محلل سياسي لـ"سبوتنيك": إلغاء واشنطن نشر صواريخ "توماهوك" بألمانيا... رسالة لأوروبا

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، إن تراجع واشنطن عن إمداد ألمانيا بالصواريخ الأمريكية "توماهوك" يؤكد السردية الروسية بأن واشنطن "شريك...

وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أوروبا ترى في الإجراءات الأمريكية الأخيرة مؤشرات خطيرة تدعوها لمراجعة حساباتها مع واشنطن، حيث إن المظلة النووية الأمريكية لأوروبا مشروطة، ولا تنازلات بشأن الالتزام الأمريكي بالردع النووي، لكن إلغاء "توماهوك" يطرح سؤالًا: إذا كان السلاح التقليدي يُسحب بحجة (النقص)، فماذا عن النووي وقت الأزمة؟وأشار عنتر إلى أن ملف تسليم ألمانيا صواريخ "توماهوك" الأمريكية مرَّ بعدة مراحل، بداية من الوعد الأمريكي في يوليو/تموز 2024، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أن أمريكا ستنشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا بدءًا من 2026 كرادع لروسيا، حتى تطور أوروبا صواريخها الخاصة "8c40".وتابع عنتر: في مايو/أيار من العام الحالي 2026، أعلن البنتاغون سحب 5000 جندي من ألمانيا، وتزامن معه تقارير عن إلغاء نشر كتيبة "توماهوك"، بدوره أرجع المستشار الألماني، ميرتس، تراجع واشنطن بشأن نشر صواريخ "توماهوك" إلى أن "الأمريكيين لا يملكون ما يكفي لأنفسهم الآن. لا توجد عمليًا أي إمكانية لتزويدنا بهذه الأنظمة"، بدورها قالت وزارة الدفاع الألمانية إن التأخر الأمريكي لا يعني إلغاءً نهائيًا، وإن الصواريخ "كان من المفترض نشرها وقد تُنشر"، على عكس تأكيد المستشار الألماني ميرتس.ويرى الكاتب والمحلل السياسي أنه، وبعيدًا عن المبررات السابقة هناك أسباب حقيقية، وواقعًا على الأرض كان التراجع الأمريكي، يتمثل في نقص المخزون الأمريكي من صواريخ "توماهوك"، حيث تم استنزاف المخزون في حروب إيران وأوكرانيا، علاوة على أن التركيز الأمريكي اليوم يتحول نحو "الهند-باسيفك" لمواجهة الصين، مع تقليل وجودها في أوروبا.واستطرد: إضافة إلى الأسباب السابقة، هناك حسابات داخلية نظرًا لحلول العملية الانتخابية، فالجميع يعلم أن ترامب لم يلتزم أصلًا بخطة بايدن، وسبق أن طالب بخفض الوجود العسكري في ألمانيا في ولايته الأولى، كما أن خلاف ترامب مع ميرتس حول حرب إيران سرّع القرار، رغم نفي ميرتس وجود صلة مباشرة، لافتًا إلى أن هناك تغييرًا في موازين القوى، وأن واشنطن تريد من أوروبا أن تتحمل (حصة أكبر من مسؤولية أمنها)، والرسالة الأمريكية تقول لهم: (طوروا صواريخكم بأنفسكم)، الأمر الذي دفع أوروبا للبدء في خطط لسد الفجوة بالفعل، لكنها تحتاج إلى سنوات.وأوضح عنتر، أن واشنطن لم تترك أوروبا كليًا، لكنها تعطي درسًا قاسيًا: (ادفعوا أكثر ودافعوا عن أنفسكم)، لافتًا إلى أن التراجع الأمريكي قد يكون سببه مزيج من نقص المخزون، أولوية الصين، وضغط ترامب لخفض الالتزامات الخارجية، والنتيجة أن أوروبا مجبرة الآن على بناء (استقلال استراتيجي حقيقي)، لكن ذلك سيأخذ 5-10 سنوات على الأقل، مشيرًا إلى أن الفجوة بين إلغاء "توماهوك" اليوم وجاهزية البديل الأوروبي غدًا هي أخطر ما في المشهد، وتضع برلين وباريس أمام اختبار: إما تسريع التسلّح، أو القبول بدور أضعف أمام موسكو.وختم بالقول إن الجميع لا يثق بأمريكا، وسوف تشهد الأيام القادمة تشكيل قوة ردع أوروبية بعيدًا عن التبعية والطاعة الأمريكية، حيث بدا المشهد واضحًا في الحرب الأمريكية على إيران، والتي رفضت كل الدول الأوروبية الانخراط فيها، وحمّل ترامب المسؤولية بقراره الأحادي، وأيضًا يتحمل النتائج والتداعيات.

