الأمريكية، حيث بدا المشهد واضحًا في الحرب الأمريكية على إيران، والتي رفضت كل الدول الأوروبية الانخراط فيها، وحمّل ترامب المسؤولية بقراره الأحادي، وأيضًا يتحمل النتائج والتداعيات.
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": إلغاء واشنطن نشر صواريخ "توماهوك" بألمانيا... رسالة لأوروبا

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، إن تراجع واشنطن عن إمداد ألمانيا بالصواريخ الأمريكية "توماهوك" يؤكد السردية الروسية بأن واشنطن "شريك غير موثوق"، وتلقى تلك المقولة اليوم صدى كبيرًا في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أوروبا ترى في الإجراءات الأمريكية الأخيرة مؤشرات خطيرة تدعوها لمراجعة حساباتها مع واشنطن، حيث إن المظلة النووية الأمريكية لأوروبا مشروطة، ولا تنازلات بشأن الالتزام الأمريكي بالردع النووي، لكن إلغاء "توماهوك" يطرح سؤالًا: إذا كان السلاح التقليدي يُسحب بحجة (النقص)، فماذا عن النووي وقت الأزمة؟

وشدّد على أن أمريكا تستخدم أوروبا كساحة خلفية، وأن الوعد بنشر الصواريخ كان يهدف إلى "ردع روسيا"، وإلغاؤها يترك ألمانيا مكشوفة أمام صواريخ "إسكندر" الروسية في كالينينغراد، "وألمانيا تفتقر إلى السلاح المناسب للرد".

وأشار عنتر إلى أن ملف تسليم ألمانيا صواريخ "توماهوك" الأمريكية مرَّ بعدة مراحل، بداية من الوعد الأمريكي في يوليو/تموز 2024، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أن أمريكا ستنشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا بدءًا من 2026 كرادع لروسيا، حتى تطور أوروبا صواريخها الخاصة "8c40".
وتابع عنتر: في مايو/أيار من العام الحالي 2026، أعلن البنتاغون سحب 5000 جندي من ألمانيا، وتزامن معه تقارير عن إلغاء نشر كتيبة "توماهوك"، بدوره أرجع المستشار الألماني، ميرتس، تراجع واشنطن بشأن نشر صواريخ "توماهوك" إلى أن "الأمريكيين لا يملكون ما يكفي لأنفسهم الآن. لا توجد عمليًا أي إمكانية لتزويدنا بهذه الأنظمة"، بدورها قالت وزارة الدفاع الألمانية إن التأخر الأمريكي لا يعني إلغاءً نهائيًا، وإن الصواريخ "كان من المفترض نشرها وقد تُنشر"، على عكس تأكيد المستشار الألماني ميرتس.
روسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية
16:14 GMT
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أنه، وبعيدًا عن المبررات السابقة هناك أسباب حقيقية، وواقعًا على الأرض كان التراجع الأمريكي، يتمثل في نقص المخزون الأمريكي من صواريخ "توماهوك"، حيث تم استنزاف المخزون في حروب إيران وأوكرانيا، علاوة على أن التركيز الأمريكي اليوم يتحول نحو "الهند-باسيفك" لمواجهة الصين، مع تقليل وجودها في أوروبا.
واستطرد: إضافة إلى الأسباب السابقة، هناك حسابات داخلية نظرًا لحلول العملية الانتخابية، فالجميع يعلم أن ترامب لم يلتزم أصلًا بخطة بايدن، وسبق أن طالب بخفض الوجود العسكري في ألمانيا في ولايته الأولى، كما أن خلاف ترامب مع ميرتس حول حرب إيران سرّع القرار، رغم نفي ميرتس وجود صلة مباشرة، لافتًا إلى أن هناك تغييرًا في موازين القوى، وأن واشنطن تريد من أوروبا أن تتحمل (حصة أكبر من مسؤولية أمنها)، والرسالة الأمريكية تقول لهم: (طوروا صواريخكم بأنفسكم)، الأمر الذي دفع أوروبا للبدء في خطط لسد الفجوة بالفعل، لكنها تحتاج إلى سنوات.

وحول ما إذا كان الإجراء الأمريكي يؤثر على علاقة التبعية الأوروبية بواشنطن، يقول عنتر إن إلغاء نشر "توماهوك" في ألمانيا سوف يحدث (فجوة قدرات)، لأن المشروع الصاروخي الأوروبي يحتاج لسنوات، كما أنه يضع قادة أوروبا في (موقف العجز الدفاعي) أمام شعوبهم، خاصة مع صواريخ روسيا الجاهزة والمنتشرة، مشيرًا إلى أن تخلص أوروبا من التبعية الأمريكية يحتاج إلى سنوات من أجل تطوير أنظمتها وسد الفجوة.

وأوضح عنتر، أن واشنطن لم تترك أوروبا كليًا، لكنها تعطي درسًا قاسيًا: (ادفعوا أكثر ودافعوا عن أنفسكم)، لافتًا إلى أن التراجع الأمريكي قد يكون سببه مزيج من نقص المخزون، أولوية الصين، وضغط ترامب لخفض الالتزامات الخارجية، والنتيجة أن أوروبا مجبرة الآن على بناء (استقلال استراتيجي حقيقي)، لكن ذلك سيأخذ 5-10 سنوات على الأقل، مشيرًا إلى أن الفجوة بين إلغاء "توماهوك" اليوم وجاهزية البديل الأوروبي غدًا هي أخطر ما في المشهد، وتضع برلين وباريس أمام اختبار: إما تسريع التسلّح، أو القبول بدور أضعف أمام موسكو.
وختم بالقول إن الجميع لا يثق بأمريكا، وسوف تشهد الأيام القادمة تشكيل قوة ردع أوروبية بعيدًا عن التبعية والطاعة الأمريكية، حيث بدا المشهد واضحًا في الحرب الأمريكية على إيران، والتي رفضت كل الدول الأوروبية الانخراط فيها، وحمّل ترامب المسؤولية بقراره الأحادي، وأيضًا يتحمل النتائج والتداعيات.
